WTA 250 Praga: Il Tabellone Principale. C’è Elisabetta Cocciaretto
WTA 250 Praga – Tabellone Principale – terra
(1) Linda Noskova vs Qualifier
Viktorija Golubic vs Elisabetta Cocciaretto
(WC) Laura Samson vs (WC) Dominika Salkova
Katerina Siniakova vs (7) Elena-Gabriela Ruse
(4) Xinyu Wang vs Harriet Dart
(WC) Lucie Havlickova vs Ann Li
Sara Bejlek vs Moyuka Uchijima
Qualifier vs (8) Alycia Parks
(5) Marie Bouzkova vs Qualifier
Viktoriya Tomova vs Qualifier
Leolia Jeanjean vs Nuria Parrizas Diaz
Qualifier vs (3) Dayana Yastremska
(6) Elina Avanesyan vs Anna Bondar
(WC) Barbora Palicova vs Priscilla Hon
Aoi Ito vs Tereza Valentova
Qualifier vs (2) Rebecca Sramkova
TAG: WTA 250 Praga, WTA 250 Praga 2025
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Yastremska
Noskova
Wang
Avanesyan
Siniakova
Bejlek
Tomova
Sramkova