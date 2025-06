Tennis in tv: Eurosport lascia la piattaforma Sky

Mancano ancora una manciata di giorni al 1° luglio, data di scadenza dell’accordo tra Sky e Warner Bros Discovery per la diffusione dei due canali Eurosport sulla piattaforma satellitare più diffusa in Italia, ma ormai non sembrano esserci più margini per arrivare ad un accordo last minute e così “salvare” la visione dei due canali sportivi. Dalla prossima settimana Eurosport 1 e Eurosport 2 spariranno da Sky e saranno rimpiazzati da due nuovi canali: Sky Sport Legend, che si occuperà dei più importanti campioni sportivi “all Sports”, e Sky Sport Mix, nuovo canale contenitore per vari eventi. Inoltre la la pay-tv di Comcast sta per lanciare anche altri due canali: Sky Sport Basket e Sky Adventure, una riorganizzazione necessaria a riempire gli spazi lasciati vuoti dai canali 210 e 211, da molti anni presenti sulla piattaforma e molto amati dagli appassionati grazie alla trasmissione di ciclismo, sport invernali, olimpiadi e molto altro.

Cosa cambia per gli appassionati di tennis? Da tempo Eurosport ha perso i diritti dei tornei ATP e WTA, ma tra i gioielli della sua programmazione restano i primi due Slam della stagione, Australian Open (per i quali Discovery ha i diritti fino al 2031) e Roland Garros (2030). Gli appassionati per vedere questi due importanti tornei dovranno utilizzare la piattaforma Dazn oppure acquistare in abbonamento il player di Discovery + (al momento è consentito l’acquisto anche per un singolo mese).

Sky è forte dell’appena rinnovato accordo per trasmettere Wimbledon (fino al 2030) e tutti i tornei ATP-WTA, incluse le Finals in Italia fino al 2030. Chi potrebbe rimetterci di più è proprio Discovery: infatti le stime degli ascolti riportano che circa tre quarti dell’audience totale del network deriva dalla distribuzione dei propri contenuti attraverso Sky. Inoltre la scomparsa dei due canali dalla Pay-tv comporterà anche la cancellazione dalle rilevazioni degli ascolti via Auditel e questo avrà certamente un impatto significativo a livello di introiti pubblicitari e sulla capacità commerciale di mantenere o attirare nuovi partner commerciali. Discovery ha preferito investire sullo streaming invece di continuare la sua diffusione anche via satellite (o streaming via Sky).

Dietro a queste dinamiche ci sono sempre importanti accordi finanziari che sfuggono agli appassionati, che alla fine subiscono queste situazioni e sono in qualche modo “costretti” a organizzarsi per seguire la stagione tennistica. Senza entrare in valutazioni specifiche, possiamo trarre una sola conclusione: se il presidente ATP Andrea Gaudenzi continua a spingere per una maggior unità tra la varie entità del tennis e sottolinea in ogni intervista l’importanza della facilità per l’appassionato di fruire del tennis in tv, questa ulteriore frammentazione va totalmente in direzione opposta.

Marco Mazzoni