Challenger 75 Tampere: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Federico Cinà nel Md. Due azzurri nelle quali

Challenger 75 Tampere – Tabellone Principale – terra

(1) Jay Clarke vs (Alt) Sumit Nagal

(WC) Vesa Ahti vs Max Houkes

Qualifier vs Michael Geerts

Patrick Zahraj vs (5) Viktor Durasovic

(4) Dmitry Popko vs (NG) Gilles Arnaud Bailly

Timofey Skatov vs Qualifier

Qualifier vs Gonzalo Bueno

Sascha Gueymard Wayenburg vs (6) Kimmer Coppejans

(7) Federico Cina vs Matheus Pucinelli De Almeida

Qualifier vs Ivan Gakhov

(Alt) Daniel Michalski vs Qualifier

Christoph Negritu vs (3) Daniel Rincon

(8) Frederico Ferreira Silva vs (WC) Eero Vasa

(JR) Nicolai Budkov Kjaer vs Alex Barrena

Mathys Erhard vs (WC) Oskari Paldanius

Qualifier vs (2) Gauthier Onclin

(Alt) (1) Joao Lucas Reis Da Silvavs (WC) Alan WaznyKristjan Tammvs (9) Olle Wallin

(2) Jelle Sels vs (WC) Oskari Eerola

Thomas Faurel vs (8) Dali Blanch

(3) Hynek Barton vs (WC) Hermanni Tiainen

Sebastian Dominko vs (10) Martin Krumich

(4) Milos Karol vs Preston Brown

Matteo Fondriest vs (7) Aristotelis Thanos

(5) Alex Molcan vs Jiri Cizek

Ivan Denisov vs (11) Luca Castagnola

(6) Nicolas Kicker vs (WC) Patrik Niklas-Salminen

Billy Suarez vs (12) Dragos Nicolae Cazacu

CENTER COURT – ore 10:00

Joao Lucas Reis Da Silva vs Alan Wazny

Jelle Sels vs Oskari Eerola

Nicolas Kicker vs Patrik Niklas-Salminen

Milos Karol vs Preston Brown

COURT 1 – ore 10:00

Alex Molcan vs Jiri Cizek

Kristjan Tamm vs Olle Wallin

Hynek Barton vs Hermanni Tiainen

Sebastian Dominko vs Martin Krumich

COURT 7 – ore 10:00

Ivan Denisov vs Luca Castagnola

Thomas Faurel vs Dali Blanch

Matteo Fondriest vs Aristotelis Thanos

Billy Suarez vs Dragos Nicolae Cazacu