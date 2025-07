ITF Torino: Il resoconto di giornata (17 Luglio 2025)

La 15esima edizione del Ma-Bo, ITF W35 femminile, sempre più seguita dal pubblico e dagli appassionati sui campi del Nord Tennis Master Club di Torino, si sta rivelando una sorta di “terra promessa” per la valenzana Enola Chiesa. La 25enne piemontese, proveniente dalle qualificazioni ed attuale 788 WTA, è salita nei quarti della rassegna battendo dopo circa tre ore di lotta la francese Alice Tubello, numero 3 del seeding e 418 del ranking mondiale, con un best career di 219 WTA fatto registrare nello scorso agosto: “E’ stato un confronto intenso – ha detto alla fine Enola Chiesa – nel quale sono riuscita a mettere in campo un buon tennis. Sono molto contenta della mia prestazione. Non è stato facile perché siamo quasi coetanee e ci conosciamo da molto tempo. E’ la mia miglior amica nel circuito e quindi è stato quasi un derby, con le implicazioni emotive che ciò comporta. Nell’occasione sono però stata brava a metterle da parte riuscendo a dare il massimo nella fase finale della terza frazione. Dopo aver recuperato lo svantaggio di un set, il primo ceduto al nono gioco, sono salita di livello giocando in maniera determinata. Nel terzo mi sono trovata ancora sotto (3-5) ma ho continuato a crederci. L’ho ripresa sul 5-5 e la sfida si è prolungata al tie-break, dove dal 4-5 ho messo a segno tre punti consecutivi conquistando il passaggio tra le migliori otto. E’ certo questo il mio miglior risultato stagionale”.

Domani per la piemontese ci sarà il testa a testa contro la greca Grammatikopoulov che ha fermato l’ucraina Kotliar. Le soddisfazioni in casa Italia non sono però terminate perché altre tre azzurre sono salite oggi nei quarti, in programma oggi. Si tratta di Isabella Maria Serban, 19enne anch’ella al miglior risultato di carriera, di Jennifer Ruggeri, 21 anni e attuale ranking di 695 del mondo in singolare, e di Noemi Basiletti, 19 anni e 742 WTA. La Serban, in gara con una wild card, ha offerto un’altra ottima prova contro la tedesca Meyer Auf der Heide, contro la quale era in perfetta parità (1-1) nel computo dei confronti diretti. A Torino si è imposta 7-5 6-1 in 2 ore e 4 minuti salendo via via sempre più di tono. Per Jennifer Ruggeri il successo è invece arrivato contro la slovena Milic, in due set (6-4 6-2). Affermazione non banale perché la Milic era stata autrice in prima battuta dell’eliminazione della prima testa di serie. Domani sarà derby per un posto in semifinale proprio da Isabella Maria Serban e Jennifer Ruggeri. Basiletti invece a segno in tre set contro la connazionale Sofia Rocchetti (6-3 4-6 6-3). Nulla da fare per Anastasia Bertacchi e Federica Di Sarra, le ultime due delle sette giocatrici italiane che erano salite negli ottavi. Bertacchi fermata dalla testa di serie numero 4, la francese Cakarevic, se pur al termine di un match equilibrato, come dice lo score di 6-4 7-5. Di Sarra stoppata invece al termine di una giornata no dalla svedese Lisa Zaar, numero 7 del seeding: 6-2 6-0 il punteggio che lascia poco spazio al commento tecnico. Il torneo si avvia sempre più verso le sue fasi decisive. Il programma di domani prevede anche la disputa della finale del doppio. A contendersi il titolo Basiletti e Urgesi da una parte, Zaar e Grammatikopoulou dall’altra. Domenica 20 luglio in campo la finale del singolare.