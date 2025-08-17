Sinner in finale a Cincinnati: “Devo migliorare il servizio per diventare un giocatore migliore” (Video)

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025, superando la rivelazione del torneo Terence Atmane in due set. Il numero uno del mondo, già campione in carica, ha mostrato solidità e lucidità nei momenti decisivi, confermando la sua costanza in una stagione che lo ha visto trionfare anche a Wimbledon.

Al termine della semifinale, l’azzurro ha sottolineato quale sia l’aspetto sul quale intende lavorare per compiere un ulteriore salto di qualità: il servizio.

“Oggi ho servito in modo diverso. Giocare contro un mancino è sempre particolare, ho cercato di variare le soluzioni, di rischiare anche con il serve &volley, che non è il mio stile abituale. Ma è qualcosa che devo fare se voglio diventare un giocatore migliore”, ha dichiarato in conferenza stampa.

L’analisi del match e il compleanno speciale

Sinner ha spiegato come l’esperienza lo abbia aiutato a gestire i momenti caldi: “Forse il primo set l’ho portato a casa grazie alla mia solidità nel tie-break, poi nel secondo ho avuto la fortuna di trovare il break. Sono molto contento del livello espresso”.

Il successo è arrivato in un giorno particolare: “Sono sempre qui a Cincinnati per il mio compleanno, è un posto speciale per me”, ha ricordato con un sorriso a Tennis Channel.

L’episodio curioso con Atmane

La partita è stata preceduta da un episodio insolito. Atmane ha regalato a Sinner una carta Pokémon, lasciando tutti sorpresi. “Non sono un grande appassionato, ma qualche anno fa avevo provato il gioco per smartphone. Lui mi ha spiegato di avere una delle collezioni più grandi al mondo e mi ha donato una carta. Non ci conoscevamo, è stato un momento molto bello”, ha raccontato l’altoatesino.

La finale contro Alcaraz o Zverev

Ora Sinner attende di conoscere il suo avversario per il titolo, che sarà Carlos Alcaraz o Alexander Zverev. “Sarà una grande partita tra loro, la guarderò un po’. Qualunque sia il mio rivale, so che sarà complicato. Voglio giocare finali, è il posto in cui voglio stare nei tornei. Questo 2025 è stato incredibile, ho avuto grandi risultati”.

Con la vittoria in semifinale, Sinner avanza verso un’altra finale di prestigio e mette nel mirino l’opportunità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Ohio.





Marco Rossi