Challenger 75 Segovia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger 75 Segovia – Tabellone Principale – hard

(1) Duje Ajdukovic vs (NG) Aryan Shah

Saba Purtseladze vs Khumoyun Sultanov

Robin Bertrand vs Jie Cui

Matias Soto vs (6) Oliver Crawford

(3) Aziz Dougaz vs Qualifier

Fajing Sun vs Nicolas Alvarez Varona

Mateus Alves vs (WC) Inaki Montes-De La Torre

Qualifier vs (5) Johannus Monday

(8) Antoine Escoffier vs Qualifier

Qualifier vs Edas Butvilas

Eliakim Coulibaly vs (Alt) Raul Brancaccio

Qualifier vs (4) Arthur Bouquier

(7) Clement Chidekh vs Matteo Martineau

(WC) Rafael Jodar vs Qualifier

Ryan Peniston vs George Loffhagen

(WC) Mario Gonzalez Fernandez vs (2) Hugo Grenier

\[1] 🇵🇹 Pereira vs 🇧🇪 De Schepper🇧🇪 Catry vs 🇪🇸 Barroso Campos \[11]

\[2] 🇫🇷 Paris vs 🇯🇵 Matsuoka

🇺🇸 Echeverria vs 🇪🇸 Sanchez Quilez \[10]

\[3] 🇪🇸 Soriano Barrera \[3] vs 🇪🇸 Perez Martin \[WC]

🇬🇪 Tkemaladze \[ALT] vs 🇵🇱 Pieczkowski \[8]

\[4] 🇯🇴 Shelbayh \[4] vs 🇨🇴 Tobon

🇻🇪 Munk Mesa \[WC] vs 🇪🇸 Martinez \[7]

\[5] 🇮🇹 Binda \[5] vs 🇪🇸 Masjuan Ginel \[ALT]

🇵🇹 Duarte \[WC] vs 🇫🇷 Reymond \[9]

\[6] 🇩🇪 Wiskandt \[6] vs 🇨🇴 Porras

🇮🇳 Kalyanpur \[ALT] vs 🇮🇳 Bakshi \[12]

Pista Pedro Munoz – ore 10:00

John Echeverria vs Alejo Sanchez Quilez

Bernardo Munk Mesa vs Alex Martinez

Adria Soriano Barrera vs Ivan Perez Martin

Tiago Pereira vs Kenny De Schepper (Non prima 16:00)

Pista 1 – ore 10:00

Alexandr Binda vs Pablo Masjuan Ginel

Abdullah Shelbayh vs Miguel Tobon

Max Wiskandt vs Julio Cesar Porras

Robin Catry vs Alberto Barroso Campos

Pista 3 – ore 10:00

Tom Paris vs Hayato Matsuoka

Rodrigo Duarte vs Arthur Reymond

Zura Tkemaladze vs Olaf Pieczkowski

Adil Kalyanpur vs Aleksandre Bakshi