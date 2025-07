Nitto ATP Finals 2025: dove la magia incontra il tennis. Dal 9 al 16 novembre, le Nitto ATP Finals torneranno a Torino per la quinta attesissima edizione

Dove la magia incontra il tennis! Dal 9 al 16 novembre, le Nitto ATP Finals torneranno a Torino per la quinta attesissima edizione del torneo che conclude la stagione maschile. La ‘Città Magica’ sarà nuovamente il palcoscenico perfetto per accogliere i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie di doppio della classifica PIF ATP Race to Turin, in una Inalpi Arena incandescente per la settimana più attesa e appassionante dell’anno.

Il successo dell’edizione 2024

L’edizione 2024 si era chiusa nel segno dello spettacolo e dell’eccellenza sportiva con il trionfo di Jannik Sinner, perfetta conclusione di un evento di portata internazionale che ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria degli appassionati e non solo. Un successo certificato anche dai numeri: oltre € 503,4 milioni di impatto economico totale (valutato da BCG), 396,3 milioni di audience complessiva (tra linear TV, streaming digitale e contenuti social monitorati da YouGov), 97% di customer satisfaction (rilevata da Nielsen) e un numero record di 203.114 biglietti venduti (ben 27.711 in più rispetto al 2023, con un incremento addirittura dell’85% rispetto al 2021).

Dati straordinari, maturati in un contesto orientato alla massima sostenibilità: le Nitto ATP Finals 2024, infatti, si sono confermate un modello virtuoso, generando € 332 milioni di benefici sociali e ottenendo il rating ESG AA+ (valutati da OpenEconomics), riconoscimento riservato agli eventi che coniugano efficacemente sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e di governance. Ed è da queste emozioni e da questi risultati che riparte il cammino verso un nuovo capitolo, ancora più ricco di aspettative e passione.

La presentazione del Masterplan 2025

Per illustrare al meglio l’edizione 2025 con tutte le sue novità, quest’oggi, presso il grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Masterplan. Dopo il saluto del Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, sono intervenuti il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, il Presidente di ATP, Andrea Gaudenzi attraverso ad un videomessaggio, il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni e, Luca Villa, EMEA General Manager Channel & Sales Office Manager Nitto Italia, che ha letto un messaggio di Hideo Takasaki, Presidente e Ceo di Nitto Denko Corporation. Ad illustrare, punto dopo punto il Masterplan delle Nitto ATP Finals 2025, è stato infine il Direttore Generale della FITP, Marco Martinasso.

La trasversalità dell’evento torinese – che sempre di più coniuga l’eccellenza sportiva con spettacolo e musica – si è concretizzata con la partecipazione in video del cantautore Max Pezzali e del cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, protagonisti della seconda edizione del Grand Opening Show e guest star dell’incontro con i giornalisti.

L’esperienza si evolve, lo spettacolo cresce

Il Masterplan 2025 delle Nitto ATP Finals è il consolidamento di un progetto ambizioso che la Federazione Italiana Tennis e Padel porta avanti grazie al prezioso supporto del Governo, della Regione Piemonte e della Città di Torino. Un progetto che riesce a fondere in modo impeccabile sport, intrattenimento, alta cucina, sostenibilità e innovazione, con il preciso obiettivo di elevare la fan experience a un livello di eccellenza assoluta. L’evoluzione progettuale – che cavalca l’onda del successo delle passate edizioni – celebrerà l’eccellenza italiana e permetterà a questo evento di valicare, ancora una volta, i confini dello sport per entrare in una nuova dimensione che offrirà a tutti gli spettatori un’esperienza unica e indimenticabile.

Ampliamento dell’Inalpi Arena

L’intervento strutturale più importante sarà relativo all’incremento della capacità dell’Inalpi Arena. Un passo importante, vista la crescente richiesta di biglietti da ogni parte del mondo. L’ampliamento – reso possibile grazie all’introduzione di file aggiuntive e tribunette angolari, oltre che da una riconfigurazione delle tribune – garantirà, già quest’anno, un incremento, rispetto alla passata edizione, di 684 posti per sessione: più spettatori, più energia in campo e dunque più spettacolo ma anche più risorse da reinvestire nello sviluppo dell’evento e nella promozione del tennis italiano. Questo aumento, inoltre, sarà destinato a crescere ulteriormente nel 2026, con il completamento degli interventi di ottimizzazione.

Nuove aree hospitality

Sempre all’interno della Inalpi Arena, il percorso di sviluppo e valorizzazione coinvolgerà anche le aree hospitality; la Partners Shared Lounge nel Foyer Sebastopoli verrà ampliata ulteriormente, in risposta all’ingresso di nuovi sponsor e al previsto aumento delle presenze. In parallelo, al fine di assicurare un’esperienza sempre più curata e distintiva, sarà possibile apprezzare un rinnovo stilistico dei bar e delle sale ristorazione nei Foyer Sebastopoli e Filadelfia, con la straordinaria partecipazione del Maestro Iginio Massari e degli Chef dei “ristoranti stellati” Da Vittorio, La Credenza e Casa Format, a cui si affiancheranno nel corso dell’evento ulteriori celebri “visiting Chef” del territorio piemontese.

Fan Village rinnovato

Il Fan Village sarà più ampio, più funzionale, più scenografico, semplicemente… sensazionale! L’intera area – che potrà accogliere contemporaneamente fino a 5.750 persone (+10% della capienza totale rispetto al 2024) – sarà al centro di un restyling che permetterà la contaminazione della pratica delle discipline federali con intrattenimento e gusto in un unico racconto immersivo. E anche quest’anno, grazie a un biglietto dedicato, chiunque lo desideri potrà accedere ai rinnovati spazi del Fan Village e vivere l’esperienza delle Nitto ATP Finals da una prospettiva nuova.

Racquetland e Simulation Hub

Il cuore delle attività sportive – Racquetland – sarà interessato da un potenziamento sostanziale, con rinnovati spazi dedicati a padel, pickleball e beach tennis, e una nuova e ampliata area dedicata agli eSports, ancora più centrale e coinvolgente. Al suo interno, troverà spazio anche il nuovissimo Simulation Hub, una piattaforma esperienziale dove vivere le discipline di racchetta in chiave virtuale e sperimentare le più avanzate tecnologie applicate allo sport: intelligenza artificiale, realtà aumentata, gaming immersivo e molto altro. Un ecosistema dinamico e innovativo, pensato per avvicinare il pubblico al futuro del tennis attraverso l’interazione, la scoperta e il gioco.

Food Court ampliata

La Food Court, lo spazio dedicato alla ristorazione, presenterà una superficie di oltre 3.700 mq (+15% rispetto al 2024) e il 10% in più dei posti a sedere. L’offerta eno-gastronomica, sempre più ricca grazie al coinvolgimento di importanti brand dello street food, in collaborazione con CAMST, garantirà ai visitatori delle esperienze culinarie uniche al mondo. Eccellenze assolute, nel cuore dell’evento più accattivante del tennis mondiale.

Show production potenziata

Piazzale Grande Torino e la show production che lo animerà, rappresenteranno un altro fiore all’occhiello di questa edizione dell’evento: la facciata del Fan Village e la nuova pensilina diventeranno lo sfondo di un live show integrato, arricchito da un concept grafico dedicato, luci beam, laser ed effetti scenografici amplificati da una superficie LED ampliata del 20%. La pensilina di collegamento al coperto tra Inalpi Arena e Fan Village, ripensata per migliorare estetica e fruibilità, si trasformerà grazie a materiali riflettenti su soffitto e colonne, alla presenza di schermi LED e di una cornice luminosa che correrà lungo tutto il suo profilo superiore. Un vero e proprio teatro a cielo aperto, dove luci, suoni e architettura si fonderanno sotto un’unica, sapiente, regia.

Anche all’interno della Inalpi Arena è previsto un significativo potenziamento della show production; luci motorizzate integrate nei digiboards, una nuova postazione DJ per accendere l’atmosfera nel pre-match e un inedito secondo anello LED, che restituirà l’effetto scenografico di un terzo anello visivo.

Music Break

Infine, sull’onda del successo riscosso al Foro Italico durante il Masters 1000 e il WTA 1000 di Roma, anche a Torino è previsto l’appuntamento con Music Break; al fine di garantire un’esperienza di intrattenimento raffinata e allineata al prestigio dell’evento, il palinsesto musicale delle Nitto ATP Finals vedrà, nel corso degli otto giorni, la partecipazione di alcuni tra i più importanti artisti italiani.

Il Grand Opening Show: tra sport, musica e passione

Artisti di calibro internazionale. Luci, proiezioni ed effetti speciali per trasfigurare il campo in un vero e proprio palcoscenico. Un concept pensato per celebrare la grande musica italiana e alzare il sipario sul più grande evento di tennis indoor al mondo.

Il Grand Opening Show delle Nitto ATP Finals 2025 si preannuncia un appuntamento unico nel suo genere. **Giovedì 6 novembre, a partire dalle ore 21**, alla Inalpi Arena, lo spirito della competizione si fonderà col ‘battito’ delle performance live di **Max Pezzali** e dei **Pinguini Tattici Nucleari**. Gli artisti, posizionati in campo al posto dei giocatori e separati soltanto dalla rete, si scambieranno la palla hit dopo hit in un super tie-break musicale. Più di 20 brani in scaletta, brani che hanno fatto cantare intere generazioni, per un viaggio musicale travolgente. Il tennis non è mai stato così spettacolare. Le Nitto ATP Finals 2025 si aprono con una promessa: fare della magia un’esperienza collettiva.

I biglietti per il Grand Opening Show e per il Fan Village sono da oggi disponibili per l’acquisto al seguente indirizzo: https://tickets.nittoatpfinals.com/it

Ancora una volta, i tesserati FITP potranno usufruire di uno sconto sull’acquisto del singolo biglietto: ai tesserati Atleti (agonisti e non agonisti) e Gold sarà riservata una riduzione del 20% mentre i tesserati Socio potranno beneficiare di uno sconto del 10%.

Innovation Summit, Media Day e Meet the Champions

Torino si prepara ad accogliere ancora una volta i protagonisti delle Nitto ATP Finals, puntando sempre più in alto. L’edizione 2025 si arricchisce di appuntamenti, trasformando l’evento in un’esperienza che unisce sport, spettacolo e sostenibilità.

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel

“Ospitare per il quinto anno le Nitto ATP Finals e dunque i migliori rappresentati della nostra disciplina, è per noi motivo di enorme orgoglio. Il consolidato successo di queste manifestazioni – che crescono costantemente, si arricchiscono e guardano al futuro, grazie al lavoro quotidiano della Federazione e delle Istituzioni – non dà soltanto lustro internazionale al nostro Paese ma ci consente di avere sempre maggiori risorse da investire nella promozione e nella diffusione delle nostre discipline di racchetta, che vogliamo sempre più accessibili a tutti i livelli. Le Nitto ATP Finals 2025 rappresentano molto più di una semplice competizione: sono la celebrazione di quello che qualcuno ha ribattezzato “Sistema Italia”, e che ha fatto parlare di sé nel mondo attraverso i fatti, in questi anni di successi sportivi, e non solo. Non resta dunque che attendere con trepidazione l’inizio di questa nuova edizione che, anche quest’anno, chiuderà il calendario delle competizioni ATP. Dopo lo straordinario trionfo di Jannik Sinner dello scorso anno – primo italiano nella storia a riuscire in quest’impresa – Torino e l’Italia sono pronte a regalare di nuovo grande tennis, spettacolo e divertimento ai tantissimi appassionati che, da ogni angolo del mondo, si danno appuntamento in Piemonte per vivere a novembre un piccolo-grande momento di storia del nostro sport”.

Andrea Gaudenzi, Presidente ATP

“Siamo già oltre metà stagione del circuito ATP ma i nostri cuori e le nostre menti sono già a Torino: il gran finale di novembre dove gli otto migliori giocatori al mondo si sfideranno in questi attesi otto giorni. Siamo ansiosi di vedere un altro capitolo tra Alcaraz e Sinner, la rivalità più calda del momento. Li abbiamo visti sfidarsi sia in finale al Roland Garros, sia nella finale di Wimbledon e li vedremo a Torino a fine anno insieme ad altri grandi campioni. Sarà un parco giocatori stupendo, sarà un evento magnifico come ogni anno. E come ogni anno, siamo andati migliorando. Abbiamo migliorato l’esperienza per gli appassionati on-site, migliorando il reach globale dell’audience e tutto questo grazie ad una partnership magnifica con tutto il team della FITP che ringrazio. Ringrazio Angelo Binaghi e Marco Martinasso: tra ATP e FITP c’è un rapporto di lavoro fantastico. Ringrazio anche tutte le istituzioni che hanno supportato l’evento in questi anni. Vogliamo continuare a migliorare e lo faremo. Penso che non ci sia momento storico migliore per l’Italia per avere un evento del genere, non solo grazie a Jannik ma anche grazie agli altri giocatori. Ma soprattutto, grazie all’entusiasmo di tutti gli italiani che si stanno appassionando sempre più e avvicinando al tennis in un modo che ai miei tempi avrei invidiato perché l’attenzione era sempre sul calcio. Adesso, invece, mi verrebbe da dire che in Italia lo sport numero 1 è il tennis e di questo sono molto fiero e orgoglioso. Ringrazio anche tutti i media che supportano il nostro sport e che aiutano a veicolarlo a tutti gli appassionati. Ci vediamo a Torino!”

Venerdì 7 novembre

Si partirà **venerdì 7 novembre** con l’**Innovation Summit**, un momento di confronto dedicato all’innovazione e alla responsabilità ambientale. Un’occasione unica per approfondire soluzioni volte alla riduzione delle emissioni di CO2, promuovere pratiche di economia circolare e favorire il networking tra le aziende del territorio e i partner globali del torneo. Tutto questo non fa che confermare il ruolo centrale della sostenibilità per le Nitto ATP Finals, evento sempre più orientato a generare un impatto positivo e duraturo anche fuori dal campo.

Nel pomeriggio lo show si sposterà nel cuore culturale della città, il **Teatro Regio di Torino**, per una nuova edizione del **Meet the Champions – Singles Players Celebration**. In un’atmosfera calda e informale, i finalisti del torneo di singolare saranno accolti dai fan prima di salire su un palco ispirato al celebre salotto della serie televisiva “Friends”.

A valle del Meet the Champions, sarà quindi la volta del **Media Day**, l’appuntamento riservato alla stampa che vedrà alle **OGR Torino** gli otto migliori giocatori della stagione incontrare giornalisti e broadcaster da tutto il mondo.

Sabato 8 novembre

**Sabato 8 novembre**, a poche ore dall’inizio delle competizioni, sarà la volta dell’**inaugurazione del Fan Village**, con una giornata dedicata alle famiglie in cui si potrà accedere a tutti gli spazi gratuitamente. Alle ore 12:00, lo spettacolo si intensificherà con il **Meet the Champions – Doubles Teams Celebration**, la presentazione ufficiale delle squadre di doppio qualificate al torneo.

I tanti eventi in città

Le Nitto ATP Finals 2025 si confermano non solo un evento sportivo di rilievo mondiale, ma anche un motore di valorizzazione urbana e culturale per la città di Torino. L’eredità lasciata sul territorio sarà tangibile e duratura, a partire dalla realizzazione di **due murales** a tema tennis e sostenibilità, in collaborazione con Nitto, pensati per riqualificare aree urbane e lasciare un segno nella memoria collettiva.

Un’altra grande novità è la creazione di una nuova **”Luce d’Artista”** ispirata al tennis, che entrerà stabilmente nell’esposizione annuale della città, con un debutto previsto in **piazza San Carlo**. Senza dimenticare il **Trophy Tour**, che per mesi coinvolge i partner ufficiali, contribuendo a proiettare l’immagine di Torino nel mondo. A livello locale, saranno organizzate **dieci tappe itineranti** con mini-campi da tennis e tavoli da tennistavolo, portando lo sport nelle piazze e nei parchi più frequentati. Infine, le vie simbolo del centro – come **Via Po, Piazza San Carlo e Piazza Palazzo di Città** – ospiteranno mostre grafiche e fotografiche diffuse, trasformando la città in una galleria a cielo aperto. Un’edizione che va ben oltre il campo da gioco, rendendo il tennis parte integrante del tessuto urbano e culturale torinese.

Un confronto epico: i migliori del mondo, tutti a Torino!

Lo star power delle Nitto ATP Finals promette spettacolo di altissimo livello, tecnico e agonistico. Chi è già certo di un posto tra i migliori otto è **Carlos Alcaraz**, vincitore quest’anno del Roland Garros e attualmente al comando della PIF ATP Race to Turin. **Jannik Sinner** è ad un soffio dalla qualificazione aritmetica al grande evento di fine stagione, pronto a difendere il successo ottenuto lo scorso anno. Dopo il secondo successo consecutivo agli Australian Open, la finale del Roland Garros e lo storico trionfo a Wimbledon (primo italiano a riuscire nell’impresa di conquistare l’erba londinese), il numero 1 del ranking ATP può scrivere l’ennesima pagina di storia del tennis azzurro.

C’è anche un altro atleta italiano in grande evidenza nella PIF ATP Race to Turin: grazie ad una stagione sin qui stellare e ad uno swing su terra rossa da vero fuoriclasse, **Lorenzo Musetti** insegue la prima partecipazione alla grande kermesse di fine stagione. Anche per il torneo di doppio non manca una speranza azzurra: il duo **Bolelli-Vavassori**, attualmente numero 6 della Race, è pronto a ripresentarsi per il secondo anno consecutivo. Sono in corsa, per un esordio nella competizione, lo statunitense **Ben Shelton** e il britannico **Jack Draper**, mentre è vicino alla riconferma il campione delle edizioni 2018 e 2021 **Alexander Zverev** e il finalista della scorsa edizione **Taylor Fritz**. Insegue un ennesimo straordinario record **Novak Djokovic**, a caccia della diciottesima qualificazione alle Finals.

La formula del torneo

Sarà appunto la **PIF ATP Race to Turin** a stabilire chi scenderà sul veloce delle Nitto ATP Finals. La classifica verrà calcolata sulla base dei **19 migliori risultati** ottenuti dagli atleti nel corso dell’anno solare 2025. Nello specifico, si terrà conto dei punti conquistati nei quattro tornei del Grande Slam, negli otto ATP Masters 1000 obbligatori e nei migliori sette risultati registrati in altri tornei (ATP Cup, Masters 1000 Monte-Carlo, United Cup, ATP 500, ATP 250, ATP Challenger).

In caso di vittoria di un torneo del Grande Slam da parte di un giocatore posizionatosi al di fuori dei primi otto del ranking ma entro la ventesima posizione, quest’ultimo si qualificherà assieme ai primi sette della Race.

La struttura del torneo si basa su **due gironi round-robin**, che si formano con questo sistema: i primi due giocatori del ranking vengono divisi nei due gironi, il primo classificato nel gruppo A, il secondo nel gruppo B. Successivamente si formano delle coppie utilizzando sempre la classifica: terzo e quarto, quinto e sesto, settimo e ottavo. Si effettua un sorteggio in cui il primo estratto parteciperà al gruppo A, l’altro sarà del gruppo B. I primi due classificati di ogni girone avanzeranno alle semifinali incrociate, successivamente la finale.

Programma di gioco e biglietteria

Le sessioni di gioco previste sono **15** e seguiranno questo programma:

– **Da domenica 9 a venerdì 14 novembre**: una sessione pomeridiana (inizio non prima delle ore 11:30) e una serale (inizio non prima delle ore 18:00)

– **Sabato 15 novembre**: giornata dedicata alle semifinali, con la sessione pomeridiana alle ore 12:00 e la serale alle ore 18:00

– **Domenica 16 novembre**: finali, si partirà alle ore 15:00 con quella del doppio, cui seguirà (non prima delle ore 18:00) quella del singolare

L’acquisto dei biglietti, come già detto, non si limita alle sessioni all’interno dell’Inalpi Arena: sarà disponibile, infatti, un biglietto per l’accesso al Fan Village, area estremamente attiva del site, per respirare l’atmosfera dell’evento anche senza essere sul campo. A completare l’offerta, i biglietti per assistere agli allenamenti che si terranno alla Inalpi Arena e al Circolo della Stampa Sporting.

Biglietti e abbonamenti

Abbonamenti e biglietti delle Nitto ATP Finals, biglietti per il Grand Opening Show, il Fan Village e per gli allenamenti, sono acquistabili sulla **biglietteria online ufficiale** del torneo: https://tickets.nittoatpfinals.com

Sconti per i tesserati FITP

Come di consueto, una particolare scontistica è riservata ai tesserati FITP:

– **Tesserati FITP Atleta** (agonisti e non agonisti) e **Gold**: sconto del 20% sui biglietti (inclusi Grand Opening Show, Fan Village e allenamenti) e 10% sull’abbonamento

– **Tesserati FITP Socio**: sconto del 10% sui biglietti (inclusi Grand Opening Show, Fan Village e allenamenti) e 5% sull’abbonamento