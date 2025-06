Tyra Grant verso una nuova collaborazione: Renzo Furlan la segue da vicino a Vigevano, ufficialità attesa nelle prossime settimane

Arriva l’indiscrezione da Eurosport che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella giovane e promettente carriera di Tyra Grant. L’ex giocatore azzurro Renzo Furlan è stato infatti avvistato a Vigevano mentre seguiva da vicino la 17enne durante una sessione di allenamento sui campi in terra rossa. Le immagini diffuse dalla nota emittente non lasciano spazio a molti dubbi: tra i due c’è già sintonia, ma serviranno ancora alcune settimane di prova per capire se questa collaborazione potrà diventare ufficiale.

L’annuncio, secondo quanto riportato, potrebbe arrivare entro la fine di luglio: il tempo necessario per conoscersi meglio, confrontarsi e valutare se l’intesa tecnica e personale possa davvero rappresentare un valore aggiunto per la crescita di Grant, una delle teenager più interessanti del panorama internazionale.

Nel frattempo, l’italiana continua la sua scalata nel ranking WTA. Nella scorsa settimana Tyra Grant ha festeggiato l’ingresso per la prima volta tra le prime 300 del mondo, raggiungendo il best ranking di numero 280 dopo aver conquistato una preziosa semifinale nell’ITF 75 di Zagabria. Un risultato che le ha permesso di guadagnare ben 23 posizioni in classifica e che conferma il suo talento in continua ascesa.

La prospettiva di lavorare con un tecnico esperto come Furlan potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nel percorso di Grant, che a soli 17 anni ha già mostrato carattere, personalità e colpi per sognare in grande. Ora non resta che attendere l’evoluzione di questa potenziale collaborazione, con un occhio sempre puntato sulla crescita della giovane Tyra, pronta a stupire ancora.





Francesco Paolo Villarico