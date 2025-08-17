Atmane sorprende a Cincinnati e saluta con la miglior settimana della carriera. Su Sinner “A livello tennistico si può giocare contro di lui. Ma mentalmente e fisicamente è un’altra dimensione”
Terence Atmane ha lasciato il Masters 1000 di Cincinnati con una sconfitta contro Jannik Sinner, ma anche con la consapevolezza di aver disputato il miglior torneo della sua carriera. In semifinale, il francese ha tenuto testa al numero uno del mondo più di quanto suggerisse la differenza di classifica, costringendolo a un duro primo set risolto soltanto al tiebreak (7-6, 6-2).
Un match da ricordare
Nonostante fosse il giocatore con il peggior ranking tra i semifinalisti, Atmane ha reso la vita complicata a Sinner, molto più di quanto fatto da avversari più quotati come Auger-Aliassime, sconfitto nettamente dall’azzurro nei quarti. L’energia del francese e la sua capacità di reggere gli scambi hanno sorpreso pubblico e addetti ai lavori, anche se il crollo nella seconda frazione ha permesso a Sinner di controllare l’incontro.
Le parole di Atmane
Al termine della partita, Atmane ha spiegato ai microfoni de L’Équipe la differenza che ha percepito affrontando il numero uno:
«A livello tennistico si può giocare contro di lui. Ma mentalmente e fisicamente è un’altra dimensione. Per vincere un solo punto serve un’energia e una concentrazione enormi. È quello che lo distingue dagli altri, altrimenti non sarebbe numero uno del mondo».
Sul tiebreak, il momento chiave del match, ha ammesso i propri rimpianti:
«L’ho iniziato male, con una doppia falla. Lui ha cambiato posizione in risposta e mi ha messo in difficoltà sul secondo servizio. Ho sbagliato una risposta facile e poi un dritto: in un attimo era già 0-3. Contro giocatori così, questi dettagli sono determinanti. Ho lasciato scappare il set e lui ha saputo sfruttarlo».
Il regalo speciale a Sinner
Atmane ha fatto parlare anche per un gesto curioso: prima della semifinale ha regalato a Sinner una carta Pokémon in occasione del compleanno dell’italiano. «Sono andato a una convention di Pokémon a Toronto con Monfils e ho pensato che Jannik fosse il giocatore che meglio rappresentava questo mondo. Ho scelto la carta la sera prima, per me è stato un piacere regalargliela. È il mio universo».
Il francese ha poi scherzato sui guadagni ottenuti con la sua cavalcata: «Con i soldi vinti potrò comprare due o tre carte rare per la mia collezione (ride). Ma la cosa principale sarà investire nel mio team per mantenerlo durante tutto l’anno».
Verso lo US Open
Grazie ai punti conquistati, Atmane salirà al numero 69 del ranking ATP, il miglior posizionamento della sua carriera. Tuttavia non potrà accedere direttamente allo US Open, poiché il cut-off per il tabellone principale è stato chiuso settimane fa. Perciò dovrà affrontare le qualificazioni, con appena due giorni di pausa prima del debutto a New York. Una nuova sfida immediata, nella quale proverà a confermare lo stato di forma e il coraggio mostrato in Ohio.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Terence Atmane
5 commenti
Se le wild card fossero una cosa un minimo seria, una per gli US spetterebbe di diritto a uno che ha raggiunto le semi del 1000 che lo precede
Se Batmàn si abitua a giocare a livello atp e ad andare avanti in tornei importanti, se ci lavora sopra, può salire ancora di classifica, perché sa gestire lo scambio. È vero che i colpi da fondo campo non sono tutti allo stesso livello (qui la grande differenza ad esempio con Sinner), ma è anche vero che può imparare, come ad esempio ha fatto il coetaneo Musetti.
C e da premettere 2 cosette…Sinner non lo conosceva quindi quasi tutto il primo set l ha passato a cambiare e ricambiare spesso la posizione in risposta,dall altra parte mi pare invece che Atmane la palla non l ha mai presa con tutto ciò che stava a 10 km dalla riga,sulla mentalità non ha scoperto niente di nuovo ha incontrato un plurivincitore slam dove è stato sotto in finale anche di 2 set e ha mantenuto sempre.nervi saldi figuriamoci in una semi di un 1000 di preparazione agli Us open,naturalmente il francese ha giocato spensierato tanto e vero che sparava diritti senza pensare o che uscivano di metri così è molto piu facile giocare…sugli avversari battuti cobolii l ha buttata mentre Fritz e Fonseca sono in fase giu,per non parlare di Rune a giorni alterni…e poi come si vede in fondo arrivano sempre gli stessi oramai da 4/5 mesi mentre dietro e una ruota oggi a me domani a te
Ha detto una cosa che sembra evidente, ma che per molti non lo è a giudicare da quanti sono a pensare che la differenza tra i primi e tutti gli altri sia eminentemente tecnica. Invece dipende soprattutto da fattori come la resistenza mentale e fisica… Che si possa giocare al tennis con Jannik è chiaro, dipende per quanto tempo. Che per un tempo limitato lui possa far giocare alla pari non è strano, altrimenti perderebbero tutti per doppio bagel (cosa che non è riuscita nemmeno a Ruud e Alì che pure ci sono andati vicino 🙂 ).
La differenza tra i primi e gli altri non è nel tennis di cui si è capaci in astratto, ma nella mente e nel fisico che permettono ai primi di protrarre al massimo la durata dell’alto rendimento e addirittura di elevarlo in caso di bisogno. Non si tratta quindi di giocate straordinarie o di picchi altissimi, e nemmeno di giocare in modo eccelso per un set o per una partita. Fosse solo quello, uno come Fognini sarebbe stato n. 1 per molte settimane. Occorre farlo per tutta la maratona dei tornei e per l’intera stagione, e senza la forza mentale e fisica è impossibile. Terence l’ha capito, vediamo ora se farà tesoro di questa lezione
Ragazzo effettivamente intelligente…ha sintetizzato molto bene cosa vuol dire giocare contro il nr.1…