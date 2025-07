Luciano Darderi trionfa a Bastad: decisivo il break nel terzo set, chiusura con ace! (Video della partita)

Luciano Darderi scrive una nuova, bellissima pagina della sua carriera: l’azzurro conquista il terzo titolo ATP, il secondo della stagione dopo Marrakech, superando in finale a Bastad l’olandese Jesper De Jong con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 in due ore e sette minuti di battaglia. Protagonista di una partita solida e concreta, Darderi ha messo a segno sei ace, limitato i doppi falli a due e mantenuto un ottimo 65% di prime palle in campo, dimostrando ancora una volta il suo grande potenziale sui campi in terra battuta.

Darderi continua la sua avanzata in classifica. Con il successo odierno il giocatore italiano sarà numero 46 nel prossimo ranking.

L’avvio è tutto del tennista olandese: De Jong parte fortissimo, infila dodici punti consecutivi e vola subito sul 3-0, sorprendendo Darderi con aggressività e precisione, soprattutto al servizio e a rete. L’italiano però non si scompone, si scuote e finalmente entra in partita. Dopo qualche errore di troppo nei primi game, Luciano ritrova profondità e peso nei colpi da fondo, risponde con maggiore efficacia e ribalta l’inerzia del parziale.

Il controbreak arriva nel quinto gioco con un errore gratuito di diritto sulla palla break del giocatore orange.

Da quel momento, il numero 55 ATP cresce di livello, alternando vincenti di dritto e smorzate precise, mentre De Jong comincia a mostrare qualche incertezza e qualche errore gratuito con l’azzurro che piazza un nuovo break sul 3 pari.

Si procede poi punto a punto fino al 5-4 per l’azzurro, che al momento della verità non trema: una serie di soluzioni vincenti, tra cui una smorzata, un ace e un servizio-diritto impeccabile, lo portano fino al set point. De Jong prova a restare agganciato ma non ci riesce ed infine, una seconda vincente dell’italiano consegnano a Darderi il primo parziale per 6 a 4.

Darderi nel secondo set ha delle ghiotte occasioni, quando si costruisce ben tre palle break, ma non riesce a sfruttarle: De Jong si salva.

Sfumata l’opportunità, l’azzurro perde un po’ di fiducia e sul 3-4, cede il servizio: il colpo di Darderi, deviato dal nastro, termina fuori e l’olandese vola a servire per il set dopo che il giocatore orange aveva messo tre diritti vincenti nel game. De Jong nel gioco successivo non trema e con un servizio vincente sulla palla set chiude 6-3, riportando tutto in equilibrio e rimandando la sfida a un terzo e decisivo parziale.

Darderi paga caro un passaggio a vuoto e qualche occasione mancata.

La svolta della partita arriva nel quarto gioco del terzo set: Darderi, sotto pressione nei turni di risposta, trova una grande profondità sulla palla break e costringe De Jong all’errore. È il break che segna il set e la partita: l’azzurro si porta avanti 3-1 e non concede più nulla al servizio.

Luciano tiene con sicurezza tutti i restanti turni di battuta, mostrando solidità sia con la prima che con la seconda, e non lascia mai spiragli all’olandese per rientrare nel match. Sul 5-3, l’italo-argentino serve per il titolo e gestisce alla perfezione la pressione: tiene la battuta a zero e chiude la partita con un ace sul match point, suggellando una settimana indimenticabile con un’esultanza liberatoria.

ATP Bastad Luciano Darderi [6] Luciano Darderi [6] 6 3 6 Jesper de Jong Jesper de Jong 4 6 3 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. de Jong 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 ace 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. de Jong 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 L. Darderi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 1-3 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 J. de Jong 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistica Darderi 🇮🇹 De Jong 🇳🇱 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 285 269 Ace 6 6 Doppi falli 2 1 Prima di servizio 47/72 (65%) 53/85 (62%) Punti vinti sulla prima 38/47 (81%) 39/53 (74%) Punti vinti sulla seconda 13/25 (52%) 17/32 (53%) Palle break salvate 0/2 (0%) 4/7 (57%) Giochi di servizio giocati 14 14 STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 138 181 Punti vinti su prima di servizio 14/53 (26%) 9/47 (19%) Punti vinti su seconda di servizio 15/32 (47%) 12/25 (48%) Palle break convertite 3/7 (43%) 2/2 (100%) Giochi di risposta giocati 14 14 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/9 (67%) 8/11 (73%) Vincenti 31 30 Errori non forzati 28 26 Punti vinti al servizio 51/72 (71%) 56/85 (66%) Punti vinti in risposta 29/85 (34%) 21/72 (29%) Totale punti vinti 80/157 (51%) 77/157 (49%)





Marco Rossi