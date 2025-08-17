Sinner in finale a Cincinnati: “Devo migliorare il servizio per diventare un giocatore migliore” (Video)
Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025, superando la rivelazione del torneo Terence Atmane in due set. Il numero uno del mondo, già campione in carica, ha mostrato solidità e lucidità nei momenti decisivi, confermando la sua costanza in una stagione che lo ha visto trionfare anche a Wimbledon.
Al termine della semifinale, l’azzurro ha sottolineato quale sia l’aspetto sul quale intende lavorare per compiere un ulteriore salto di qualità: il servizio.
“Oggi ho servito in modo diverso. Giocare contro un mancino è sempre particolare, ho cercato di variare le soluzioni, di rischiare anche con il serve &volley, che non è il mio stile abituale. Ma è qualcosa che devo fare se voglio diventare un giocatore migliore”, ha dichiarato in conferenza stampa.
L’analisi del match e il compleanno speciale
Sinner ha spiegato come l’esperienza lo abbia aiutato a gestire i momenti caldi: “Forse il primo set l’ho portato a casa grazie alla mia solidità nel tie-break, poi nel secondo ho avuto la fortuna di trovare il break. Sono molto contento del livello espresso”.
Il successo è arrivato in un giorno particolare: “Sono sempre qui a Cincinnati per il mio compleanno, è un posto speciale per me”, ha ricordato con un sorriso a Tennis Channel.
L’episodio curioso con Atmane
La partita è stata preceduta da un episodio insolito. Atmane ha regalato a Sinner una carta Pokémon, lasciando tutti sorpresi. “Non sono un grande appassionato, ma qualche anno fa avevo provato il gioco per smartphone. Lui mi ha spiegato di avere una delle collezioni più grandi al mondo e mi ha donato una carta. Non ci conoscevamo, è stato un momento molto bello”, ha raccontato l’altoatesino.
La finale contro Alcaraz o Zverev
Ora Sinner attende di conoscere il suo avversario per il titolo, che sarà Carlos Alcaraz o Alexander Zverev. “Sarà una grande partita tra loro, la guarderò un po’. Qualunque sia il mio rivale, so che sarà complicato. Voglio giocare finali, è il posto in cui voglio stare nei tornei. Questo 2025 è stato incredibile, ho avuto grandi risultati”.
Con la vittoria in semifinale, Sinner avanza verso un’altra finale di prestigio e mette nel mirino l’opportunità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Ohio.
Marco Rossi
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Cincinnati, Masters 1000 Cincinnati 2025
5 commenti
Beh, diciamo che lui e’ un perfezionista e sa che il suo servizio non e’ abbastanza consistente come percentuali di prime palle. Evidentemente vuole servire con 60-70%, quello sara’ il suo target, non la velocita’ di palla o il piazzamento che sono gia’ ottimi. E’ un perfezionista ed e’ per questo motivo che e’ diventato il n.1.
Aggiungo che queste dichiarazioni se non ci fosse Alcaraz nn le farebbe mai.
La rivalità porta entrambi a spingersi oltre, se uno dei due non ci fosse il dominio sarebbe noioso e meno stimolante.
D’altra parte è quello che è capitato in passato con le grandi rivalità, a partire da Federer-Nadal
Migliorare il servizio?
A me sinceramente sta cominciando a diventare noioso sto mantra.
Ma sarà mai contento sto ragazzo?
Quando smetterà di giocare a tennis spero nn diventi allenatore altrimenti sai un incubo per il giocatore
Eh ma non credo si possa migliorare ulteriormente,purtroppo è arrivato al limite
Ottimo, la parola “migliorare” è stata detta, così anche un certo utente sarà contento per la sua crociata anti Jannik!
Bella li, io ne sono felicissimo invece.
Che la voglia di “migliorare” non ti abbandoni mai carissimo neo 24 ENNE (anni avvenire di fegati gonfi per gli anti, allez! In omaggio all’ ottimo Atmane 😉 )