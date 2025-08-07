Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 07 Agosto 2025
M25 Montesilvano 30000 – Quarter-final
[7] Facundo Juarez vs Lorenzo Sciahbasi ore 12:00
Leonardo Primucci vs Daniel Bagnolini 2 incontro dalle 12:00
Daniele Rapagnetta vs [4] Ergi Kirkin Non prima delle 17:00
[3] Andrea Picchione vs Gabriele Vulpitta Non prima delle 19:30
M25 Roehampton 30000 – 2nd Round
Ben Jones vs Gabriele Volpi 2 incontro dalle 10:00
M15 Curtea de Arges 15000 – 2nd Round
[5] Lorenzo Rottoli vs Matei Varbanciu ore 11:00
Samuele Pieri vs Dario Alexandru Ciobotaru 2 incontro dalle 11:00
Filippo Mazzola vs [4] Radu Mihai Papoe Non prima delle 14:00
Leonardo Cattaneo vs Edoardo Cherie ligniere ore 11:00
Michele Mecarelli vs Giannicola Misasi 2 incontro dalle 11:00
M15 Slovenska Bistrica 15000 – 2nd Round
[5] Juan Cruz Martin manzano vs Jonas Gundacker Non prima delle 13:00
Jan Klimas vs [6] Andrea Fiorentini ore 10:00
M15 Kursumlijska Banja 15000 – 2nd Round
[3] Andrey Chepelev vs Gabriele Bosio 2 incontro dalle 09:00
M15 Sofia 15000 – 2nd Round
Nikita Bilozertsev vs [5] Michele Ribecai ore 11:00
[4] Thomas Faurel vs Jacopo Bilardo ore 11:00
W75 Amstetten 60000 – 2nd Round
Verena Meliss vs [2] Sinja Kraus Non prima delle 17:30
W50+H Koksijde 40000 – 2nd Round
Lian Tran vs Anastasia Abbagnato 2 incontro dalle 13:00
W50+H Leipzig 40000 – 2nd Round
[8] Noma Noha akugue vs Samira De stefano ore 11:00
[1] Giorgia Pedone vs Nagi Hanatani Non prima delle 15:00
Tatiana Pieri vs Julia Avdeeva ore 11:00
W35 Chacabuco 30000 – 2nd Round
Beatrice Stagno vs [4] Victoria Bosio 3 incontro dalle 15:00
W35 Kursumlijska Banja 30000 – 2nd Round
[7] Lina Gjorcheska vs Vittoria Paganetti 2 incontro dalle 09:00
[3] Aurora Zantedeschi vs Sofya Lansere ore 09:00
W15 Slovenske Konjice 15000 – 2nd Round
Marcella Dessolis vs Petja Drame ore 10:00
Barbara Dessolis vs [2] Eva Marie Voracek Non prima delle 12:00
[5] Isabella Maria Serban vs Viktoria Veleva Non prima delle 12:00
W15 Brasov 15000 – 2nd Round
[3] Jennifer Ruggeri vs Noemi Maines ore 11:00
Ilinca Sagmar vs [8] Angelica Raggi 2 incontro dalle 11:00
W15 Hameenlinna 15000 – 2nd Round
Emma Ottavia Ghirardato vs [7] Madelief Hageman 2 incontro dalle 11:00
W15 Luan 15000 – 2nd Round
Fang An Lin vs Francesca Dell’edera 7-6 6-0
W15 Monastir 15000 – 2nd Round
[1] Jenny Lim vs Lavinia Luciano 2 incontro dalle 10:00
