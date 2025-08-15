Atmane da favola: battuto anche Rune, prima semifinale Masters 1000 a Cincinnati. Ora sfiderà Jannik Sinner (Video)

Il numero 136 del mondo Terence Atmane continua a vivere un sogno. Dopo aver eliminato a sorpresa **Taylor Fritz**, il qualificato francese ha superato un altro Top 10, Holger Rune, conquistando il pass per la sua prima semifinale in carriera in un *ATP Masters 1000*.

Il mancino transalpino si è imposto con un convincente **6-2 6-3** in appena un’ora e 13 minuti, mettendo in mostra un tennis aggressivo e spettacolare. Ora lo attende la sfida più grande: il numero uno del mondo e campione in carica **Jannik Sinner**.

“Non credo che ci siano parole per descrivere come mi sento ora. È pazzesco, davvero. Non posso crederci. Essere in semifinale di un Masters 1000, entrare in Top 100 e farlo dopo la vittoria di stasera… è anche una cifra importante in termini economici, che mi aiuterà molto nella carriera. Significa tantissimo per me e sono molto emozionato”*, ha dichiarato Atmane.

Dalla fatica alle stelle

Entrato nel torneo con un modesto 1-4 nel bilancio stagionale a livello ATP, Atmane ha scalato 67 posizioni nel Live Rankings, salendo fino al numero 69, nuovo best ranking provvisorio. Un risultato che lo rende l’ottavo semifinalista più basso in classifica nella storia dei Masters 1000.

Il francese ha costruito il successo contro Rune grazie a un servizio solido — appena 5 punti persi con la prima (28/33) — e a un dritto devastante, autore di 14 vincenti. Ha concesso pochissimo in risposta al settimo favorito del seeding, mentre in ribattuta ha creato 11 palle break, convertendone ben 7.

“Non ho quasi dormito dopo la vittoria su Fritz. Ho cercato di essere me stesso in campo, divertirmi il più possibile perché non ho nulla da perdere. È il vantaggio di chi arriva dalle qualificazioni e gioca da outsider. Questa esperienza mi darà tantissima fiducia per il resto della stagione e per la mia carriera in generale”, ha aggiunto.

Jackpot Cincinnati

Con questo traguardo, Atmane ha già incassato 332.160 dollari di montepremi, più di quanto guadagnato in tutta la stagione fino a oggi (310.376 dollari). È anche il primo francese a raggiungere le semifinali di Cincinnati dal 2019, quando ci riuscì Richard Gasquet.

Il prossimo ostacolo sarà Sinner, ma il 23enne mancino ci arriva senza pressione, forte di una corsa che ha già riscritto il suo destino.





