Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo tre azzurri in singolare (LIVE)

14/08/2025 12:56 1 commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
USA Combined Cincinnati – Ottavi di Finale e Quarti di Finale – hard

P&G Center Court – ore 17:00
Lucia Bronzetti ITA vs Coco Gauff USA
Jasmine Paolini ITA vs Barbora Krejcikova CZE (Non prima 19:00)

Jannik Sinner ITA vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 21:00)

Veronika Kudermetova RUS vs Magda Linette POL (Non prima 01:00)

Terence Atmane FRA vs Holger Rune DEN (Non prima 02:30)

Grandstand – ore 17:00
Sadio Doumbia FRA / Brandon Nakashima USA vs Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR

Caty McNally USA / Linda Noskova CZE vs Gabriela Dabrowski CAN / Erin Routliffe NZL

Ella Seidel GER vs Varvara Gracheva FRA (Non prima 21:00)

Ben Shelton USA vs Jiri Lehecka CZE (Non prima 22:30) OTT

Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Peyton Stearns USA / Marketa Vondrousova CZE

Court 3 – ore 17:00
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA
Lyudmyla Kichenok UKR / Ellen Perez AUS vs Nicole Melichar-Martinez USA / Liudmila Samsonova RUS (Non prima 19:00)

Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER (Non prima 21:00)

Barbora Krejcikova CZE / Jelena Ostapenko LAT vs Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS

1 commento

Giampi (Guest) 14-08-2025 14:04

Giusto per introdurre la giornata. Trovo grottesco che non solo i commentatori della domenica come noi ma anche i giornalisti, gli addetti ai lavori esprimano una superficialità quasi imbarazzante nel valutare il gioco e i giocatori. Si va avanti a stereotipi tipo Alcaraz “si distrae” ma è sempre in controllo e Sinner “soffre”, gioca male ma con fatica ne viene a capo. Capisco la necessità dei luoghi comuni perché il cervello non ama la complessità e cerca le idee semplici a cui appoggiarsi ma un minimo di analisi sarebbe auspicabile, altrimenti tutti possiamo fare i maestri di tennis, i giornalisti o i commentatori televisivi con anni ed anni di esperienza agonistica. Sinner ha avuto in queste giornate, statistiche migliori di Alcaraz e in pratica di tutti i giocatori arrivati ai quarti. Ne cito uno per non allungare il brodo da nerd delle statistiche, ovvero il computo dei vincenti e degli errori gratuiti. Sinner 61 vincenti e 57 errori, Alcaraz 46 vincenti e 72 errori. Ora, capisco che questo sito come tutti gli altri e come tutti i podcast si rivolgono ad un pubblico che evidentemente presumono formato da bambini o adulti poco secolarizzati pensando che si perde ascolto se si va nella complessità, oddio complessità mi sembra eccessivo, però lo scopo dovrebbe essere quello di cercare di elevare un minimo il livello invece di “palla avanti e pedalare”…tutto davvero triste.

