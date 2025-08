Sinner in allenamento a Cincinnati: che spettacolo! (Video)

POV. È l’acronimo inglese che sta per “Point of View”, in italiano “Punto di vista”, usato per sottolineare un’immagine o un video ripreso mostrando la scena dal punto di vista del soggetto. In quel di Cincinnati Jannik Sinner sta affinando la condizione e sensazioni per il grande rientro in competizione dopo il successo a Wimbledon dello scorso 13 luglio, quando è diventato il primo italiano nella storia ad alzare il trofeo più ambito della disciplina. Sinner si trova in Ohio con il suo team, incluso il rientrante Umberto Ferrara, impegnato in allenamenti progressivamente sempre più intensi, in campo e in palestra. Sta colpendo molte palle in ogni sessione di training, cercando qualità e intensità, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno nel secondo Masters 1000 estivo in Nord America.

Il profilo social ufficiale del torneo ha pubblicato breve video che mostra Jannik in allenamento (insieme a Jaume Munar) da un magnifico punto di vista, il livello del campo di gioco. Da questa formidabile prospettiva, molto diversa da quella canonica della ripresa tv degli incontri, si può apprezzare maggiormente l’intensità di gioco, le traiettorie, la velocità dei suoi movimenti e la bellezza dell’uscita della palla dalle sue corde. Potenza, spin, profondità, un compendio sublime di qualità che lo rendono da 61 settimane il miglior tennista del mondo. Ecco la clip video, 75 secondi tutti da gustare.

The best of Sinner’s first practice in Cincinnati 🎞️⤵️ Watch the full practice now on the Tennis Channel app!#cincytennis pic.twitter.com/YUPBxRY3eD — Tennis Channel (@TennisChannel) August 5, 2025

Sinner è atteso non solo dalla difesa del titolo 2024 a “Cincy” ma anche e soprattutto dal ritrovare la miglior condizione in vista di US Open, al via il prossimo 24 agosto. Sarà uno Slam fondamentale per Jannik per cercare di difendere la sua leadership nel ranking ATP. Con 2000 punti in scandenza a New York, non potrà assolutamente permettersi passi falsi, con Carlos Alcaraz voglioso di riscattarsi dopo la battuta d’arresto subita dall’italiano a Londra, e ripensando anche al 2022, quando proprio sul cemento di Flushing Meadows lo spagnolo vinse il suo primo Slam in carriera e, a soli 19 anni, divenne n.1 del mondo, il più giovane da quando il ranking è redatto al computer.

Dopo una discreta attesa, gli ultimi due Major hanno visto la finale che tutto il mondo della racchetta desidera: Jannik vs. Carlos. Un successo a testa, la Coppa dei Moschettieri di Parigi è volata in Spagna per la seconda volta consecutiva, mentre quella dei Championships (o almeno la sua replica!) troneggia a casa Sinner. Sull’Arthur Asha domenica 7 settembre vedremo il terzo atto di questa saga?

Marco Mazzoni