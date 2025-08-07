Toronto 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 07 Agosto 2025
07/08/2025 08:26 4 commenti
Masters 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
R128 Bonzi – Arnaldi Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Cordenons – terra – ☀️
R16 Piraino – Neumayer 3° inc. ore 13:30
Il match deve ancora iniziare
QF Paulson A. / Vrbensky M. vs Liutarevich I. / Ricca G. Inizio 13:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Grodzisk Mazowiecki – hard – 🌤️
R16 Cina – Karatsev Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Brunclik – Zeppieri 2° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare
4 commenti
Cina, quest’anno, ha già battuto nettamente Karatsev sul cemento.
I pronostici danno Federico favorito, ma non di molto.
Il crollo del russo, da inizio 2024, dovrebbe essere da attribuire ai problemi al ginocchio.
Interessante Pallino vs AK.
Vediamo oggi come va il nostro giovane contro l’ex bombardiere
