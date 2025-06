Wimbledon: Tutto sul torneo. Il sorteggio dei tabelloni principale venerdì mattina. Alcaraz giocherà lunedì. Jannik Sinner il giorno dopo (comprese le teste di serie del torneo)

Settimane cariche di emozioni e spettacolo tennistico ci attendono con Wimbledon 2025, un torneo che promette di scrivere nuove pagine di storia in questo sport. Tutto è pronto alla Cattedrale del Tennis, che dal prossimo lunedì 30 giugno accoglierà i protagonisti e gli appassionati di tutto il mondo, per vivere il terzo Slam della stagione, appuntamento irrinunciabile del calendario internazionale.

I tabelloni principali di singolare, maschile e femminile, prenderanno il via lunedì 30 giugno, con i match del primo turno spalmati anche sul giorno successivo. Mercoledì 2 e giovedì 3 luglio spazio alla seconda tornata di incontri, mentre venerdì 4 e sabato 5 luglio si disputerà il terzo turno, già con possibili incroci tra teste di serie. Il tradizionale Middle Sunday sarà invece di piena attività, con gli ottavi di finale a cavallo tra domenica 6 e lunedì 7 luglio. I quarti sono previsti tra martedì 8 e mercoledì 9 luglio; giovedì 10 sarà giornata dedicata alle semifinali femminili e alla finale del doppio misto, mentre le semifinali maschili sono in calendario per venerdì 11 luglio. L’atto conclusivo: finale femminile sabato 12, finale maschile domenica 13 luglio.

Gli orari restano quelli consueti: ogni giorno la Central Court ospiterà il primo match alle 13:30 locali (14:30 in Italia), la Court 1 dalle 13:00 (14:00 in Italia), mentre su tutti gli altri campi si parte dalle 11:00 di Londra (mezzogiorno in Italia). A Wimbledon si sa già in anticipo in quali giorni scenderanno in campo i big. Carlos Alcaraz, campione in carica, aprirà il programma del Centrale lunedì 30 giugno. I suoi eventuali successivi incontri saranno mercoledì 2, venerdì 4 e domenica 6 luglio. Jannik Sinner, invece, debutterà martedì 1 luglio, e poi giocherà nei giorni dispari rispetto allo spagnolo. Per Novak Djokovic, i giorni di gioco saranno determinati dalla sua posizione nel tabellone, svelata dal sorteggio ufficiale.

Il sorteggio del tabellone principale è uno degli eventi più attesi per scoprire il cammino dei favoriti. Si terrà venerdì 27 giugno alle 10:00 locali (11:00 in Italia) e sarà possibile seguirlo anche online. Oltre a svelare i primi avversari, il sorteggio determinerà anche i possibili incroci nei turni successivi, fondamentali per le ambizioni dei top player. L’edizione 2025 di Wimbledon conferma il trend di crescita dei montepremi, con un prize money complessivo di 53,5 milioni di sterline. Nel singolare, uomini e donne riceveranno gli stessi premi, con 38.828.000 GBP distribuiti nei rispettivi tabelloni. Per chi supera le qualificazioni, il premio va da 15.000 a 41.500 sterline, mentre il primo turno del main draw vale già 66.000 sterline, il secondo 99.000, il terzo 152.000 e si sale via via fino ai 3 milioni di sterline che spettano al vincitore.

Non mancheranno assenze pesanti. Agli infortuni già noti di Zhang Zhizhen e Nick Kyrgios, si sono aggiunti quelli di Sebastian Korda, Arthur Fils e Casper Ruud. Nonostante ciò, il tabellone si preannuncia stellare: Carlos Alcaraz sarà il grande favorito, seguito da Jannik Sinner e Novak Djokovic. Tra gli outsider, attenzione al britannico Jack Draper. Nel femminile, occhi puntati su Aryna Sabalenka, con Jasmine Paolini, Marketa Vondrousova e Barbora Krejcikova pronte a recitare un ruolo da protagoniste sulla difficile erba londinese.

Wimbledon 2025 è pronto a riscrivere la storia ancora una volta sull’erba più famosa del mondo.

🇬🇧 Wimbledon – Teste di serie M

1) 🇮🇹 Jannik Sinner

2) 🇪🇸 Carlos Alcaraz

3) 🇩🇪 Alexander Zverev

4) 🇬🇧 Jack Draper

5) 🇺🇸 Taylor Fritz

6) 🇷🇸 Novak Djokovic

7) 🇮🇹 Lorenzo Musetti

8) 🇩🇰 Holger Rune

9) 🇷🇺 Daniil Medvedev

10) 🇺🇸 Ben Shelton

11) 🇦🇺 Alex De Minaur

12) 🇺🇸 Frances Tiafoe

13) 🇺🇸 Tommy Paul

14) 🇷🇺 Andrey Rublev

15) 🇨🇿 Jakub Mensik

16) 🇦🇷 Francisco Cerundolo

17) 🇷🇺 Karen Khachanov

18) 🇫🇷 Ugo Humbert

19) 🇧🇬 Grigor Dimitrov

20) 🇦🇺 Alexei Popyrin

21) 🇨🇿 Tomas Machac

22) 🇮🇹 Flavio Cobolli

23) 🇨🇿 Jiri Lehecka

24) 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas

25) 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime

26) 🇪🇸 Alejandro Davidovich Fokina

27) 🇨🇦 Denis Shapovalov

28) 🇰🇿 Alexander Bublik

29) 🇺🇸 Brandon Nakashima

30) 🇺🇸 Alex Michelsen

31) 🇳🇱 Tallon Griekspoor

32) 🇮🇹 Matteo Berrettini

1) 🇧🇾 Aryna Sabalenka2) 🇺🇸 Coco Gauff3) 🇺🇸 Jessica Pegula5) 🇨🇳 Qinwen Zheng6) 🇺🇸 Madison Keys7) 🇷🇺 Mirra Andreeva8) 🇵🇱 Iga Swiatek9) 🇺🇸 Emma Navarro10) 🇪🇸 Paula Badosa11) 🇰🇿 Elena Rybakina12) 🇷🇺 Diana Shnaider13) 🇺🇸 Amanda Anisimova14) 🇺🇦 Elina Svitolina15) 🇨🇿 Karolina Muchova16) 🇷🇺 Daria Kasatkina17) 🇨🇿 Barbora Krejcikova18) 🇷🇺 Ekaterina Alexandrova19) 🇷🇺 Liudmila Samsonova20) 🇱🇻 Jelena Ostapenko21) 🇧🇷 Beatriz Haddad Maia22) 🇭🇷 Donna Vekic23) 🇩🇰 Clara Tauson24) 🇧🇪 Elise Mertens25) 🇵🇱 Magdalena Frech26) 🇺🇦 Marta Kostyuk27) 🇵🇱 Magda Linette28) 🇺🇸 Sofia Kenin29) 🇨🇦 Leylah Fernandez30) 🇨🇿 Linda Noskova31) 🇺🇸 Ashlyn Krueger32) 🇺🇸 McCartney Kessler





Francesco Paolo Villarico