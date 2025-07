Sinner-Panichi, i retroscena della separazione: “Segreti di spogliatoio” svelati a Parigi

Non si placano le voci intorno alla separazione tra Jannik Sinner e il preparatore atletico Marco Panichi, una delle notizie che più hanno fatto discutere l’ambiente del tennis dopo il sorteggio di Wimbledon 2025. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la rottura tra il numero uno del mondo e il suo preparatore non sarebbe stata solo una scelta tecnica, ma avrebbe radici ben più profonde: al centro ci sarebbero alcune “rivelazioni” fatte da Panichi fuori dallo spogliatoio, soprattutto in riferimento a quanto accaduto a Parigi durante il Roland Garros.

L’indiscrezione parla infatti di segreti e dettagli interni al team Sinner che sarebbero stati raccontati pubblicamente da Panichi, venendo meno a un principio fondamentale: quello della riservatezza sulle dinamiche di squadra, soprattutto nei momenti più delicati della stagione. Questo avrebbe incrinato definitivamente il rapporto di fiducia con il campione altoatesino, portando alla decisione di separarsi.

Situazione diversa, invece, per Ulises Badio, fisioterapista argentino che aveva seguito Sinner anche negli ultimi mesi: secondo il *Corriere*, la sua uscita dal team sarebbe “un effetto collaterale”, conseguenza della scelta fatta nei confronti di Panichi più che di motivazioni personali o professionali.

Il nuovo staff di Sinner, almeno per il momento, si stringe così ancora di più attorno a Simone Vagnozzi e Darren Cahill, con l’obiettivo di mantenere serenità e concentrazione in vista del prosieguo della stagione.