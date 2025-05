Darderi avanza ai quarti ad Amburgo: Dopo la beffa del secondo set, domina Nakashima nel terzo parziale. Ora la sfida con Rublev

Luciano Darderi conferma il suo ottimo stato di forma e, come nella passata stagione, accede tra i migliori otto del torneo tedesco di Amburgo. L’italo-argentino ha superato in una battaglia di quasi tre ore l’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 7-5, 6-7(7), 6-2, dimostrando ancora una volta di essere un giocatore di grande temperamento e solidità mentale.

In condizioni difficili, con il vento che ha fortemente condizionato la qualità del gioco trasformando il match in “una battaglia a chi sbagliava di più”, Darderi ha saputo mantenere la lucidità nei momenti decisivi. Particolarmente encomiabile la sua capacità di non scomporsi nonostante la frustrazione dei tre match point annullati nel secondo set, che avrebbero potuto comprometterne l’equilibrio psicologico.

Dopo 2 ore e 46 minuti di lotta intensa, Darderi ha meritato la vittoria, anche grazie a un Nakashima che nel set decisivo ha mostrato segni di cedimento. Ai quarti di finale, l’azzurro affronterà il russo Andrey Rublev, numero 17 del mondo, fresco vincitore contro la wild card tedesca Justin Engel, in quello che si preannuncia come un test probante per misurare le ambizioni del nostro giocatore.

L’inizio è stato completamente a favore dello statunitense, che con un tennis solido e pochi errori ha preso subito il controllo del match. Nakashima, grazie a una prima di servizio efficace e a dritti incisivi, ha costruito un vantaggio significativo, portandosi sul 5-2 e mettendo in seria difficoltà Darderi.

Il punto di svolta è arrivato quando la prima di servizio di Nakashima ha iniziato a perdere efficacia. Dal 2-5, Darderi ha cambiato marcia e ha cominciato a guidare gli scambi in maniera pregevole, mostrando grande qualità nei colpi da fondo campo.

Sul 3-5, l’italo-argentino ha conquistato un fondamentale contro-break, approfittando di alcuni errori dell’avversario, tra cui una volée chiusa malamente in rete. Con ritrovata fiducia, Darderi ha tenuto il proprio turno di servizio in modo brillante sul 4-5, piazzando anche due ace consecutivi.

La rimonta si è completata nell’undicesimo game, quando Darderi ha strappato nuovamente il servizio a Nakashima, che ha mandato lungo un dritto decisivo. Servendo per il set sul 6-5, il classe 2002 ha chiuso con autorità, piazzando sul 30 a 0 un ace splendido al centro e conquistando il parziale per 7-5 dopo 48 minuti di gioco con un servizio vincente sul set point.

Dopo un inizio equilibrato, è stato Darderi a conquistare il primo break nel terzo game con un superbo passante morbido su una palla corta dell’avversario, portandosi sul 2-1. Il vantaggio però è durato poco, con Nakashima che ha immediatamente contro-brekkato nel game successivo, approfittando di alcuni errori dell’italo-argentino.

La sfida è proseguita sui binari dell’equilibrio fino al 3-3, quando Darderi ha trovato nuovamente il break dopo un lungo scambio concluso con un errore di dritto incrociato di Nakashima. L’italiano è riuscito a consolidare il vantaggio portandosi sul 5-3 e sembrava avere il match in pugno.

Sul 5-4, con Darderi al servizio per chiudere l’incontro, il vento ha iniziato a condizionare pesantemente il gioco. Nakashima ha piazzato una palla corta decisiva che ha sorpreso l’italiano, riuscendo a recuperare il break e riportare il set in parità sul 5-5.

Il colpo di scena è continuato con Darderi che ha strappato nuovamente il servizio all’avversario sul 5-5, guadagnandosi una seconda chance di servire per il match. Ma sul 6-5, in un game caratterizzato da “tantissimo vento e poca visibilità”, l’italiano ha commesso un doppio fallo e Nakashima ha nuovamente contro-brekkato, portando il set al tie-break.

Nel tie-break, dopo un inizio favorevole a Nakashima (0-1), Darderi ha ribaltato la situazione portandosi sul 6-3 e conquistando tre match point. In un finale intenso di parzialo, lo statunitense ha annullato tutte e tre le occasioni: la prima con una smorzata che ha costretto all’errore Darderi, la seconda con una prima di servizio perfetta, e la terza sfruttando ancora un errore dell’italiano.

Nakashima ha quindi preso il comando sul 7-6, conquistando il set point e chiudendo poi alla seconda occasione per 9-7 il tie-break, portando così la partita al terzo e decisivo set.

Nel terzo e decisivo set della sfida tra Luciano Darderi e Brandon Nakashima, l’italo-argentino ha prevalso al termine di una battaglia caratterizzata da alti e bassi e fortemente condizionata dal vento.

Darderi, dopo aver sprecato tre match point nel secondo set, ha dimostrato grande forza mentale non scomponendosi e affrontando con determinazione il parziale decisivo. Il set è iniziato con l’italiano che ha tenuto il proprio turno di servizio, nonostante alcune difficoltà che l’hanno portato ai vantaggi.

Nel secondo game, Darderi ha immediatamente strappato il break a Nakashima, con un ottimo passante che ha costretto l’americano all’errore sulla volée. Tuttavia, lo statunitense ha risposto subito con un contro-break, approfittando di alcune giocate frettolose e un doppio fallo dell’italiano.

Sul 2-2, dopo un lunghissimo game ai vantaggi in cui Nakashima ha salvato due palle break, l’italo-argentino ha ritrovato solidità e ha iniziato a dominare con il suo tennis da fondo campo. Nel sesto game, Darderi ha strappato nuovamente il servizio all’avversario portandosi sul 4-2 e consolidando poi il vantaggio sul 5-2.

Nel game decisivo, sul servizio di Nakashima, Darderi ha sfruttato il crollo nervoso dell’americano che ha commesso un doppio fallo sul match point, consegnando la vittoria all’italiano dopo 2 ore e 46 minuti di gioco intenso.

ATP Hamburg Luciano Darderi Luciano Darderi 7 6 6 Brandon Nakashima [7] Brandon Nakashima [7] 5 7 2 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-2 → 6-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Nakashima 0-15 0-30 3-2 → 4-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Darderi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 L. Darderi 0-15 0-30 df 0-40 6-5 → 6-6 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 5-4 → 5-5 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 2-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 L. Darderi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Darderi 🇮🇹 Nakashima 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 239 213 Ace 6 4 Doppi falli 5 2 Prima di servizio 59/104 (57%) 75/116 (65%) Punti vinti sulla prima 38/59 (64%) 44/75 (59%) Punti vinti sulla seconda 22/45 (49%) 16/41 (39%) Palle break salvate 3/8 (38%) 9/17 (53%) Giochi di servizio giocati 16 16 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 199 180 Punti vinti sulla prima di servizio 31/75 (41%) 21/59 (36%) Punti vinti sulla seconda di servizio 25/41 (61%) 23/45 (51%) Palle break convertite 8/17 (47%) 5/8 (63%) Giochi di risposta giocati 16 16 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/11 (45%) 17/27 (63%) Vincenti 33 36 Errori non forzati 39 48 Punti vinti al servizio 60/104 (58%) 60/116 (52%) Punti vinti in risposta 56/116 (48%) 44/104 (42%) Totale punti vinti 116/220 (53%) 104/220 (47%)





Francesco Paolo Villarico