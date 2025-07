WTA 250 Amburgo: Il tabellone principale. Ekaterina Alexandrova guida il seeding

WTA 250 Amburgo – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Ekaterina Alexandrova vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Berfu Cengiz vs Sinja Kraus

(WC) Noma Noha Akugue vs (7) Anna Bondar

(4) Eva Lys vs Leyre Romero Gormaz

Qualifier vs Arantxa Rus

Qualifier vs Kaja Juvan

Louisa Chirico vs (8) Mayar Sherif

(WC/5) Lois Boisson vs Julia Grabher

Raluka Serban vs Tamara Korpatsch

Astra Sharma vs Elsa Jacquemot

Viktoriya Tomova vs (3) Tatjana Maria

(6) Moyuka Uchijima vs (WC) Nastasja Schunk

Qualifier vs Dalma Galfi

Tara Wuerth vs Diane Parry

Jule Niemeier vs (2) Dayana Yastremska