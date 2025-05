Sinner spiazza tutti al Roland Garros: “Nessuna ragazza, ero a Copenaghen per lavoro (Video)

Jannik Sinner ha vissuto un momento decisamente insolito durante la sua conferenza stampa al Roland Garros 2025, quando un giornalista lo ha messo in imbarazzo con una domanda del tutto inaspettata che non aveva nulla a che fare con il tennis.

Il numero 1 del mondo si è trovato di fronte a una situazione curiosa quando un cronista accreditato al torneo parigino gli ha fatto notare di aver visto delle fotografie che lo ritraevano questa settimana a Copenaghen in compagnia di una ragazza. “Mi chiedo cosa facessi lì e chi sia quella ragazza”, ha chiesto direttamente il giornalista, cogliendo di sorpresa l’altoatesino.

gli hanno chiesto di copenaghen alla prima domanda cristo ahdjaksje mistero svelato comunque pic.twitter.com/kKdnmcjHbr — ☾ sab (@signofhsab) May 23, 2025

La reazione di Sinner è stata immediata e divertente: il campione italiano ha mantenuto una perfetta faccia da poker ma non è riuscito a trattenere le risate di fronte alla situazione surreale. Dopo un momento di stupore, ha chiarito la questione con la sua consueta schiettezza: “No, no. Non c’era nessuna ragazza. Ero lì per una questione di lavoro, facendo alcune sessioni fotografiche. Tutto qui, niente di più.”

L’episodio ha creato un momento di leggerezza in una conferenza stampa che solitamente si concentra esclusivamente su aspetti tecnici e sportivi. Sinner ha gestito la situazione con il sorriso, senza però rivelare ulteriori dettagli su questo misterioso viaggio di lavoro nella capitale danese.

La domanda ha evidenziato come l’interesse mediatico intorno al campione italiano non si limiti più solo alle sue prestazioni in campo, ma si estenda anche alla sua vita privata. Tuttavia, Sinner ha dimostrato ancora una volta la sua maturità nel gestire situazioni potenzialmente imbarazzanti, mantenendo la privacy ma rispondendo con educazione e un pizzico di ironia.





Marco Rossi