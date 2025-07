ITF Evansville e Figueira da Foz: I Main Draw

ITF EVANSVILLE(Usa 100k cemento outdoor)

[1] Yue Yuan vs TBD

Ayana Akli vs TBD

Anna Rogers vs TBD

Mary Stoiana vs [5] Xiyu Wang

[3] Caty Mcnally vs TBD

Kayla Cross vs YeXin Ma

Sara Daavettila vs Carol Zhao

[8] Janice Tjen vs TBD

[6] Arianne Hartono vs TBD

Fiona Crawley vs Monika Ekstrand

Mei Yamaguchi vs Hanna Chang

Himeno Sakatsume vs [4] Whitney Osuigwe

[7] Darja Vidmanova vs Elvina Kalieva

Makenna Jones vs TBD

Elizabeth Mandlik vs Kayla Day

[2] Talia Gibson vs TBD

[1] Celine Naefvs Francisca JorgeEn Shuo Liangvs Laura PigossiZarina Diyasvs Diana MarcinkevicaLizette Cabreravs [6] Tessah Andrianjafitrimo

[4] Lanlana Tararudee vs Hanyu Guo

Angelina Voloshchuk vs Marina Bassols ribera

Teresa Franco dias vs Maria Timofeeva

Han Shi vs [7] Carole Monnet

[8] Hina Inoue vs Ana Filipa Santos

Alina Korneeva vs Emina Bektas

Haruka Kaji vs Gabriela Knutson

Maria Martinez vaquero vs [3] Tiantsoa Sarah Rakotomanga rajaonah

[5] Sofia Costoulas vs Justina Mikulskyte

Isabella Shinikova vs Taylah Preston

Eva Vedder vs Matilde Jorge

Amalia Suciu vs [2] Elena Pridankina