Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo Jasmine Paolini ed ii doppi Bole-Vavassori e Sonego-Musetti (LIVE)

15/08/2025 12:49 10 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

USA Combined Cincinnati – Quarti di Finale – hard – 🌤️

P&G Center Court – ore 17:00
Iga Swiatek POL vs Anna Kalinskaya RUS


Aryna Sabalenka BLR vs Elena Rybakina KAZ



Andrey Rublev RUS vs Carlos Alcaraz ESP (Non prima 21:00)



Ben Shelton USA vs Alexander Zverev GER (Non prima 01:00)



Jasmine Paolini ITA vs Coco Gauff USA (Non prima 02:30)





Grandstand – ore 17:00
Christian Harrison USA / Evan King USA vs Nikola Mektic CRO / Rajeev Ram USA



Lorenzo Musetti ITA / Lorenzo Sonego ITA vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT



Lyudmyla Kichenok UKR / Ellen Perez AUS vs Gabriela Dabrowski CAN / Erin Routliffe NZL



Varvara Gracheva FRA vs Veronika Kudermetova RUS (Non prima 22:30)






Court 3 – ore 17:00
Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR


Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR



10 commenti. Lasciane uno!

piper 15-08-2025 15:15

@ Tiger Woods (#4459788)

Travaglia vs Prado Angelo.

 10
Tiger Woods (Guest) 15-08-2025 14:59

Alle 21 che incontro guardate? Alcaraz – Rublev o Trump – Putin?

 9
+1: il capitano
Brufen (Guest) 15-08-2025 14:26

Scritto da Kenobi
L’altro giorno avevo fatto la classifica dei Master 1000 ed avevo messo ingiustamente troppo in alto Cincinnati . Considerando la gestione fa terzo mondo del 2025, quegli osceni grattacieli come spalto del campo centrale e l’assensa di spazi verdi nel complesso (c”è qualche timido alberello ) per il pubblico, che è costretto a camminare in un deserto arroventato ,beh direi che rischia di farsi superare da Toronto.
Non considerando che Cincinnati è uno dei posti più brutti d’America.

Ma non è assolutamente vero. Il centrale di Cincy è quello da tanti anni, molto particolare, ma direi che essere particolare è un vanto in quest’epoca di omologazione. E il circolo a quanto pare è migliorato nettamente quest’anno, al netto dell’imbarazzante episodio del generatore… La città poi non è affatto brutta, e molto più vivibile delle grandi metropoli del nord est (su tutte New York, il vero e proprio inferno in terra). Forse ti confondi con Cleveland, the Mistake on the Lake, che come tutte le città lassù sui laghi (Detroit, Toledo, Erie, Buffalo e la stessa Toronto) è in effetti un posto un po’ triste.

 8
Brufen (Guest) 15-08-2025 14:12

Scritto da Asni
Mi state dicendo che, dopo aver giocato 3 giorni consecutivi a Toronto, se dovesse battere Zverev, Shelton giocherebbe tre giorni consecutivi anche a Cincinnati?
Con quei soldi farei causa all’Atp.

Si si, farà causa a Giove Pluvio… In America qualche avvocato disposto a farlo ci sta che lo trovi.

 7
piper 15-08-2025 14:00

@ Asni (#4459723)

Per i tornei outdoor se i campi non hanno il tetto quando piove molto anche sulla tb rinviano gli incontri, mentre sono d’accordo con te se intendevi che si dovrebbe estendere i tornei in 2 settimane piene se si vogliono mantenere tabelloni a 96 giocatori.

 6
Kenobi 15-08-2025 13:58

L’altro giorno avevo fatto la classifica dei Master 1000 ed avevo messo ingiustamente troppo in alto Cincinnati . Considerando la gestione fa terzo mondo del 2025, quegli osceni grattacieli come spalto del campo centrale e l’assensa di spazi verdi nel complesso (c”è qualche timido alberello ) per il pubblico, che è costretto a camminare in un deserto arroventato ,beh direi che rischia di farsi superare da Toronto.
Non considerando che Cincinnati è uno dei posti più brutti d’America.

 5
Asni (Guest) 15-08-2025 13:46

Scritto da piper
@ Asni (#4459698)
Ripeto: i 2 1000 nord americani sono disputati in 12 giorni anziché 14, per chi arriva in fondo e magari comincia a giocare nei giorni pari è ovvio che dovranno giocare più giorni consecutivi. Comunque Ben ieri ha giocato per recuperare un match.

Che è un’eventualità che non può non essere prevista. No, non DEVE verificarsi uno scenario del genere.

 4
Vincenzo (Guest) 15-08-2025 13:38

Shelton in questo periodo è l’unico che può evitare la finale tra i soliti due in condizioni fisiche e normali di gioco, vediamo se l’anno prossimo si conferma e se si aggiungerà anche Draper

 3
piper 15-08-2025 13:33

@ Asni (#4459698)

Ripeto: i 2 1000 nord americani sono disputati in 12 giorni anziché 14, per chi arriva in fondo e magari comincia a giocare nei giorni pari è ovvio che dovranno giocare più giorni consecutivi. Comunque Ben ieri ha giocato per recuperare un match.

 2
Asni (Guest) 15-08-2025 13:04

Mi state dicendo che, dopo aver giocato 3 giorni consecutivi a Toronto, se dovesse battere Zverev, Shelton giocherebbe tre giorni consecutivi anche a Cincinnati?
Con quei soldi farei causa all’Atp.

 1
