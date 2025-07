ATP 250 Bastad: il Tabellone Principale. Luciano Darderi n.6 del seeding

ATP 250 Bastad – Tabellone Principale – terra

(1) Francisco Cerundolo vs Bye

Tomas Barrios Vera vs Mariano Navone

Hugo Gaston vs Chun-Hsin Tseng

Sebastian Ofner vs (7) Damir Dzumhur

(4) Sebastian Baez vs Bye

Qualifier vs Qualifier

(WC) Elias Ymer vs Tristan Boyer

Raphael Collignon vs (6) Luciano Darderi

(5) Camilo Ugo Carabelli vs Cristian Garin

(WC) Mikael Ymer vs Botic van de Zandschulp

Qualifier vs Elmer Moller

Bye vs (3) Nuno Borges

(8) Vit Kopriva vs Hugo Dellien

(WC) William Rejchtman Vinciguerra vs Jesper de Jong

Qualifier vs Jaime Faria

Bye vs (2) Tallon Griekspoor