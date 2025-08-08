La gioventù italiana sbarca a Todi. Vasamì, Carboni e Basile wild card nel main draw. Si comincia il 10 agosto con le qualificazioni

La diciassettesima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi | CERgo Tennis Cup si arricchisce di nuovi nomi con l’annuncio delle wild card. La competitiva entry list, guidata dal campione in carica Carlos Taberner, può vantare da oggi anche una folta e giovane batteria azzurra: saranno Lorenzo Carboni, Jacopo Vasamì e Pierluigi Basile ad avere accesso direttamente al tabellone principale del Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events. Nelle qualificazioni spazio anche ad Andrea De Marchi e Giorgio Tabacco, tra i primi a scendere in campo nella rassegna in programma dal 10 al 16 agosto al Tennis Club Todi 1971. Mai come quest’anno il tennis verrà celebrato anche fuori dai terreni di gioco, con la Coppa Davis vinta dalla nazionale italiana lo scorso novembre che sarà esposta presso la Sala Vetrata di Piazza Garibaldi il 9 ed il 10 agosto.

Gli azzurri del futuro sono a Todi – Tre nomi nel tabellone principale nati tra il 2006 ed il 2007. È il simbolo di una rinnovata freschezza che riempirà i campi del Tennis Club Todi 1971 tra pochi giorni. Jacopo Vasamì è la prima delle tre wild card per il main draw del Challenger 75: il tennista romano sta vivendo un 2025 formidabile, con tre vittorie di spessore a livello Junior (l’ultima al prestigioso Trofeo Bonfiglio) le quali gli sono valse la seconda posizione nella classifica dedicata agli under 18. Vasamì sta rapidamente bruciando le tappe, e può già vantare una semifinale nel circuito cadetto disputata a Milano. Per lui una piccola soddisfazione anche durante il torneo di Wimbledon, dove si è allenato con Jannik Sinner poco prima dei quarti di finale disputati dal numero uno del mondo contro Ben Shelton. Insieme a lui competeranno anche Lorenzo Carboni e Pierluigi Basile, 19 e 18 anni: il primo, attuale numero 552 ATP, può vantare una semifinale Junior al Roland Garros e sta prendendo confidenza con il circuito professionistico. Per il secondo si tratta di un ritorno a Todi: “Pigi” aveva debuttato a livello Challenger proprio nella sedicesima edizione del torneo umbro, divenendo il primo tennista classe 2007 a superare le “quali” e vincere un turno di main draw nella categoria. Un’altra dimostrazione delle sue potenzialità è poi arrivata a Perugia, dove ha raggiunto la sua prima semifinale a questo livello, partendo ancora una volta dalle qualificazioni e divertendo il pubblico sugli spalti.

Aperta la biglietteria sul sito ufficiale – Ingresso gratuito dal 10 al 13 agosto. La biglietteria per le fasi finali è aperta sul sito ufficiale, www.internazionalitodi.com.