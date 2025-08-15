Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (Live)

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
CHALLENGER Sumter (USA) – Quarti di Finale, cemento
Stadium – ore 17:00
Mattia Bellucci
vs Lukas Klein
Il match deve ancora iniziare
Mark Lajal vs Jaime Faria
Il match deve ancora iniziare
Shintaro Mochizuki vs Filip Misolic
Il match deve ancora iniziare
Nikoloz Basilashvili vs Alexander Shevchenko
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 17:00
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Jason Jung / Reese Stalder
Il match deve ancora iniziare
Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs Max Westphal / Theodore Winegar
Il match deve ancora iniziare
Trey Hilderbrand / Mac Kiger vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Il match deve ancora iniziare
Patrick Harper / Pruchya Isaro vs N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Todi (Italia) – Semifinali, terra battuta
Centre Court – ore 16:00
Pierluigi Basile
/ Giorgio Ricca
vs Filippo Romano
/ Jacopo Vasami
Il match deve ancora iniziare
Timofey Skatov vs Valentin Vacherot (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Stefano Travaglia vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Grand Stand – ore 16:00
Daniel Cukierman / Johannes Ingildsen vs Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – Semifinali, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Nerman Fatic
vs Zdenek Kolar
ATP Sofia
Nerman Fatic [1]
15
0
0
Zdenek Kolar•
30
6
0
Vincitore: Kolar
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Fatic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
0-3 → 0-4
N. Fatic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Z. Kolar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Murkel Dellien vs Dali Blanch
ATP Sofia
Murkel Dellien [6]
40
2
Dali Blanch•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
M. Dellien
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Blanch
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Stefan Latinovic / Marat Sharipov vs Zdenek Kolar / Nino Serdarusic
Il match deve ancora iniziare
Milos Karol / Patrik Niklas-Salminen vs Sergey Fomin / Pavel Verbin
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – Semifinali, cemento
Center Court – ore 09:30
David Poljak
/ Aoran Wang
vs Filippo Moroni
/ Stuart Parker
ATP Hersonissos
David Poljak / Aoran Wang [1]
3
7
7
Filippo Moroni / Stuart Parker
6
5
10
Vincitore: Moroni / Parker
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Moroni / Parker
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
df
2-4
2-5
3-5
4-5
4-6
5-6
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
ace
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Poljak / Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
6-5 → 7-5
F. Moroni / Parker
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
D. Poljak / Wang
4-5 → 5-5
F. Moroni / Parker
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
D. Poljak / Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
F. Moroni / Parker
2-4 → 3-4
D. Poljak / Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
F. Moroni / Parker
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
D. Poljak / Wang
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-2 → 1-3
F. Moroni / Parker
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
D. Poljak / Wang
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
F. Moroni / Parker
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Poljak / Wang
3-5 → 3-6
F. Moroni / Parker
3-4 → 3-5
D. Poljak / Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-4 → 3-4
F. Moroni / Parker
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
2-3 → 2-4
D. Poljak / Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
F. Moroni / Parker
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-3 → 1-3
D. Poljak / Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-2 → 0-3
F. Moroni / Parker
0-1 → 0-2
D. Poljak / Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Laurent Lokoli vs Dan Added (Non prima 11:00)
ATP Hersonissos
Laurent Lokoli
0
0
Dan Added [6]
0
0
Rafael Jodar vs Petr Brunclik
Il match deve ancora iniziare
Dan Added / Arthur Reymond vs Christian Langmo / Luca Potenza (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – Semifinali, cemento
Center Court – ore 20:00
Alfredo Perez
/ Jamie Vance
vs Benjamin Kittay
/ Cristian Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Taha Baadi / Dan Martin vs Adria Soriano Barrera / Miguel Tobon
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Ficovich vs Arthur Fery (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Bernard Tomic vs Johan Alexander Rodriguez (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – Quarti di Finale, cemento
23:30 Tirante T. A. 🇦🇷 – Cazaux A. 🇫🇷
00:00 Altmaier D. 🇩🇪 – Buse I. 🇵🇪
01:30 Wawrinka S. 🇨🇭 – Cerundolo J. M. 🇦🇷
03:00 De Jong J. 🇳🇱 – Svrcina D. 🇨🇿
