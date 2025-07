Elisabetta Cocciaretto trionfa a Bastad: è suo il titolo WTA 125

Elisabetta Cocciaretto conquista il torneo WTA 125 di Bastad, firmando una settimana perfetta con la vittoria in finale sulla polacca Katarzyna Kawa. L’azzurra si impone con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora e dieci minuti di gioco, confermando il suo status di favorita e tornando al successo in un torneo internazionale.

Cocciaretto, attualmente numero 116 del ranking WTA, ha gestito la finale con autorità sin dai primi scambi, mostrando solidità al servizio e una notevole capacità di risposta nei momenti chiave. Nel primo set la marchigiana ha trovato subito il break di vantaggio e ha saputo amministrare la pressione, chiudendo il parziale 6-3.

Nel secondo set, nonostante un tentativo di reazione della polacca Kawa (WTA 132), Cocciaretto non ha perso la concentrazione e, dopo aver strappato nuovamente il servizio all’avversaria nel momento decisivo nel decimo gioco ed ha chiuso la pratica 6-4 tra gli applausi del pubblico svedese.

Questo titolo a Bastad rappresenta un’importante iniezione di fiducia per Elisabetta, che torna così a festeggiare un successo internazionale e rilancia le sue ambizioni per il prosieguo della stagione.

WTA Bastad 125 Elisabetta Cocciaretto [8] Elisabetta Cocciaretto [8] 0 6 6 0 Katarzyna Kawa Katarzyna Kawa 0 3 4 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-40 5-3 → 6-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 15-30 15-40 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi