Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo Jasmine Paolini ed ii doppi Bole-Vavassori e Sonego-Musetti (LIVE)
Combined Cincinnati – Quarti di Finale – hard – 🌤️
P&G Center Court – ore 17:00
Iga Swiatek vs Anna Kalinskaya
Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina
Andrey Rublev vs Carlos Alcaraz (Non prima 21:00)
Ben Shelton vs Alexander Zverev (Non prima 01:00)
Jasmine Paolini vs Coco Gauff (Non prima 02:30)
Grandstand – ore 17:00
Christian Harrison / Evan King vs Nikola Mektic / Rajeev Ram
Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez vs Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
Varvara Gracheva vs Veronika Kudermetova (Non prima 22:30)
Court 3 – ore 17:00
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Joe Salisbury / Neal Skupski
@ Tiger Woods (#4459788)
Travaglia vs Prado Angelo.
Alle 21 che incontro guardate? Alcaraz – Rublev o Trump – Putin?
Ma non è assolutamente vero. Il centrale di Cincy è quello da tanti anni, molto particolare, ma direi che essere particolare è un vanto in quest’epoca di omologazione. E il circolo a quanto pare è migliorato nettamente quest’anno, al netto dell’imbarazzante episodio del generatore… La città poi non è affatto brutta, e molto più vivibile delle grandi metropoli del nord est (su tutte New York, il vero e proprio inferno in terra). Forse ti confondi con Cleveland, the Mistake on the Lake, che come tutte le città lassù sui laghi (Detroit, Toledo, Erie, Buffalo e la stessa Toronto) è in effetti un posto un po’ triste.
Si si, farà causa a Giove Pluvio… In America qualche avvocato disposto a farlo ci sta che lo trovi.
@ Asni (#4459723)
Per i tornei outdoor se i campi non hanno il tetto quando piove molto anche sulla tb rinviano gli incontri, mentre sono d’accordo con te se intendevi che si dovrebbe estendere i tornei in 2 settimane piene se si vogliono mantenere tabelloni a 96 giocatori.
L’altro giorno avevo fatto la classifica dei Master 1000 ed avevo messo ingiustamente troppo in alto Cincinnati . Considerando la gestione fa terzo mondo del 2025, quegli osceni grattacieli come spalto del campo centrale e l’assensa di spazi verdi nel complesso (c”è qualche timido alberello ) per il pubblico, che è costretto a camminare in un deserto arroventato ,beh direi che rischia di farsi superare da Toronto.
Non considerando che Cincinnati è uno dei posti più brutti d’America.
Che è un’eventualità che non può non essere prevista. No, non DEVE verificarsi uno scenario del genere.
Shelton in questo periodo è l’unico che può evitare la finale tra i soliti due in condizioni fisiche e normali di gioco, vediamo se l’anno prossimo si conferma e se si aggiungerà anche Draper
@ Asni (#4459698)
Ripeto: i 2 1000 nord americani sono disputati in 12 giorni anziché 14, per chi arriva in fondo e magari comincia a giocare nei giorni pari è ovvio che dovranno giocare più giorni consecutivi. Comunque Ben ieri ha giocato per recuperare un match.
Mi state dicendo che, dopo aver giocato 3 giorni consecutivi a Toronto, se dovesse battere Zverev, Shelton giocherebbe tre giorni consecutivi anche a Cincinnati?
Con quei soldi farei causa all’Atp.