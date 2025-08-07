Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma completo di Venerdì 08 Agosto 2025. In campo tre azzurri
P&G Center Court – ore 17:00
Sonay Kartal vs Caroline Garcia
Borna Coric vs Emilio Nava
Jenson Brooksby vs Alexandre Muller
Alycia Parks vs Barbora Krejcikova (Non prima 01:00)
Gael Monfils vs Nishesh Basavareddy
Grandstand – ore 17:00
Camilo Ugo Carabelli vs Kei Nishikori
Danielle Collins vs Taylor Townsend (Non prima 18:30)
Kamilla Rakhimova vs Maria Sakkari
Learner Tien vs Leandro Riedi (Non prima 01:00)
Caty McNally vs Maddison Inglis
Court 3 – ore 17:00
Tristan Boyer vs Brandon Holt
Marcos Giron vs Alexander Blockx
Ann Li vs Viktoriya Tomova
Anastasija Sevastova vs Emina Bektas
Champions’ Court – ore 17:00
Caroline Dolehide vs Rebecca Sramkova
Varvara Gracheva vs Katie Volynets
Hugo Dellien vs Reilly Opelka
Martin Landaluce vs Patrick Kypson
Sebastian Ofner vs Valentin Royer
Court 10 – ore 17:00
Lin Zhu vs Lucia Bronzetti
Miomir Kecmanovic vs Ethan Quinn
Hamad Medjedovic vs Aleksandar Kovacevic
Suzan Lamens vs Veronika Kudermetova
Court 4 – ore 17:00
Lulu Sun vs Antonia Ruzic
Anna Bondar vs Ajla Tomljanovic
Francisco Comesana vs Jaume Munar
Daniel Altmaier vs Roberto Bautista Agut
Court 7 – ore 17:00
Luca Nardi vs Thiago Agustin Tirante
Anna Blinkova vs Kimberly Birrell
Moyuka Uchijima vs Camila Osorio
Xinyu Wang vs Emiliana Arango
Court 9 – ore 17:00
Yuliia Starodubtseva vs Leolia Jeanjean
Polina Kudermetova vs Ella Seidel
Adam Walton vs Mariano Navone
Mattia Bellucci vs Damir Dzumhur
4 commenti
@ alfredino (#4454347)
certo che può fare ciò che gli pare, perdere e fare cuoricini su instagram…
non è più grave Nardi che si fa foto con la fidanzata ma Nardi che gioca così per giocare a lui si vede lontano un miglio che gli interessa solo girare il mondo in una vacanza eterna…
Potra’ fare un po’ quel che gli pare o deve chiedere a te come comportarsi e cosa postare dopo una sconfitta!?
E’piu’ grave NARDI che posta una foto della fidanzata o Tu ,caro il mio patric 25 , che vai a controllare il suo insta…roba da matti!
Un qualunque altro tennista serio e orgoglioso non avrebbe postato nulla su instagram e invece cosa fa luchino dopo la sconfitta? posta la solita foto di lui e la fidanzata… e questo qua domani rigioca pure grazie al lucky loser… senza parole
Nardi perderà, come sempre, d’ altronde. Si rifarà tra un paio di mesi nei challengerini di Ottobre-Novembre.
Bellucci se la gioca, sperando non si azzuffi col Bosniaco.
Bronzetti gioca contro una lazzara. Deve far attenzione.