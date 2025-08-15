Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (Live)

USA CHALLENGER Sumter (USA) – Quarti di Finale, cemento

Stadium – ore 17:00
Mattia Bellucci ITA vs Lukas Klein SVK
Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Jaime Faria POR

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Filip Misolic AUT

Il match deve ancora iniziare

Nikoloz Basilashvili GEO vs Alexander Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Jason Jung TPE / Reese Stalder USA

Il match deve ancora iniziare

Ryan Seggerman USA / Patrik Trhac USA vs Max Westphal FRA / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare

Patrick Harper AUS / Pruchya Isaro THA vs N.Sriram Balaji IND / Rithvik Choudary Bollipalli IND

Il match deve ancora iniziare





ITA CHALLENGER Todi (Italia) – Semifinali, terra battuta

Centre Court – ore 16:00
Pierluigi Basile ITA / Giorgio Ricca ITA vs Filippo Romano ITA / Jacopo Vasami ITA
Il match deve ancora iniziare

Timofey Skatov KAZ vs Valentin Vacherot MON (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Juan Carlos Prado Angelo BOL (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare



Grand Stand – ore 16:00
Daniel Cukierman ISR / Johannes Ingildsen DEN vs Arjun Kadhe IND / Vijay Sundar Prashanth IND

Il match deve ancora iniziare





BUL CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – Semifinali, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Nerman Fatic BIH vs Zdenek Kolar CZE
ATP Sofia
Nerman Fatic [1]
15
0
0
Zdenek Kolar
30
6
0
Vincitore: Kolar
Mostra dettagli

Murkel Dellien BOL vs Dali Blanch USA

ATP Sofia
Murkel Dellien [6]
40
2
Dali Blanch
40
0
Mostra dettagli

Stefan Latinovic SRB / Marat Sharipov RUS vs Zdenek Kolar CZE / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Sergey Fomin UZB / Pavel Verbin RUS

Il match deve ancora iniziare





GRE CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – Semifinali, cemento

Center Court – ore 09:30
David Poljak CZE / Aoran Wang CHN vs Filippo Moroni ITA / Stuart Parker GBR
ATP Hersonissos
David Poljak / Aoran Wang [1]
3
7
7
Filippo Moroni / Stuart Parker
6
5
10
Vincitore: Moroni / Parker
Mostra dettagli

Laurent Lokoli FRA vs Dan Added FRA (Non prima 11:00)

ATP Hersonissos
Laurent Lokoli
0
0
Dan Added [6]
0
0
Mostra dettagli

Rafael Jodar ESP vs Petr Brunclik CZE

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA / Arthur Reymond FRA vs Christian Langmo USA / Luca Potenza ITA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





COL CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – Semifinali, cemento

Center Court – ore 20:00
Alfredo Perez USA / Jamie Vance USA vs Benjamin Kittay USA / Cristian Rodriguez COL
Il match deve ancora iniziare

Taha Baadi MAR / Dan Martin CAN vs Adria Soriano Barrera COL / Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Arthur Fery GBR (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Bernard Tomic AUS vs Johan Alexander Rodriguez COL (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare





MEX CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – Quarti di Finale, cemento

23:30 Tirante T. A. 🇦🇷 – Cazaux A. 🇫🇷
00:00 Altmaier D. 🇩🇪 – Buse I. 🇵🇪
01:30 Wawrinka S. 🇨🇭 – Cerundolo J. M. 🇦🇷
03:00 De Jong J. 🇳🇱 – Svrcina D. 🇨🇿

