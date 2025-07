ITF Torino: Il resoconto di giornata (Mercoledì 16 Luglio 2025)

Il sorriso, pur timido, è il risultato della prestazione offerta nel 1° turno di main draw del Trofeo Ma-Bo, 30.000 $ ITF femminile che si sta svolgendo sui campi del Nord Tennis Master Club di Torino. E’ quello di Isabella Maria Serban, italiana di origine rumena che ha superato in tre set (6-3 6-7 6-3) Camilla Gennaro: “Ho vinto con la grinta – ha detto al termine – cosa che non sempre riesco a fare. E’ stata una vera lotta e sono riuscita a essere lucida andandomi a prendere i punti nei momenti decisivi”. Quello per il tennis è un vero e proprio amore che Isabella ha fin da bambina. E’ cresciuta sui campi della provincia di Torino e da circa un anno, seguita dal coach Alberto Giordano e dal suo staff, si allena presso l’Aston Tennis di Poirino (frazione Marocchi), gestito dal maestro nazionale Cristiano Boschiroli. Tesserata per il TC Padova, è una gran lavoratrice e ha nel rovescio bimane il suo colpo migliore.

Ogni giorno Isabella, che è sempre stata seguita dai genitori, Laura Joita e Dan Serban (ex calciatore rumeno in serie B) raggiunge quasi sempre il circolo con i mezzi pubblici: “Un’ora e mezza all’andata e un’ora e mezza al ritorno. Ma non mi pesa, utilizzo il tempo anche per studiare”. Negli ottavi troverà la tedesca Luisa Meyer, che ha interrotto la corsa dell’ivoriana Diabate con un doppio 6-0: “Ci siamo incontrate due volte in carriera – ha ricordato Isabella – e il bilancio è di 1-1. Giocare a Torino ha un significato particolare, anche se di solito la tensione quando scendo in campo in Italia è maggiore”. Tra le vittorie della giornata che ha chiuso le sfide di 1° turno spicca quella della laziale Federica Di Sarra, giocatrice da anni tesserata per l’US Tennis Beinasco e ieri a segno per 6-1 6-4 contro la pugliese Eleonora Alvisi. Federica è attualmente 720 WTA ma nel marzo del 2022 è salita al best ranking di numero 192. Nelle ultime stagioni a fermarne colpi e talento sono stati i molti infortuni, ma quando riesce a metterli da parte esprime un tennis di valore superiore, in ogni zona del campo. Nello step successivo della rassegna torinese troverà la svedese Lisa Zhaar, che ha fermato la francese Jenny Lim in due frazioni (6-4 6-0). Il derby piemontese tra la valenzana Enola Chiesa e la torinese Chiara Fornasieri è andato alla prima. Dopo un primo set comunque lottato e chiuso 6-3, nella seconda parte del match Enola non ha più trovato la resistenza dell’avversaria e ha alzato il livello. Convincente esordio nel tabellone principale per Jennifer Ruggeri, altra portacolori in serie A1 del Beinasco e in main draw con una wild card, che ha piegato 6-1 6-3 Alessandra Mazzola, che al momento la sopravanza in classifica WTA di oltre 200 posizioni. Netto anche il successo di Noemi Basiletti, numero 1 del draw preliminare, che non ha concesso chance (6-0 6-0) alla slovena Pia Lovric, numero 5 del seeding. Basiletti a segno grazie al gran ritmo imposto fin dall’avvio agli scambi. A raggiungere gli ottavi sono state anche le giovani azzurre Anastasia Bertacchi e Sofia Rocchetti. In chiusura di programma è arrivata la sorpresa dell’eliminazione della prima testa di serie, la croata Ciric Bagaric, numero 378 WTA, per mano della slovena Ela Nala Milic, qualificata e prossima avversaria della già citata Ruggeri. Domani si prosegue con i singolari e i doppi, ingresso libero.