Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma completo di Venerdì 08 Agosto 2025. In campo tre azzurri

07/08/2025 22:11 4 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06

P&G Center Court – ore 17:00
Sonay Kartal GBR vs Caroline Garcia FRA
Borna Coric CRO vs Emilio Nava USA
Jenson Brooksby USA vs Alexandre Muller FRA
Alycia Parks USA vs Barbora Krejcikova CZE (Non prima 01:00)
Gael Monfils FRA vs Nishesh Basavareddy USA

Grandstand – ore 17:00
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Kei Nishikori JPN
Danielle Collins USA vs Taylor Townsend USA (Non prima 18:30)
Kamilla Rakhimova RUS vs Maria Sakkari GRE
Learner Tien USA vs Leandro Riedi SUI (Non prima 01:00)
Caty McNally USA vs Maddison Inglis AUS

Court 3 – ore 17:00
Tristan Boyer USA vs Brandon Holt USA
Marcos Giron USA vs Alexander Blockx BEL
Ann Li USA vs Viktoriya Tomova BUL
Anastasija Sevastova LAT vs Emina Bektas USA

Champions’ Court – ore 17:00
Caroline Dolehide USA vs Rebecca Sramkova SVK
Varvara Gracheva FRA vs Katie Volynets USA
Hugo Dellien BOL vs Reilly Opelka USA
Martin Landaluce ESP vs Patrick Kypson USA
Sebastian Ofner AUT vs Valentin Royer FRA

Court 10 – ore 17:00
Lin Zhu CHN vs Lucia Bronzetti ITA
Miomir Kecmanovic SRB vs Ethan Quinn USA
Hamad Medjedovic SRB vs Aleksandar Kovacevic USA
Suzan Lamens NED vs Veronika Kudermetova RUS

Court 4 – ore 17:00
Lulu Sun NZL vs Antonia Ruzic CRO
Anna Bondar HUN vs Ajla Tomljanovic AUS
Francisco Comesana ARG vs Jaume Munar ESP
Daniel Altmaier GER vs Roberto Bautista Agut ESP

Court 7 – ore 17:00
Luca Nardi ITA vs Thiago Agustin Tirante ARG
Anna Blinkova RUS vs Kimberly Birrell AUS
Moyuka Uchijima JPN vs Camila Osorio COL
Xinyu Wang CHN vs Emiliana Arango COL

Court 9 – ore 17:00
Yuliia Starodubtseva UKR vs Leolia Jeanjean FRA
Polina Kudermetova RUS vs Ella Seidel GER
Adam Walton AUS vs Mariano Navone ARG
Mattia Bellucci ITA vs Damir Dzumhur BIH

patric25 08-08-2025 00:09

@ alfredino (#4454347)

certo che può fare ciò che gli pare, perdere e fare cuoricini su instagram…
non è più grave Nardi che si fa foto con la fidanzata ma Nardi che gioca così per giocare a lui si vede lontano un miglio che gli interessa solo girare il mondo in una vacanza eterna…

 4
alfredino (Guest) 07-08-2025 23:52

Scritto da patric25
Un qualunque altro tennista serio e orgoglioso non avrebbe postato nulla su instagram e invece cosa fa luchino dopo la sconfitta? posta la solita foto di lui e la fidanzata… e questo qua domani rigioca pure grazie al lucky loser… senza parole

Potra’ fare un po’ quel che gli pare o deve chiedere a te come comportarsi e cosa postare dopo una sconfitta!?
E’piu’ grave NARDI che posta una foto della fidanzata o Tu ,caro il mio patric 25 , che vai a controllare il suo insta…roba da matti!

 3
patric25 07-08-2025 23:02

Un qualunque altro tennista serio e orgoglioso non avrebbe postato nulla su instagram e invece cosa fa luchino dopo la sconfitta? posta la solita foto di lui e la fidanzata… e questo qua domani rigioca pure grazie al lucky loser… senza parole

 2
Ospite (Guest) 07-08-2025 22:21

Nardi perderà, come sempre, d’ altronde. Si rifarà tra un paio di mesi nei challengerini di Ottobre-Novembre.
Bellucci se la gioca, sperando non si azzuffi col Bosniaco.
Bronzetti gioca contro una lazzara. Deve far attenzione.

 1
