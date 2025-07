Dal torneo di Roma Antico tiro a volo: Grant “Da quando sono italiana si parla di me un po’ di più, ma la vivo bene e provo a non pensarci tanto”

Sui campi del Circolo Antico Tiro a Volo sarà il giorno di Tyra Grant e Martina Trevisan. Nella giornata odierna ha preso il via il main draw della 15ª edizione dell’ATV Bancomat Tennis Open, torneo WTA 125 che si disputa sulla terra rossa del prestigioso circolo capitolino (13-20 luglio). Nella prima giornata di tabellone, l’Italia ha potuto esultare per il convincente successo di Dalila Spiteri, che ha dominato Lea Boskovic con un perentorio 6-1 6-0. Niente da fare invece per l’altra azzurra in gara, la siciliana Giorgia Pedone, che dopo un buon primo set si è arresa alla prima testa di serie Varvara Lepchenko per 3-6 6-1 6-3. Oggi si disputeranno le restanti sfide del primo turno, con in campo le altre cinque italiane presenti nel tabellone principale. Alle ore 10 Aurora Zantedeschi affronterà la greca Sapfo Sakellaridi, ripescata come lucky loser. Il programma del Centrale proseguirà alle 16 con il match tra Tyra Grant e Ylena In-Albon. A seguire, spazio a Lisa Pigato contro Claire Liu, mentre la serata si chiuderà con il derby tutto azzurro tra Nuria Brancaccio e l’ex numero 19 del mondo Martina Trevisan, tornata la scorsa settimana a Bastad (2° turno) dopo un’operazione al piede.

Grant sogna in grande – Dopo aver rinunciato alla wild card, in seguito all’ingresso nelle qualificazioni, nella giornata di domenica Tyra Grant ha superato il turno unico del tabellone cadetto rimontando Angelica Raggi per 4-6 6-0 6-3. La diciassettenne azzurra, che solo da pochi mesi rappresenta in campo il nostro Paese, martedì esordirà in main draw contro la qualificata svizzera Ylena In-Albon. “Nel primo set ho fatto fatica a trovare ritmo, poi dopo il toilet break le cose sono andate in discesa e ho giocato molto meglio – ha raccontato l’azzurra, attualmente numero 276 WTA -. Da quando sono italiana si parla di me un po’ di più, ma la vivo bene e provo a non pensarci tanto. Io scendo in campo per fare del mio meglio. Obiettivo? Provare a vincere il torneo, la partita d’esordio mi ha aiutato”. Questa settimana Grant è seguita dal nuovo coach Matteo Donati, reduce dall’ottima esperienza con Putintseva, e dal tecnico federale Simone Silvestre; in attesa di vederla al fianco di Renzo Furlan, allenatore in prova. Quest’oggi il match contro In-Albon, numero 297 del mondo, ma ex numero 110 WTA di grande esperienza, sarà un ottimo test in vista di un eventuale prosieguo del torneo.