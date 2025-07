Challenger 125 Zug: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md e due nelle quali

Challenger 125 Zug – Tabellone Principale – terra

(1) Zsombor Piros vs Alexander Ritschard

Dimitar Kuzmanov vs Nerman Fatic

(Alt) Lorenzo Giustino vs (Alt) Geoffrey Blancaneaux

Qualifier / Special Exempt vs (8) Benjamin Hassan

(4) Harold Mayot vs Qualifier / Special Exempt

Qualifier / Special Exempt vs Elias Ymer

(WC) Kilian Feldbausch vs Andrea Collarini

(WC) Mika Brunold vs (5) Francesco Maestrelli

(7) Facundo Diaz Acosta vs Marat Sharipov

Facundo Mena vs Adolfo Daniel Vallejo

Qualifier / Special Exempt vs Qualifier / Special Exempt

Denis Yevseyev vs (3) Calvin Hemery

(6) Santiago Rodriguez Taverna vs Qualifier / Special Exempt

(WC) Henry Bernet vs Murkel Dellien

Dominic Stricker vs Qualifier / Special Exempt

Daniel Merida vs (2) Marc-Andrea Huesler

(Alt) (1) Roman Andres Burruchagavs Filippo Romano(WC) Nikola Djosicvs (9) Mariano Kestelboim

(2) Genaro Alberto Olivieri vs Maxime Janvier

(PR) Francesco Forti vs (8) Maximilian Neuchrist

(3) Jakub Paul vs (WC) Jeffrey Von Der Schulenburg

Buvaysar Gadamauri vs (11) Evgeny Karlovskiy

(4) Remy Bertola vs Aleksandr Braynin

(WC) Flynn Thomas vs (12) Ryan Nijboer

(5) Gonzalo Villanueva vs Petr Brunclik

(WC) Andrin Casanova vs (10) Matthew Dellavedova

(6) Stefanos Sakellaridis vs Michiel De Krom

JiSung Nam vs (7) Lukas Pokorny

JEGO COURT 1 – ore 10:00

Stefanos Sakellaridis vs Michiel De Krom

Nikola Djosic vs Mariano Kestelboim

Flynn Thomas vs Ryan Nijboer

Genaro Alberto Olivieri vs Maxime Janvier

TOPCAR COURT 2 – ore 10:00

Gonzalo Villanueva vs Petr Brunclik

JiSung Nam vs Lukas Pokorny

Francesco Forti vs Maximilian Neuchrist

Buvaysar Gadamauri vs Evgeny Karlovskiy