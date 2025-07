Challenger 100 Porto: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Maestrelli nel Md. Tre azzurri nelle quali

Challenger 100 Porto – Tabellone Principale – hard

(1) Jaime Faria vs Elias Ymer

Aslan Karatsev vs Mikhail Kukushkin

(SE) Nicolas Alvarez Varona vs Matias Soto

(WC) Pedro Araujo vs (7) Hugo Grenier

(3) Marc-Andrea Huesler vs Frederico Ferreira Silva

Khumoyun Sultanov vs Qualifier

Edas Butvilas vs Denis Yevseyev

Qualifier vs (8) Luca Van Assche

(6) Francesco Maestrelli vs Qualifier

George Loffhagen vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Tiago Pereira

Antoine Escoffier vs (4) Daniel Merida

(5) Henrique Rocha vs Qualifier

(Alt) Radu Albot vs Eliakim Coulibaly

Jie Cui vs Alejandro Moro Canas

(WC) Gastao Elias vs (2) Martin Landaluce

(2) Adria Soriano Barrera vs Hayato Matsuoka

Joao Domingues vs (Alt) (8) Marc Polmans

(3) Moez Echargui vs (Alt) Thomas Braithwaite

(Alt) Diogo Marques vs (12) Rigele Te

(4) Robin Bertrand vs (WC) Tiago Torres

(WC) Hugo Maia vs (9) Luca Potenza

(5) Henry Searle vs (WC) Vasco Leote Prata

Francisco Rocha vs (11) Mae Malige

(6) Vadym Ursu vs Leonardo Rossi

(Alt) Bogdan Pavel vs (10) Maxwell Mckennon

EuPago – ore 14:00

Tiago Silva \ vs Max Wiskandt \

Giulio Zeppieri \ vs Ray Ho \

Francisco Rocha \ vs Mae Malige \

Joao Domingues \ vs Marc Polmans \

Mc Donalds – ore 13:00

Diogo Marques \ vs Rigele Te \

Bogdan Pavel \ vs Maxwell Mckennon \

Robin Bertrand \ vs Tiago Torres \

Hugo Maia \ vs Luca Potenza \

Banco Carregosa – ore 13:00

Moez Echargui \ vs Thomas Braithwaite \

Vadym Ursu \ vs Leonardo Rossi \

Henry Searle \ vs Vasco Leote Prata \

Adria Soriano Barrera \ vs Hayato Matsuoka \