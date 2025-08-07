Emma Raducanu: “Voglio essere testa di serie in Australia nel 2026”

Emma Raducanu continua a inseguire la sua rinascita e a consolidare la crescita degli ultimi mesi. Alla vigilia del WTA 1000 di Cincinnati 2025, la tennista britannica ha raccontato come la collaborazione con il nuovo coach, Francis Roig (ex storico collaboratore di Rafa Nadal), possa rappresentare un vero punto di svolta nella sua carriera.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: “Voglio arrivare al primo Slam del 2026, l’Australian Open, come testa di serie. È questo il mio grande traguardo per la prossima stagione”, ha ammesso Emma, decisa a tornare stabilmente tra le migliori del circuito.

Raducanu ha anche spiegato che Roig sta lavorando su diversi aspetti tecnici del suo tennis: “Stiamo facendo tanti piccoli aggiustamenti sui miei colpi per aumentare la qualità complessiva del mio gioco. Sappiamo entrambi che serve pazienza, ma sono convinta che con costanza e tanto lavoro i risultati arriveranno.”

La 21enne britannica è apparsa serena e determinata: “Sono felice del percorso che sto facendo e mi sento ogni giorno più sicura. Cincinnati è un’altra tappa importante per misurare i miei progressi.”

Emma Raducanu, dunque, guarda avanti con fiducia, pronta a inseguire nuovi traguardi e a tornare protagonista anche grazie alla guida di un coach esperto come Francis Roig.





Marco Rossi