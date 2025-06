Sinner ko a sorpresa a Halle, ma guarda avanti: “Ora riposo e testa a Wimbledon” (Video sintesi partita)

Perdere fa bene, soprattutto quando quasi ci si era dimenticati di farlo contro avversari diversi da Carlos Alcaraz. Nessuno si aspettava una sconfitta così precoce di Jannik Sinner all’ATP 500 di Halle 2025, ma il numero 1 del mondo non sembra affatto scosso dal passo falso: “È il tennis, succede, succederà sempre. E ora posso ricaricare le energie in vista di Wimbledon”.

Era da parecchio che Sinner non mostrava qualche segnale di vulnerabilità, se non contro Alcaraz. Questa volta è stato Alexander Bublik a interrompere la sua serie di successi e a portare un po’ di incertezza sulle prospettive del campione azzurro sull’erba… Ma è davvero un dramma? Niente affatto: perdere ad Halle, dove Jannik lascia per strada 450 punti nel ranking ATP, può trasformarsi in una preziosa occasione per lavorare su dettagli e arrivare più pronto al grande obiettivo londinese.

“Ho avuto le mie chance, ma lui ha giocato meglio nei momenti chiave”

Sinner, come sempre lucido e onesto, ha analizzato così la sconfitta: “Ho avuto delle opportunità per vincere il match. Nel secondo set lui mi ha dato pochissimo margine con il servizio, mentre nel terzo ho avuto alcune occasioni che avrebbero potuto cambiare la partita. Sapevo che si sarebbe deciso tutto in pochi punti. Ho provato di tutto, ma nei momenti decisivi è stato più bravo lui. Dopo la delusione di Parigi, non era facile scendere subito in campo su una superficie così diversa. Comunque sono contento di aver giocato due partite sull’erba prima di Wimbledon”.

Ora qualche giorno di stop, poi riparte la caccia al sogno Wimbledon

Il vero aspetto positivo, sottolineato dallo stesso Sinner, è che potrà prendersi qualche giorno per recuperare energie fisiche e mentali: “È arrivato il momento di fermarsi un attimo, ricaricare le pile, sia fisicamente che mentalmente. Mi serviranno alcuni giorni, credo che mi farà bene. Mentalmente mi sono sentito bene, ma fisicamente ero un po’ stanco. Non tutti i giorni sono uguali, bisogna accettarlo e andare avanti”.

Obiettivo: Wimbledon

Sinner, che ha già dimostrato di saper imparare dalle sconfitte, adesso guarda con determinazione verso Wimbledon 2025, il sogno dichiarato di questa stagione. “Tornerò più motivato che mai”, ha concluso l’azzurro, pronto a trasformare questa caduta in un nuovo trampolino di lancio. Perché perdere, talvolta, è solo la premessa per un ritorno ancora più forte.





Francesco Paolo Villarico