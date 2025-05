Cocciaretto perfetta all’esordio: vittoria 6-3, 6-2 su Townsend e sesta vittoria al Roland Garros

Elisabetta Cocciaretto inizia nel migliore dei modi il suo Roland Garros 2025, sconfiggendo la statunitense Taylor Townsend con un netto 6-3, 6-2 in un match controllato dall’inizio alla fine. L’azzurra, che l’anno scorso aveva raggiunto gli ottavi di finale sui campi parigini, ha firmato così la sua sesta vittoria in carriera al Roland Garros, chiudendo con un ace che ha suggellato una prestazione di grande maturità.

L’avversaria, numero 104 del ranking e ripescata in tabellone come lucky loser, non è mai riuscita a impensierire seriamente la marchigiana, che ha mostrato un tennis solido e tatticamente perfetto. .

Nel primo set, Cocciaretto ha firmato il break decisivo all’ottavo gioco, sfruttando una strategia vincente: spingere con profondità da dietro fin dalla risposta, non spostando Townsend verso gli angoli del campo ma facendola arretrare fino a costringerla all’errore. Lo schema si è ripetuto anche sul set point, dimostrando l’intelligenza tattica dell’italiana.

Un momento delicato è arrivato quando l’azzurra ha dovuto salvare due palle del controbreak, ma Cocciaretto ha mostrato grande freddezza trasformando il primo set point e neutralizzando gli effetti del gioco vario di Townsend. I numeri del primo parziale raccontano la superiorità dell’italiana: l’americana ha chiuso con appena 5 vincenti contro 11 e il doppio degli errori gratuiti (13 contro 7).

Nel secondo set, Cocciaretto è stata ancora la prima ad andare avanti di un break (3-2), riuscendoci alla terza occasione consecutiva nel quinto game e raccogliendo i frutti di una pressione costante sulla diagonale del rovescio. La 24enne di Fermo ha poi mostrato grande solidità mentale, cancellando una palla del controbreak e piazzando un nuovo allungo che l’ha portata sul 5-2.

Nel finale, Townsend ha chiesto e ottenuto un medical timeout per un problema alla coscia destra, con il trattamento avvenuto fuori dal campo. Un episodio che non ha distratto minimamente Cocciaretto, brava a rimanere concentrata e a chiudere alla prima occasione con l’ace finale.

Svanisce invece il derby azzurro del secondo turno: Lucia Bronzetti è stata sconfitta, curiosamente con lo stesso punteggio 6-3, 6-2, da Ekaterina Alexandrova, numero 20 del mondo. Per Cocciaretto si prospetta ora un secondo turno contro un’avversaria di livello, con l’obiettivo di eguagliare o superare il risultato dello scorso anno quando aveva raggiunto gli ottavi di finale.

GS Roland Garros Taylor Townsend Taylor Townsend 3 2 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 6 Vincitore: Elisabetta Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi