Perugia pazza di Nardi: tutto facile contro Ymer “Mi sono piaciuto nei momenti importanti”

Dopo un esordio lampo da 47 minuti, Luca Nardi vince un altro match agevole nella sessione serale degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | GIMa. Coppa del tennis. Il pesarese, terza testa di serie, si è qualificato per i quarti di finale con un 6-2 6-4 maturato in 1 ora 13 minuti contro lo svedese Elias Ymer. Con due prestazioni impeccabili, il classe 2003 si candida ad essere uno dei favoriti al titolo nel torneo ATP Challenger 125 organizzato dal MEF Tennis Events sui campi del Tennis Club Perugia. Nella giornata di venerdì se la vedrà contro Luka Pavlovic, tennista francese che quest’oggi ha vinto contro Taro Daniel annullando due match point. Il transalpino si è imposto per 2-6 7-5 7-6(6). Domani sarà la giornata di Francesco Passaro, che affronterà il norvegese Viktor Durasovic alle ore 20.30

Nardi: “Il tifo di Perugia mi piace” – Presentatosi a Perugia da numero 98 del mondo, Luca Nardi ha iniziato nel modo migliore quella che può essere una settimana cruciale per il suo 2025. Numero tre del seeding, di fatto si è poi trovato ad essere la testa di serie più alta del tabellone. Sconfitto 6-2 6-4 lo svedese Ymer, il pesarese mette nel mirino il quarto di finale contro Luka Pavlovic: “Elias lo conoscevo bene perché vive dalle mie parti e ci alleniamo spesso insieme. Lui è ostico, ma io ho fatto una buonissima partita, servendo bene nei momenti importanti. Contro Pavlovic non sarà facile, ma sicuramente è un bene essere riuscito a vincere due match rapidi. In generale a Perugia mi sto trovando molto bene. Il tifo del pubblico mi piace e non mi mette pressione”. L’altro quarto di finale che si è definito nel pomeriggio è invece quello tra il ceco Dalibor Svrcina e il bosniaco Nerman Fatic.