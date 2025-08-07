Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 07 Agosto 2025

07/08/2025 08:26 4 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
USA Masters 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
R128 Bonzi FRA – Arnaldi ITA Inizio 17:00

ITA CH 75 Cordenons – terra – ☀️
R16 Piraino ITA – Neumayer AUT 3° inc. ore 13:30

QF Paulson A. / Vrbensky M. vs Liutarevich I. / Ricca G. Inizio 13:30

POL CH 75 Grodzisk Mazowiecki – hard – 🌤️
R16 Cina ITA – Karatsev RUS Non prima 19:00
R16 Brunclik CZE – Zeppieri ITA 2° inc. ore 12

4 commenti

maverikkk 07-08-2025 10:07

Cina, quest’anno, ha già battuto nettamente Karatsev sul cemento.
I pronostici danno Federico favorito, ma non di molto.
Il crollo del russo, da inizio 2024, dovrebbe essere da attribuire ai problemi al ginocchio.

Carlo Magno (Guest) 07-08-2025 09:02

Interessante Pallino vs AK.

Livio (Guest) 07-08-2025 08:54

Vediamo oggi come va il nostro giovane contro l’ex bombardiere

Livio (Guest) 07-08-2025 08:52

Vediamo oggi con l’ex bombandiere russo come si comporta il nostro giovane

