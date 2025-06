Perugia, Svrcina impeccabile contro Travaglia “Ho tutto per un posto in Top 100”. Domani il giorno di Passaro, caccia ai quarti di finale

La 10ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup accoglie i primi giocatori capaci di approdare ai quarti di finale. Sul Centrale la giornata si è aperta con la vittoria del ceco Dalibor Svrcina, che si è imposto per 6-2 6-3 su Stefano Travaglia. In contemporanea, Nerman Fatic si aggiudicava con lo score di 6-2 6-4 la sfida contro il serbo Dusan Lajovic. Alle ore 20.30 la serata culminerà con il confronto tra la terza testa di serie Luca Nardi e lo svedese Elias Ymer. Sarà invece domani la giornata di Francesco Passaro, che affronterà il norvegese Viktor Durasovic. Nel torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events, il perugino non è mai andato oltre i quarti di finale, raggiunti lo scorso anno prima di cedere ad Altmaier.

Svrcina ai quarti di finale con personalità – Dopo un grande esordio contro Rincon, Dalibor Svrcina si conferma uno dei tennisti da tenere d’occhio nella settimana del Perugia Challenger. Il 22enne di Ostrava questa settimana è al suo best ranking di numero 126 ATP, raggiunto grazie ai successi stagionali nei Challenger di Pune e Barletta. La vittoria su Stefano Travaglia per 6-2 6-3 è maturata con un tennis brillante, contro un rivale che, al netto del punteggio, ci ha provato fino alla fine. “Ho giocato due ottime partite e ne sono contento, perché non avevo grandi sensazioni quando sono arrivato a Perugia – ammette Svrcina, che venerdì se la vedrà contro Nerman Fatic -. Giocare in Italia contro Stefano non era facile e lui fino alla fine ci ha provato. Cosa mi separa dalla Top 100? Dopo un grande inizio ho perso qualche primo turno di troppo, devo rimettermi al più presto in carreggiata. Lavorando e vincendo partite credo di avere quello che serve per entrare tra i primi 100 in tempo breve”.

Risultati mercoledì 11 giugno

2° turno

Dalibor Svrcina (5) b. Stefano Travaglia 6-2 6-3

Nerman Fatic b. Dusan Lajovic (4) 6-2 6-4

Center Court – ore 13:00

Rodrigo Pacheco Mendez vs Federico Arnaboldi

Radu Albot vs Pierluigi Basile (Non prima 15:00)

Andrea Pellegrino vs Federico Bondioli (Non prima 18:00)

Viktor Durasovic vs Francesco Passaro (Non prima 20:30)

Grand Stand – ore 13:00

Inigo Cervantes / Guillermo Duran vs Luka Pavlovic / Augusto Virgili

Romain Arneodo / Manuel Guinard vs Nerman Fatic / Andrea Picchione

Szymon Kielan / Filip Pieczonka vs Robin Haase / Vasil Kirkov

Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Rodrigo Pacheco Mendez / Bernard Tomic