WTA 250 Praga: Il Tabellone Principale. C’è Elisabetta Cocciaretto

WTA 250 Praga – Tabellone Principale – terra

(1) Linda Noskova vs Qualifier

Viktorija Golubic vs Elisabetta Cocciaretto

(WC) Laura Samson vs (WC) Dominika Salkova

Katerina Siniakova vs (7) Elena-Gabriela Ruse

(4) Xinyu Wang vs Harriet Dart

(WC) Lucie Havlickova vs Ann Li

Sara Bejlek vs Moyuka Uchijima

Qualifier vs (8) Alycia Parks

(5) Marie Bouzkova vs Qualifier

Viktoriya Tomova vs Qualifier

Leolia Jeanjean vs Nuria Parrizas Diaz

Qualifier vs (3) Dayana Yastremska

(6) Elina Avanesyan vs Anna Bondar

(WC) Barbora Palicova vs Priscilla Hon

Aoi Ito vs Tereza Valentova

Qualifier vs (2) Rebecca Sramkova