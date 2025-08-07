Arthur Fils costretto al forfait a Cincinnati: al suo posto Arthur Cazaux direttamente al secondo turno
I migliori del mondo sono pronti a tornare protagonisti con l’inizio dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, ma anche quest’anno il torneo dell’Ohio deve fare i conti con alcune assenze pesanti. A poche ore dal suo debutto, infatti, è arrivata la notizia del forfait di Arthur Fils. Il tennista francese, attuale numero 21 del ranking mondiale, ha annunciato che non potrà scendere in campo per problemi fisici.
La rinuncia di Fils comporta un importante cambio nel tabellone principale: sarà infatti il connazionale Arthur Cazaux a prendere il suo posto. Grazie al bye destinato alle teste di serie, Cazaux accede direttamente al secondo turno senza dover disputare l’incontro inaugurale.
Un’occasione importante per il francese, che avrà così la possibilità di giocarsi le sue carte in una delle vetrine più prestigiose della stagione estiva americana, ma anche un’occasione persa per Fils, che puntava a confermare i grandi progressi mostrati negli ultimi mesi.
Resta da vedere se questa defezione avrà ulteriori ripercussioni anche in ottica US Open, mentre il Masters 1000 di Cincinnati si prepara a vivere il suo primo weekend.
Marco Rossi
TAG: Arthur Fils
3 commenti
Purtroppo la schiena è il peggior infortunio per uno sportivo , ha ripreso troppo presto e quando doveva ritirarsi per salvaguardare la sua salute ha voluto ascoltare il pubblico e non il suo corpo.
Ha anche un tennis povero , molto fisico, quindi è facile alle recidive.
Se lo seguissi gli direi di pensare al 2026.
Mi fa piacere per Cazeaux che sta riprovando a salire dopo i suoi problemi fisici. Fra tutti i presunti fenomeni francesi è quello più talentuoso e interessante.
Ancora ricordo il pubblico francese esaltato che cantava la Marsigliese per un match inutile con un Fils palesemente infortunato… nell’esaltazione del momento si è giocato la stagione