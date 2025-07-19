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WTA 250 Praga: Il Tabellone Principale. C’è Elisabetta Cocciaretto

19/07/2025 13:35 1 commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

CZE WTA 250 Praga – Tabellone Principale – terra
(1) Linda Noskova CZE vs Qualifier
Viktorija Golubic SUI vs Elisabetta Cocciaretto ITA
(WC) Laura Samson CZE vs (WC) Dominika Salkova CZE
Katerina Siniakova CZE vs (7) Elena-Gabriela Ruse ROU

(4) Xinyu Wang CHN vs Harriet Dart GBR
(WC) Lucie Havlickova CZE vs Ann Li USA
Sara Bejlek CZE vs Moyuka Uchijima JPN
Qualifier vs (8) Alycia Parks USA

(5) Marie Bouzkova CZE vs Qualifier
Viktoriya Tomova BUL vs Qualifier
Leolia Jeanjean FRA vs Nuria Parrizas Diaz ESP
Qualifier vs (3) Dayana Yastremska UKR

(6) Elina Avanesyan ARM vs Anna Bondar HUN
(WC) Barbora Palicova CZE vs Priscilla Hon AUS
Aoi Ito JPN vs Tereza Valentova CZE
Qualifier vs (2) Rebecca Sramkova SVK

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1 commento

MATTEO 19-07-2025 13:45

Yastremska

Noskova

Wang
Avanesyan

Siniakova
Bejlek
Tomova
Sramkova

 1
Replica | Quota | 0
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