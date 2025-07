Il Six Kings Slam si giocherà anche nel 2025

Il calendario tennistico 2025 si arricchisce nuovamente di un evento che ha già fatto parlare di sé lo scorso anno: il Six Kings Slam in Arabia Saudita. Dopo il grande successo dell’edizione inaugurale, la ricca esibizione saudita tornerà dal 15 al 18 ottobre, ancora una volta con la partecipazione dei migliori giocatori del circuito ATP e con un montepremi da capogiro.

La lista dei protagonisti conferma il fascino e la potenza mediatica dell’evento: saranno presenti Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jack Draper e Taylor Fritz. Sei tra i tennisti più forti e seguiti al mondo pronti a sfidarsi in un format spettacolare, in un contesto che unisce show, visibilità internazionale e, naturalmente, ingenti premi economici.

L’obiettivo degli organizzatori sauditi è chiaro: posizionare il Paese come nuova frontiera del tennis d’élite, proprio come già accaduto nel mondo del calcio e della Formula 1. Se l’anno scorso la novità aveva destato curiosità e qualche polemica, quest’anno il Six Kings Slam punta a consolidarsi come una tappa di riferimento autunnale, garantendo un cast da Slam e richiamando l’attenzione di appassionati, media e sponsor.

Per i fan, sarà una rara occasione di vedere, tutti insieme, i migliori del mondo fuori dal circuito tradizionale dei tornei ATP, con la possibilità di assistere a incontri spettacolari senza la pressione della classifica. L’appuntamento è dunque fissato: dal 15 al 18 ottobre, il grande tennis farà tappa in Arabia Saudita per il Six Kings Slam 2025.