Il nuovo volto del tennis USA: Shelton elimina Fritz e si prende la finale. Affronterà Khachanov che elimina Zverev dopo aver annullato anche un match point (Video)

Ben Shelton continua a scrivere pagine nuove nella sua giovane carriera: il mancino americano ha sconfitto Taylor Fritz per 6-4 6-3 nella semifinale tutta statunitense del Masters 1000 di Toronto, conquistando così la sua prima finale in un “1000”. Un exploit che lo proietta ancora più in alto nel ranking (n.6 virtuale) e che conferma il suo momento magico: Shelton è ora 26-1 in stagione dopo aver vinto il primo set.

Servizio devastante e attacco continuo

Shelton ha giocato un match praticamente perfetto, mettendo in mostra il suo classico servizio esplosivo (22 servizi vincenti contro i 10 di Fritz), ma sorprendendo anche per continuità e coraggio nello scambio, soprattutto in risposta. Ha costretto Fritz, che nei turni precedenti aveva perso il servizio solo una volta, a cedere due volte la battuta e a rincorrere per tutto il match.

“Ho visto enormi miglioramenti nel mio gioco questa settimana, sono orgoglioso di come sto eseguendo i colpi, di come sto tornando, di quanto sono più deciso. Battere due Top 10 di fila è enorme per me,” ha dichiarato Shelton, che aveva già superato De Minaur nei quarti.

Mentalità e fame di successo

Sul vetro della telecamera, subito dopo la vittoria, Shelton ha scritto: “Even more uncharted territory. Humble and Hungry” – “Ancora più territori inesplorati. Umile e affamato”.

Il ventiduenne di Atlanta ora è quinto nella Live Race to Turin e sogna un debutto alle Nitto ATP Finals. In caso di titolo, supererebbe anche Djokovic, salendo al quarto posto.

La finale contro Khachanov

Shelton affronterà ora Karen Khachanov, che ha eliminato in una battaglia tiratissima Alexander Zverev (6-3 4-6 7-6), annullando anche un match point al tedesco. Per il russo, sarà la seconda finale in carriera in un Masters 1000 dopo il successo di Parigi-Bercy nel 2018. Khachanov ha mostrato solidità mentale in un match pieno di errori (ben 78 gratuiti in totale tra i due), riuscendo però a restare lucido nei momenti chiave.

“Ho dovuto scavare a fondo, alzare il livello, è stato un match durissimo sia mentalmente che fisicamente. Sono felice di avercela fatta dopo alcune sconfitte brucianti con Zverev negli ultimi anni,” ha spiegato Khachanov, che dopo una prima parte di stagione difficile su cemento ora vola in classifica e sogna le Finals.

Shelton-Khachanov: una finale a sorpresa

Shelton, che ha festeggiato la sua 100a vittoria nel circuito proprio in Canada, proverà ora a completare la settimana perfetta contro il più esperto russo. Se dovesse riuscirci, diventerebbe il più giovane americano a vincere un Masters 1000 dai tempi di Andy Roddick.

La finale è in programma stanotte alle 19 locali (1 di notte in Italia).





Marco Rossi