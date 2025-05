Gasquet dopo la vittoria su Atmane: “Giocare contro Sinner sarebbe un sogno per l’ultimo Roland Garros”

Richard Gasquet ha superato il primo turno del suo ultimo Roland Garros battendo il connazionale Terence Atmane 6-2, 2-6, 6-3, 6-0, e ora affronterà al secondo turno Jannik Sinner, numero 1 del mondo. Il veterano francese ha analizzato in conferenza stampa una partita particolare e le emozioni di quello che potrebbe essere il suo ultimo torneo.

“Quando giochi contro un francese, è sempre strano, perché il pubblico è un po’ confuso, ed era la prima volta che lui giocava questo tipo di match. Non è stato facile per lui,” ha spiegato Gasquet riferendosi ad Atmane. “Ha avuto un calo fisico nel secondo set e questo è continuato nel terzo, ma sono stato felice di riuscire a resistere e di sentire che stasera non sono finito. Ho ancora un po’ di grinta.”

Il 38enne di Béziers ha ammesso le difficoltà vissute durante il match: “Nel secondo set ho sofferto un po’. Lui stava giocando meglio di me. Era difficile. Sono riuscito a giocare meglio all’inizio del terzo set per strappare il servizio e rimetterlo sotto pressione. Ma ovviamente è difficile sentire che potrebbe essere l’ultima partita. Durante il match, può sembrare strano. Mi sono sentito strano a volte, ma sono riuscito a vincere e questo è davvero piacevole.”

Riguardo al saluto freddo con Atmane a fine partita, Gasquet ha mostrato comprensione: “Si è fatto male. Non è facile. Spero non sia grave. Sai, quando ti fai male, è difficile. La cosa principale è che si senta meglio dopo, e questa è la cosa più importante.”

La prospettiva di affrontare Sinner al secondo turno entusiasma il francese (ancora non sapeva del successo dell’azzurro): “Ovviamente se riesco a giocare contro Jannik, sarebbe un bellissimo sorteggio. Alla fine della carriera per la tua ultima partita, non potresti sognare meglio che giocare contro il numero 1 del mondo.”

Gasquet ha anche rivelato le difficoltà fisiche affrontate: “Mi sono strappato il polpaccio due volte, quindi ho avuto un mese difficile. Non sapevo se potessi giocare. Ma oggi non ha fatto male. Ovviamente quando smetti di giocare per un mese, non è facile giocare bene dalla prima partita.”

Il veterano francese ha poi riflettuto sulle emozioni di questo possibile ultimo Roland Garros: “Montpellier, Monaco, sono gli unici tornei che ho giocato durante la stagione. Ero pronto per loro. Quando vieni qui e scendi in campo, è un po’ speciale ovviamente. Ma mi sento sollevato stasera quando penso che tornerò in campo, ed è ovviamente una sensazione piacevole.”

Ora Gasquet vivrà il sogno di affrontare il numero 1 del mondo in quello che potrebbe essere il suo ultimo match al Roland Garros, un finale che sarebbe perfetto per una carriera straordinaria ma per certi aspetti sotto le aspettative iniziali.





Marco Rossi