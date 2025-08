Clara Tauson, semifinale a Montreal dedicata al nonno: ora la sfida a Osaka (Video)

Clara Tauson continua a sorprendere nel WTA 1000 di Montreal, conquistando la seconda semifinale a questo livello in un 2025 da sogno. La danese, testa di serie numero 16, ha dominato Madison Keys – recente campionessa degli Australian Open – con un secco 6-1 6-4, aggiungendo così un’altra vittima eccellente dopo la clamorosa vittoria contro Iga Swiatek nel turno precedente. Per Tauson si tratta anche della prima volta in carriera con due successi consecutivi contro giocatrici Top 10 nello stesso torneo.

Dietro la determinazione e i colpi potenti di Clara, però, si nascondeva anche una grande emozione personale: «Due giorni fa purtroppo è venuto a mancare mio nonno, quindi oggi volevo assolutamente vincere per lui. Me l’hanno comunicato il giorno dopo aver battuto Swiatek e volevo davvero scendere in campo e mostrare il mio miglior tennis per lui. Spero che mi stia guardando», ha dichiarato a fine partita, visibilmente commossa.

Il match ha visto Tauson partire fortissimo: il primo set è durato appena 27 minuti, con la danese implacabile sia al servizio che in risposta. Keys ha provato a rientrare in partita nel secondo parziale, ma la reazione è arrivata troppo tardi. La solidità mentale di Tauson ha fatto la differenza, permettendole di chiudere senza tremare e di staccare il pass per la sua settima semifinale in carriera.

Ad attenderla ci sarà Naomi Osaka, protagonista di una prestazione maiuscola contro Elina Svitolina. La giapponese, quattro volte campionessa Slam, ha battuto la numero 10 del seeding con un netto 6-2 6-2, salvando quattro delle cinque palle break concesse e lasciando solo due game per set alla sua avversaria. «Per me è un grande piacere giocare qui, mi sto divertendo tanto e sono davvero contenta di essere tornata a Montreal dopo sette anni», ha raccontato Osaka, che centra così la sesta semifinale in carriera in un WTA 1000 – la prima dal 2022 a Miami.

Quella tra Tauson e Osaka sarà la loro seconda sfida. La prima, andata in scena ad Auckland a inizio stagione, si era conclusa con il ritiro di Osaka dopo il primo set. «Clara è una rivale tosta, quell’incontro non sono riuscita a finirlo per infortunio, quindi sono davvero felice di essere sana e spero sia una bella partita per chi verrà a vederci», ha detto Naomi in conferenza stampa.

Da segnalare infine la presenza in semifinale anche della canadese Victoria Mboko, che con Rybakina e le altre due protagoniste rende questa edizione del Canadian Open una delle più sorprendenti degli ultimi anni: è infatti la prima volta dal 2021 che due giocatrici non testa di serie raggiungono questa fase del torneo.





