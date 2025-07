Us Open – Doppio Misto: Ecco tutte le coppie iscritte. 25 coppie iscritte ma potranno giocare solo 16

Us Open 2025 - Doppio misto

Sono 25 i team che hanno ufficialmente richiesto di partecipare al nuovo US Open Mixed Doubles Championship. Il 28 luglio, le prime 8 coppie determinate dal ranking combinato di singolare avranno accesso diretto al tabellone principale. Le restanti 8 coppie verranno selezionate tramite wild card, che saranno annunciate in un secondo momento.

Il nuovo format ha già acceso il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori: esperimento riuscito o rischio eccessivo? L’unica certezza è che il doppio misto non era mai stato così atteso e mediatico.

Ecco tutte le coppie che si sono iscritte

Navarro 🇺🇸 / Sinner 🇮🇹

Swiatek 🇵🇱 / Ruud 🇳🇴

Rybakina 🇰🇿 / Fritz 🇺🇸

Anisimova 🇺🇸 / Rune 🇩🇰

Paolini 🇮🇹 / Musetti 🇮🇹

Bencic 🇨🇭 / Zverev 🇩🇪

Pegula 🇺🇸 / Paul 🇺🇸

Andreeva 🇷🇺 / Medvedev 🇷🇺

Keys 🇺🇸 / Tiafoe 🇺🇸

Sabalenka 🇧🇾 / Dimitrov 🇧🇬

Muchova 🇨🇿 / Rublev 🇷🇺

Danilovic 🇷🇸 / Djokovic 🇷🇸

Raducanu 🇬🇧 / Alcaraz 🇪🇸

Boulter 🇬🇧 / De Minaur 🇦🇺

Osaka 🇯🇵 / Kyrgios 🇦🇺

Vekic 🇭🇷 / Hurkacz 🇵🇱

Townsend 🇺🇸 / Shelton 🇺🇸

Jovic 🇷🇸 / Brooksby 🇺🇸

Errani 🇮🇹 / Vavassori 🇮🇹

Dabrowski 🇨🇦 / Auger-Aliassime 🇨🇦

Schuurs 🇳🇱 / Griekspoor 🇳🇱

Siniakova 🇨🇿 / Arevalo 🇸🇻

Krawczyk 🇺🇸 / King 🇺🇸

Hsieh 🇹🇼 / Zielinski 🇵🇱

Williams 🇺🇸 / Opelka 🇺🇸