Ivanisevic risponde a Mouratoglou: “Se ha qualcosa da dirmi, che mi chiami. Meglio che non dica cosa penso di lui”

Dopo un luglio letteralmente incandescente, tra la breve collaborazione con Stefanos Tsitsipas, le polemiche sulla condizione fisica del greco, l’eliminazione precoce a Wimbledon e il conseguente divorzio lampo, Goran Ivanisevic si trova ora protagonista di un nuovo scontro, stavolta con Patrick Mouratoglou.

Tutto è partito dalle recenti dichiarazioni del coach francese, che ha criticato aspramente Ivanisevic per aver espresso pubblicamente giudizi molto severi sul fisico di Tsitsipas: “Ha sbagliato, sono cose che si discutono in privato, non davanti ai media”, aveva dichiarato Mouratoglou, abituato a non mandarle a dire.

La replica di Ivanisevic non si è fatta attendere, ed è arrivata in un’intervista rilasciata ad Anna Chakvetadze: “Se ha qualche problema con me, che mi chiami. Non vado certo in giro a dire cosa penso di lui. Anzi, è meglio che non dica quello che penso di lui”.

Un botta e risposta che infiamma ulteriormente l’estate del circuito, già ricca di tensioni e cambiamenti tra allenatori e giocatori di primo piano. Ivanisevic, fedele al suo stile diretto e senza filtri, chiude così la porta a ogni polemica pubblica con Mouratoglou, ma il messaggio è chiaro: “Meglio non aggiungere altro”.





Francesco Paolo Villarico