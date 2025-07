WTA 125 Porto: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA 125 Porto – Tabellone Principale – terra

(1) Aoi Ito vs Qualifier

Qualifier vs Manon Leonard

Vitalia Diatchenko vs Gabriela Knutson

(WC) Lena Couto vs (8) Alina Charaeva

(3) Tereza Valentova vs Francisca Jorge

Qualifier vs Viktoria Hruncakova

Matilde Jorge vs Carole Monnet

Tessah Andrianjafitrimo vs (5) Xinyu Gao

(7) Sofia Costoulas vs Taylah Preston

Lanlana Tararudee vs Valentina Ryser

Qualifier vs Hina Inoue

(WC) Angelina Voloshchuk vs (4) Heather Watson

(6) Celine Naef vs Anna-Lena Friedsam

Lizette Cabrera vs (WC) Analu Freitas

(WC) Francisca Laundes vs Mona Barthel

Mai Hontama vs (2) Priscilla Hon