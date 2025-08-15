Atmane in semifinale ATP, Copertina

Atmane da favola: battuto anche Rune, prima semifinale Masters 1000 a Cincinnati. Ora sfiderà Jannik Sinner (Video)

15/08/2025 07:35 54 commenti
Terence Atmane nella foto - Foto getty images
Il numero 136 del mondo Terence Atmane continua a vivere un sogno. Dopo aver eliminato a sorpresa **Taylor Fritz**, il qualificato francese ha superato un altro Top 10, Holger Rune, conquistando il pass per la sua prima semifinale in carriera in un *ATP Masters 1000*.
Il mancino transalpino si è imposto con un convincente **6-2 6-3** in appena un’ora e 13 minuti, mettendo in mostra un tennis aggressivo e spettacolare. Ora lo attende la sfida più grande: il numero uno del mondo e campione in carica **Jannik Sinner**.

“Non credo che ci siano parole per descrivere come mi sento ora. È pazzesco, davvero. Non posso crederci. Essere in semifinale di un Masters 1000, entrare in Top 100 e farlo dopo la vittoria di stasera… è anche una cifra importante in termini economici, che mi aiuterà molto nella carriera. Significa tantissimo per me e sono molto emozionato”*, ha dichiarato Atmane.

Dalla fatica alle stelle
Entrato nel torneo con un modesto 1-4 nel bilancio stagionale a livello ATP, Atmane ha scalato 67 posizioni nel Live Rankings, salendo fino al numero 69, nuovo best ranking provvisorio. Un risultato che lo rende l’ottavo semifinalista più basso in classifica nella storia dei Masters 1000.
Il francese ha costruito il successo contro Rune grazie a un servizio solido — appena 5 punti persi con la prima (28/33) — e a un dritto devastante, autore di 14 vincenti. Ha concesso pochissimo in risposta al settimo favorito del seeding, mentre in ribattuta ha creato 11 palle break, convertendone ben 7.

“Non ho quasi dormito dopo la vittoria su Fritz. Ho cercato di essere me stesso in campo, divertirmi il più possibile perché non ho nulla da perdere. È il vantaggio di chi arriva dalle qualificazioni e gioca da outsider. Questa esperienza mi darà tantissima fiducia per il resto della stagione e per la mia carriera in generale”, ha aggiunto.

Jackpot Cincinnati
Con questo traguardo, Atmane ha già incassato 332.160 dollari di montepremi, più di quanto guadagnato in tutta la stagione fino a oggi (310.376 dollari). È anche il primo francese a raggiungere le semifinali di Cincinnati dal 2019, quando ci riuscì Richard Gasquet.
Il prossimo ostacolo sarà Sinner, ma il 23enne mancino ci arriva senza pressione, forte di una corsa che ha già riscritto il suo destino.



Marco Rossi

54 commenti.

Dateccitrungelliti (Guest) 15-08-2025 11:15

Scritto da Marco Tullio Cicerone

Scritto da Zio.
Atmane oltre che a se stesso ha fatto anche un favore a Musetti che sarebbe uscito dalla top 10 se vinceva rune

Esatto, adesso esce solo se Rublev vince il torneo. Potrebbe anche succedere ma molto più facilmente no.

In realtà è bastata la sconfitta di khachanov. Lorenzo poteva al massimo scendere al decimo posto in caso di vittoria di rune, dando per scontato che rublev perdesse con alcaraz.

 54
Don Budge fathers 15-08-2025 11:03

Atmane su una nuvola ,ok tutto giusto,poi nel tennis lo sappiamo che tutto può succedere.
Ma onestamente con tutto il rispetto per il galletto francese che in effetti sta impressionando per colpi,mentalità e presenza in campo,il divino di Inniken credo che lo regolerà…con la solita piallata…

Jannik über Alles (Guest) 15-08-2025 10:55

Scritto da Kenobi
La ricchezza del tennis francese ma anche la sua debolezza è proporre un tennis anomalo, cioè tennisti con un modello di gioco inusuale, se da una parte questo sistema non riesce a produrre un vincitore seriale di titoli, dall’altra sforna una moltitudine di “talentini” capaci di fare l’impresa della domenica e mettere in difficoltà tennisti blasonati.
Pensiamo a Gaston contro Carlos, Mannarino contro Karatsev, Moutet contro Jannik o Rune, Cazaux e lo stesso Atmane contro Rune e Fritz, Monfils contro Alcaraz, Humbert , etc… per Jannik una volta trovata la formula magica non avrà grande difficoltà a batterlo, ma è necessario uno studio dietro per non arrivare impreparati.

Figurati se Vagno e Cahill non hanno visto l’incontro…

Claudio (Guest) 15-08-2025 10:52

Cobolli lo poteva battere, purtroppo. Era avanti di un break nel set decisivo e in un tiebreak equilibrato, ha fatto un doppio fallo che altrimenti lo avrebbe mandato a matchpoint.

Detuqueridapresencia 15-08-2025 10:50

Scritto da Duccio
QUESTO non è una meteora.
Grandissimo braccio, direi tipico giocatore francese.
Gioca bene e soprattutto molto ma molto elastico fluido.
Se non si emoziona, la vedo durissima per il NOSTRO AMATO JANNIK

Parla colui che ci aveva assicurato: “Chi altro può vincere Wimbledon se non Mpetshi Perricard”?

😎

Andreas Seppi 15-08-2025 10:49

Bravissimo Terence
Sconosciuto solo per chi segue i soliti noti.

Rovescio al tramonto 15-08-2025 10:48

In effetti Rune non sembra così lontano dal livello di Sinner e Alcaraz.
Ora Atmane batterà sia Jannik che Carlos così da poter dire che tutti e tre sono sul medesimo livello, no?

Krik Kroc 15-08-2025 10:47

Scritto da akgul num.1
Tutta colpa di Cobolli, parte 2

Cobolli è stato l’unico a meterlo in seria difficoltà. Sinner i mancini li soffre un pò, poi sto ragazzone possiede tutti i colpi, oltretutto è superintelligente. Sinner deve mettere molte prime. Incontro da vedere.
Risultato? Non mi pronuncio

Grifo999 15-08-2025 10:45

Atmane ha fatto un grandissimo torneo.
Bravo e fortunato,perché contro Cobolli ha vinto per ” grazia ricevuta”.
E mi immagino i rimpianti di Flavio vedendo dove è arrivato il francese.
Contro Sinner: fine dell’avventura.

Supporter dei poeti estinti (Guest) 15-08-2025 10:40

Se Sinner dovesse rivincere Cincinnati i cosiddetti troll direbbero facile arrivare in finale in ciabatte trovando il n.136 in semifinale!!

Koko (Guest) 15-08-2025 10:20

Secondo me Atmane sta usando meglio anche di Medvedev quella racchettina leggera. Con niente da perdere la mulina da mancino e con aggressività e precisione. Finché dura è pericoloso ma riuscirà a sostenere questo nuovo livello?

John McEnroe (Guest) 15-08-2025 10:18

Attenzione al francese che carico a mille dopo aver fatto scalpi illustri e vertiginose ascese in classifica tenterà il colpaccio assoluto… ovviamente si troverà Sinner con un efficace piano di battaglia…

Jannik über Alles (Guest) 15-08-2025 10:02

@ Jannik über Alles (#4459510)

Redazione: create più spazio per il pulsante “commenta”, grazie!

…dovevo che, malgrado la presenza di “rinforzi” nel suo box, il mancato “big-3” ha offerto una prestazione senza un minimo nesso tattico e senza tener conto delle qualità dell’avversario, condita da errori ingiustificabili per un top-10… sopravvalutato!

akgul num.1 15-08-2025 10:02

Tutta colpa di Cobolli, parte 2

Jannik über Alles (Guest) 15-08-2025 09:57

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da Silvy__89
Il numero 136 che si spinge fino in semifinale non me lo aspettavo. Ha trovato la settimana della vita in pratica, o sono gli avversari che hanno giocato male?

Rune ha giocato male, Fritz non saprei… pero’ sicuramente sara’ arrivato stanco mentalmente, dopo Washington e Toronto. Giocare tutti sti tornei consecutivamemte nuoce.

Malgrado la presenza (o forse per quello!) di uno dei generali di Merdatoglou nel suo box, l’ex-miccioso

Jannik über Alles (Guest) 15-08-2025 09:55

Scritto da Sporadico
Atmane bravissimo, sta vivendo un sogno. Ora però con Jannik ci sarà il risveglio

Ed il risveglio sarà anche brusco!

Giambi (Guest) 15-08-2025 09:50

Ho voluto saperne di più su questo Atmane per me perfetto sconosciuto.
Il suo cognome deriva da Othmane o Othmani che deriva dalla parola araba Uthman piccolo serpente quindi Sinner è avvertito. A parte la battuta Sinner contro Atmane non avrà l’effetto sorpresa perché uno che batte Cobolli Fritz e straccia Rune è forte o in evidente stato di grazia e quindi gli riserverà una cura particolare. Ho letto che ha passato lunghi periodi di depressione nei quali si svegliava paralizzato e con palpitazioni a 240 al minuto ma con grande forza di volontà né è uscito fuori ed a quanto pare alla grande. Da mancino seguo con simpatia tutti i mancini e sono certo che Sinner insisterà spesso sul rovescio ,sul diritto i mancini a qualsiasi livello fanno molto male. Partita interessante con un favorito d’obbligo.

Il cubo di Bublik 15-08-2025 09:41

Scritto da Alain
L’unico francese non pubblicizzato dai nostri troll che ti arriva in semifinale (meritatamente) in un 1000.
Che spettacolo

Ale77 (Guest) 15-08-2025 09:40

Ah ah il cafone danese si prende una bella bastonata. Bravissimo Atmane a non farsi travolgere emotivamente dopo lo scalpo di lusso Fritz

Mariopio (Guest) 15-08-2025 09:38

@ Markux (#4459455)

Per i tifosi come te Mi auguro vivamente che vinca contro Sinner. Fosse stato italiano sai quante centinaia di commenti inneggianti il nuovo fenomeno il nuovo numero 1!!! ..

Pat (Guest) 15-08-2025 09:35

@ Betafasan (#4459432)

E anche di cognome direi.

Marco Tullio Cicerone 15-08-2025 09:21

Scritto da Zio.
Atmane oltre che a se stesso ha fatto anche un favore a Musetti che sarebbe uscito dalla top 10 se vinceva rune

Esatto, adesso esce solo se Rublev vince il torneo. Potrebbe anche succedere ma molto più facilmente no.

Giambi (Guest) 15-08-2025 09:16

Cobolli ha la magra consolazione che chi lo batte, peraltro sull’orlo della sconfitta, Shelton ed ora Atmane poi o vince il torneo o minimo va in semifinale. Speriamo si fermi qui Atmane!

Alain 15-08-2025 09:12

L’unico francese non pubblicizzato dai nostri troll che ti arriva in semifinale (meritatamente) in un 1000.
Che spettacolo

Markux (Guest) 15-08-2025 09:06

Al primo battito di ciglio e’ entrato trionfalmente in TOP 100, al secondo battito ne uscirà mestamente.

Kenobi 15-08-2025 09:00

La ricchezza del tennis francese ma anche la sua debolezza è proporre un tennis anomalo, cioè tennisti con un modello di gioco inusuale, se da una parte questo sistema non riesce a produrre un vincitore seriale di titoli, dall’altra sforna una moltitudine di “talentini” capaci di fare l’impresa della domenica e mettere in difficoltà tennisti blasonati.
Pensiamo a Gaston contro Carlos, Mannarino contro Karatsev, Moutet contro Jannik o Rune, Cazaux e lo stesso Atmane contro Rune e Fritz, Monfils contro Alcaraz, Humbert , etc… per Jannik una volta trovata la formula magica non avrà grande difficoltà a batterlo, ma è necessario uno studio dietro per non arrivare impreparati.

Alex77 (Guest) 15-08-2025 08:56

Match con insidie anche solo per il fatto che il “francesino” non ha nulla da perdere, è un inedito per Jannik, mancino e, per finire, gioca sulle nuvole.. Il “rosso” non lo sottovaluterà però, quindi…

Alex77 (Guest) 15-08-2025 08:53

Scritto da il capitano
Sembra che dopo aver fatto barba e capelli a Holger Vitus Rune, il francese Terenzio Altolemani abbia dichiarato “Corvo rosso non avrai il mio scalpo”.

Ah ah, grande Capitano

Carota Senior 15-08-2025 08:51

Tornando semiseri, personalmente queste “sorprese” in un torneo sono il sale delle competizioni, ben venga questo ragazzo di cui tanto si decanta il QI molto elevato.
Non sarà entusiasta il Sor LaBarbera, il ragazzo demolisce il suo postulato fondamentale per cui se un tennista non ottiene risultati eclatanti prima dei 20 anni, sono braccia rubate all’agricoltura.
E’ di qualche mese più giovane di Sinner, ha un bel gioco vario e vedremo se sarà in grado di scardinare la potenza da fondo campo di Jannik.

Andrea (Guest) 15-08-2025 08:50

No avevo ancora visto sto francese. Mi sembra un po’ troppo gasato. Forse si è dimenticato che è numero 130. Poi essendo transalpino merita in bella punizione dal nostro Sinner per vendicare il sudicio che hanno fatto i francesi alla finale del RG. Lo spiana per bene. E gli leva quel ghigno dalla faccia.

Peter (Guest) 15-08-2025 08:49

Scritto da il capitano
Sembra che dopo aver fatto barba e capelli a Holger Vitus Rune, il francese Terenzio Altolemani abbia dichiarato “Corvo rosso non avrai il mio scalpo”.

Mitico capitano,questa è la più forte di tutte !!!

Betafasan 15-08-2025 08:48

Un ALTRO GALLETTO SIMPATICONE! quanti ne sfornano …

Zio. 15-08-2025 08:45

Atmane oltre che a se stesso ha fatto anche un favore a Musetti che sarebbe uscito dalla top 10 se vinceva rune

Betafasan 15-08-2025 08:45

Qs è strabenedetto! Cobolli male, fritz male, Rune ancora peggio!

Tiger Woods (Guest) 15-08-2025 08:41

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da Silvy__89
Il numero 136 che si spinge fino in semifinale non me lo aspettavo. Ha trovato la settimana della vita in pratica, o sono gli avversari che hanno giocato male?

Rune ha giocato male, Fritz non saprei… pero’ sicuramente sara’ arrivato stanco mentalmente, dopo Washington e Toronto. Giocare tutti sti tornei consecutivamemte nuoce.

Fonseca pessimo…
Comunque di certo se è arrivato in semi sarà un buon giocatore.

Oldcot@66 15-08-2025 08:37

Sono trapelate le prime indiscrezioni sulla strategia del team Sinner. Al lancio della monetina Jannik dirà a Terenzio: oggi è il mio compleanno, vedi un po’ che devi fa’”. Questa semi va preparata molto accuratamente. Le prime devono regnare, altrimenti al dialogo col francese può diventare un incubo.

Lukas (Guest) 15-08-2025 08:36

Dal video si può notare un Rune sottotono e un Atmane scarso di rovescio e la palla girare molto più lenta, contro Sinner dovrà “alzare il livello”.

Betafasan 15-08-2025 08:33

Ma dalla foto ha chiare radici arabe

Maurantonio 15-08-2025 08:31

Scritto da Hellover
Questi sono talenti , non i vari Nardi Cobolli e Arnaldi

I talenti li vedi al quinto torneo in cui vanno così avanti
Di sicuri numeri uno questo forum è pieno

Maurantonio 15-08-2025 08:29

Ad Atmane secondo me conviene scommettere quanto guadagnato finora su se stesso, pagato ad 8 e farsi la pensione

Carota Senior 15-08-2025 08:29

Scritto da il capitano
il francese Terenzio Altolemani .

Ci stiamo Tinapichizzando? :mrgreen:

SandorSinner (Guest) 15-08-2025 08:19

Scritto da il capitano
Sembra che dopo aver fatto barba e capelli a Holger Vitus Rune, il francese Terenzio Altolemani abbia dichiarato “Corvo rosso non avrai il mio scalpo”.

Hahaha!!!

Max66 (Guest) 15-08-2025 08:17

Chi segue il circuito challenger sapeva che era un giovane di qualità e, sí, con il servizio mancino può mettere in difficoltà Jannik.. ma il rosso è chiaramente favorito e di certo non sottovaluterà l’avversario

Silvy__89 (Guest) 15-08-2025 08:17

@ Pikario Furioso (#4459408)

Eh infatti. Fritz probabilmente stanco dai tornei precedenti.

Duccio (Guest) 15-08-2025 08:15

QUESTO non è una meteora.
Grandissimo braccio, direi tipico giocatore francese.
Gioca bene e soprattutto molto ma molto elastico fluido.
Se non si emoziona, la vedo durissima per il NOSTRO AMATO JANNIK

Italo (Guest) 15-08-2025 08:09

Ragazzo dal grandissimo potenziale a cui mancava la convinzione nei propri mezzi.
Ha zero chance con Sinner ma sicuramente nel ranking se trova continuità arriverà presto ad essere testa di serie slam

il capitano 15-08-2025 08:07

Sembra che dopo aver fatto barba e capelli a Holger Vitus Rune, il francese Terenzio Altolemani abbia dichiarato “Corvo rosso non avrai il mio scalpo”.

Hellover (Guest) 15-08-2025 08:06

Questi sono talenti , non i vari Nardi Cobolli e Arnaldi

Sporadico (Guest) 15-08-2025 08:02

Atmane bravissimo, sta vivendo un sogno. Ora però con Jannik ci sarà il risveglio

Pikario Furioso 15-08-2025 08:00

Scritto da Silvy__89
Il numero 136 che si spinge fino in semifinale non me lo aspettavo. Ha trovato la settimana della vita in pratica, o sono gli avversari che hanno giocato male?

Rune ha giocato male, Fritz non saprei… pero’ sicuramente sara’ arrivato stanco mentalmente, dopo Washington e Toronto. Giocare tutti sti tornei consecutivamemte nuoce.

Silvy__89 (Guest) 15-08-2025 07:56

Il numero 136 che si spinge fino in semifinale non me lo aspettavo. Ha trovato la settimana della vita in pratica, o sono gli avversari che hanno giocato male?

Pikario Furioso 15-08-2025 07:45

Sinner deve stare attento. La partita contro Mannarino tornera’ utile, visto che anche Atmane e’ mancino. Credo che Sinner insistera’ parecchio sul rovescio di Atmane che sembra piu’ vulnerable del diritto.

