Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo tre azzurri in singolare (LIVE)
Combined Cincinnati – Ottavi di Finale e Quarti di Finale – hard
P&G Center Court – ore 17:00
Lucia Bronzetti vs Coco Gauff
Jasmine Paolini vs Barbora Krejcikova (Non prima 19:00)
Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 21:00)
Veronika Kudermetova vs Magda Linette (Non prima 01:00)
Terence Atmane vs Holger Rune (Non prima 02:30)
Grandstand – ore 17:00
Sadio Doumbia / Brandon Nakashima vs Joe Salisbury / Neal Skupski
Caty McNally / Linda Noskova vs Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
Ella Seidel vs Varvara Gracheva (Non prima 21:00)
Ben Shelton vs Jiri Lehecka (Non prima 22:30) OTT
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Peyton Stearns / Marketa Vondrousova
Court 3 – ore 17:00
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez vs Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova (Non prima 19:00)
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Marcelo Melo / Alexander Zverev (Non prima 21:00)
Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko vs Hanyu Guo / Alexandra Panova
Giusto per introdurre la giornata. Trovo grottesco che non solo i commentatori della domenica come noi ma anche i giornalisti, gli addetti ai lavori esprimano una superficialità quasi imbarazzante nel valutare il gioco e i giocatori. Si va avanti a stereotipi tipo Alcaraz “si distrae” ma è sempre in controllo e Sinner “soffre”, gioca male ma con fatica ne viene a capo. Capisco la necessità dei luoghi comuni perché il cervello non ama la complessità e cerca le idee semplici a cui appoggiarsi ma un minimo di analisi sarebbe auspicabile, altrimenti tutti possiamo fare i maestri di tennis, i giornalisti o i commentatori televisivi con anni ed anni di esperienza agonistica. Sinner ha avuto in queste giornate, statistiche migliori di Alcaraz e in pratica di tutti i giocatori arrivati ai quarti. Ne cito uno per non allungare il brodo da nerd delle statistiche, ovvero il computo dei vincenti e degli errori gratuiti. Sinner 61 vincenti e 57 errori, Alcaraz 46 vincenti e 72 errori. Ora, capisco che questo sito come tutti gli altri e come tutti i podcast si rivolgono ad un pubblico che evidentemente presumono formato da bambini o adulti poco secolarizzati pensando che si perde ascolto se si va nella complessità, oddio complessità mi sembra eccessivo, però lo scopo dovrebbe essere quello di cercare di elevare un minimo il livello invece di “palla avanti e pedalare”…tutto davvero triste.