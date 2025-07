ATP 250 Gstaad, Bastad e Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Andrea Pellegrino supera le quali a Bastad. In campo Darderi (LIVE)

Andrea Pellegrino supera le qualificazioni nel torneo ATP 250 di Bastad ed al primo turno affronterà il luitano Jaime Faria.

lo spot di tabellone di Pellegrino a Bastad

(8) Vit Kopriva vs Hugo Dellien

(WC) William Rejchtman Vinciguerra vs Jesper de Jong

(Q) Andrea Pellegrino vs Jaime Faria

Bye vs (2) Tallon Griekspoor

ATP 250 Bastad (Svezia), Turno Decisivo Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Bastad Nicolai Budkov Kjaer Nicolai Budkov Kjaer 3 7 6 Pablo Llamas Ruiz Pablo Llamas Ruiz 6 6 3 Vincitore: Budkov Kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-0 → 3-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 P. Llamas Ruiz 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Nicolai Budkov Kjaervs Pablo Llamas Ruiz

William Rejchtman Vinciguerra vs Jesper de Jong (Non prima 13:30)



ATP Bastad William Rejchtman Vinciguerra William Rejchtman Vinciguerra 3 2 Jesper de Jong Jesper de Jong 6 6 Vincitore: de Jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 W. Rejchtman Vinciguerra 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 W. Rejchtman Vinciguerra 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. de Jong 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 W. Rejchtman Vinciguerra 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. de Jong 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 W. Rejchtman Vinciguerra 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. de Jong 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. de Jong 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Raphael Collignon vs Luciano Darderi (Non prima 14:30) 1T



ATP Bastad Raphael Collignon • Raphael Collignon 30 2 4 Luciano Darderi [6] Luciano Darderi [6] 15 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Collignon 0-15 df 15-15 30-15 4-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Collignon 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-5 → 2-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Olle Wallin / Elias Ymer vs Theo Arribage / Tomas Barrios Vera



Court 1 – ore 11:00

Filip Misolic vs Olle Wallin



ATP Bastad Filip Misolic [1] Filip Misolic [1] 7 6 Olle Wallin Olle Wallin 6 2 Vincitore: Misolic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Misolic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 O. Wallin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 O. Wallin 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 O. Wallin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 O. Wallin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 ace ace 6-6 → 7-6 O. Wallin 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 O. Wallin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Misolic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 O. Wallin 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 F. Misolic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 O. Wallin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 O. Wallin 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 3-1 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 O. Wallin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 F. Misolic 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

Ariel Behar / Joran Vliegen vs Ivan Dodig / Jamie Murray



ATP Bastad Ariel Behar / Joran Vliegen Ariel Behar / Joran Vliegen 6 3 10 Ivan Dodig / Jamie Murray Ivan Dodig / Jamie Murray 2 6 5 Vincitore: Behar / Vliegen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 I. Dodig / Murray 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 4-4 4-5 5-5 5-6 df 5-7 5-8 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Dodig / Murray 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 I. Dodig / Murray 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 2-4 → 2-5 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 I. Dodig / Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Behar / Vliegen 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 I. Dodig / Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Behar / Vliegen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Dodig / Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Behar / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 I. Dodig / Murray 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-2 → 5-2 A. Behar / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 I. Dodig / Murray 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Behar / Vliegen 0-40 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 I. Dodig / Murray 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 I. Dodig / Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 0-0 → 1-0

Andre Goransson / Orlando Luz vs Tallon Griekspoor / Botic van de Zandschulp



ATP Bastad Andre Goransson / Orlando Luz [3] Andre Goransson / Orlando Luz [3] 6 5 10 Tallon Griekspoor / Botic van de Zandschulp Tallon Griekspoor / Botic van de Zandschulp 4 7 4 Vincitore: Goransson / Luz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 A. Goransson / Luz 0-1 0-2 df 1-2 2-2 3-2 4-2 ace 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Goransson / Luz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 T. Griekspoor / van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Goransson / Luz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 A. Goransson / Luz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Goransson / Luz 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 T. Griekspoor / van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 2-2 → 2-3 A. Goransson / Luz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Goransson / Luz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Griekspoor / van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Goransson / Luz 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Goransson / Luz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 A. Goransson / Luz 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 A. Goransson / Luz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Griekspoor / van de Zandschulp 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Goransson / Luz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Guido Andreozzi / Sander Arends vs Guillermo Duran / Camilo Ugo Carabelli



Court 2 – ore 11:00

Vilius Gaubas vs Thiago Monteiro



ATP Bastad Vilius Gaubas [4] Vilius Gaubas [4] 6 2 3 Thiago Monteiro [5] Thiago Monteiro [5] 1 6 6 Vincitore: Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 V. Gaubas 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 3-4 → 3-5 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Gaubas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-5 → 2-6 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-2 → 0-3 V. Gaubas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-1 → 5-1 V. Gaubas 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 3 – ore 12:30

Andrea Pellegrino vs Timofey Skatov



ATP Bastad Andrea Pellegrino [3] Andrea Pellegrino [3] 6 6 Timofey Skatov [7] Timofey Skatov [7] 3 2 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 2-2 → 3-2 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Skatov 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Skatov 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 T. Skatov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Skatov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0

ATP 250 Gstaad (Svizzera) – 1° Turno, terra battuta

ATP Gstaad Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 6 3 6 Terence Atmane Terence Atmane 4 6 2 Vincitore: Majchrzak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 K. Majchrzak 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Atmane 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace ace 1-3 → 1-4 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Atmane 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Majchrzak 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-1 → 4-2 T. Atmane 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 T. Atmane 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Kamil Majchrzakvs Terence Atmane

Ignacio Buse vs Laslo Djere



ATP Gstaad Ignacio Buse Ignacio Buse 7 1 6 Laslo Djere [5] Laslo Djere [5] 6 6 4 Vincitore: Buse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 I. Buse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 I. Buse 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Djere 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Djere 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 I. Buse 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 I. Buse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 L. Djere 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 1-4 L. Djere 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-3 → 0-4 I. Buse 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 I. Buse 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 I. Buse 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Djere 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 I. Buse 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 L. Djere 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 L. Djere 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Buse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Buse 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Arthur Cazaux vs Nikoloz Basilashvili (Non prima 15:00)



ATP Gstaad Arthur Cazaux • Arthur Cazaux 15 4 3 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Cazaux 15-0 ace 3-3 N. Basilashvili 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Cazaux 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 3-4 → 3-5 A. Cazaux 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 3-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 A. Cazaux 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Dominic Stricker vs Pierre-Hugues Herbert (Non prima 17:30)



Court 1 – ore 10:30

Roman Andres Burruchaga vs Dalibor Svrcina



ATP Gstaad Roman Andres Burruchaga Roman Andres Burruchaga 6 6 Dalibor Svrcina Dalibor Svrcina 3 1 Vincitore: Burruchaga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Svrcina 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Francisco Comesana / Tomas Martin Etcheverry (Non prima 13:00)



ATP Gstaad Francisco Cabral / Lucas Miedler [1] Francisco Cabral / Lucas Miedler [1] 6 6 Francisco Comesana / Tomas Martin Etcheverry Francisco Comesana / Tomas Martin Etcheverry 3 4 Vincitore: Cabral / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Comesana / Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 F. Comesana / Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 F. Comesana / Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 F. Comesana / Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-0 → 3-0 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 ace 1-0 → 2-0 F. Comesana / Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Comesana / Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 4-3 → 5-3 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Comesana / Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Cabral / Miedler 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 F. Comesana / Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 F. Cabral / Miedler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Comesana / Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Cabral / Miedler 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Henry Bernet / Stan Wawrinka vs Hendrik Jebens / Albano Olivetti (Non prima 15:30)



ATP Gstaad Henry Bernet / Stan Wawrinka Henry Bernet / Stan Wawrinka 40 4 3 Hendrik Jebens / Albano Olivetti [3] • Hendrik Jebens / Albano Olivetti [3] 40 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Jebens / Olivetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 3-4 H. Bernet / Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 H. Jebens / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 H. Bernet / Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Jebens / Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Bernet / Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 1-1 → 2-1 H. Jebens / Olivetti 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 H. Bernet / Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Jebens / Olivetti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 H. Bernet / Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 4-4 → 4-5 H. Jebens / Olivetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 H. Bernet / Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 H. Jebens / Olivetti 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 H. Bernet / Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Jebens / Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Bernet / Wawrinka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 H. Jebens / Olivetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Bernet / Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Nicolas Mahut / Arthur Rinderknech vs Gonzalo Escobar / Diego Hidalgo



ATP 250 Los Cabos (Messico) – 1° Turno, cemento

Hady Habibvs Aleksandar Kovacevic

Aleksandar Vukic vs Emilio Nava



Taro Daniel vs Alex Hernandez (Non prima 06:00)



Nathaniel Lammons/ Jackson Withrowvs James Duckworth/ Adam Walton

Nicolas Mejia / Rodrigo Pacheco Mendez vs Matthew Ebden / John Peers



Alibek Kachmazov vs Juan Pablo Ficovich



