Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 07 Agosto 2025

Facundo Juarez nella foto
ITA M25 Montesilvano 30000 – Quarter-final
[7] Facundo Juarez ITA vs Lorenzo Sciahbasi ITA ore 12:00
Leonardo Primucci ITA vs Daniel Bagnolini ITA 2 incontro dalle 12:00
Daniele Rapagnetta ITA vs [4] Ergi Kirkin TUR Non prima delle 17:00
[3] Andrea Picchione ITA vs Gabriele Vulpitta ITA Non prima delle 19:30




GBR M25 Roehampton 30000 – 2nd Round
Ben Jones GBR vs Gabriele Volpi ITA 2 incontro dalle 10:00



ROU M15 Curtea de Arges 15000 – 2nd Round
[5] Lorenzo Rottoli ITA vs Matei Varbanciu ROU ore 11:00
Samuele Pieri ITA vs Dario Alexandru Ciobotaru ROU 2 incontro dalle 11:00
Filippo Mazzola ITA vs [4] Radu Mihai Papoe ROU Non prima delle 14:00
Leonardo Cattaneo ITA vs Edoardo Cherie ligniere ITA ore 11:00
Michele Mecarelli ITA vs Giannicola Misasi ITA 2 incontro dalle 11:00




SLO M15 Slovenska Bistrica 15000 – 2nd Round
[5] Juan Cruz Martin manzano ITA vs Jonas Gundacker AUT Non prima delle 13:00
Jan Klimas CZE vs [6] Andrea Fiorentini ITA ore 10:00




SRB M15 Kursumlijska Banja 15000 – 2nd Round
[3] Andrey Chepelev RUS vs Gabriele Bosio ITA 2 incontro dalle 09:00




BUL M15 Sofia 15000 – 2nd Round
Nikita Bilozertsev UKR vs [5] Michele Ribecai ITA ore 11:00
[4] Thomas Faurel FRA vs Jacopo Bilardo ITA ore 11:00




AUT W75 Amstetten 60000 – 2nd Round
Verena Meliss ITA vs [2] Sinja Kraus AUT Non prima delle 17:30




BEL W50+H Koksijde 40000 – 2nd Round
Lian Tran NED vs Anastasia Abbagnato ITA 2 incontro dalle 13:00




GER W50+H Leipzig 40000 – 2nd Round
[8] Noma Noha akugue GER vs Samira De stefano ITA ore 11:00
[1] Giorgia Pedone ITA vs Nagi Hanatani JPN Non prima delle 15:00
Tatiana Pieri ITA vs Julia Avdeeva RUS ore 11:00



ARG W35 Chacabuco 30000 – 2nd Round
Beatrice Stagno ITA vs [4] Victoria Bosio ARG 3 incontro dalle 15:00



SRB W35 Kursumlijska Banja 30000 – 2nd Round
[7] Lina Gjorcheska MKD vs Vittoria Paganetti ITA 2 incontro dalle 09:00
[3] Aurora Zantedeschi ITA vs Sofya Lansere RUS ore 09:00



SLO W15 Slovenske Konjice 15000 – 2nd Round
Marcella Dessolis ITA vs Petja Drame SLO ore 10:00
Barbara Dessolis ITA vs [2] Eva Marie Voracek GER Non prima delle 12:00
[5] Isabella Maria Serban ITA vs Viktoria Veleva BUL Non prima delle 12:00



ROU W15 Brasov 15000 – 2nd Round
[3] Jennifer Ruggeri ITA vs Noemi Maines ITA ore 11:00
Ilinca Sagmar ROU vs [8] Angelica Raggi ITA 2 incontro dalle 11:00




FIN W15 Hameenlinna 15000 – 2nd Round
Emma Ottavia Ghirardato ITA vs [7] Madelief Hageman NED 2 incontro dalle 11:00




CHN W15 Luan 15000 – 2nd Round
Fang An Lin TPE vs Francesca Dell’edera ITA 7-6 6-0




TUN W15 Monastir 15000 – 2nd Round
[1] Jenny Lim FRA vs Lavinia Luciano ITA 2 incontro dalle 10:00

