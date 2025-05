US Open: lo stadio Arthur Ashe diventerà ancora più grande

“Il più grande singolo investimento nella storia degli US Open”. Così la USTA (la federazione statunitense) ha descritto un nuovo piano di ristrutturazione e ampliamento del Billie Jean King National Tennis Centre, un investimento da 800 milioni di dollari che renderà l’impianto di Flushing Meadows ancor più grande e moderno. L’intervento più rilevante riguarda l’Arthur Ashe Stadium, che attualmente ospita 23.771 persone ed è il più grande stadio tennistico del mondo. Con i nuovi lavori la capienza sarà aumentata di 2000 posti, sarà realizzato un nuovo ingresso principale e molte nuove aree interne per offrire nuovi servizi agli appassionati.

Questi i punti principali del progetto:

– Un nuovissimo e suggestivo Grand Entrance, “degno del palcoscenico più maestoso di tennis al mondo” (si legge nel comunicato);

– Un aumento del 40% dell’atrio a livello promenade, con un’offerta di spazi aperti significativamente maggiore per i tifosi;

– Atri completamente rimodernati, con nuovi spazi commerciali e per la ristorazione di nuova concezione;

– Un accesso ai servizi igienici notevolmente migliorato in tutti gli atri e più scale mobili e ascensori per tutti i livelli;

– Un’estensione verso l’alto degli spalti con 2.000 nuovi posti a sedere;

– Nuove aree club e ristoranti, con opzioni di ristorazione migliorate e spazi hospitality premium.

– Due nuovi livelli dedicati alle suite di lusso.

Il progetto include anche un nuovo centro di allenamento e rinnovate aree di riscaldamento (sia interne ed esterne) dedicate agli atleti in competizione a US Open. USTA intende finanziare autonomamente il progetto di ristrutturazione, con lavori che saranno svolti in fasi successive tra un torneo e l’altro per ridurre al minimo l’impatto sul torneo. La data prevista per il completamento dei lavori è il 2027, con l’obiettivo di presentare il nuovo Ashe già a fine agosto per l’avvio del torneo, o al massimo entro la fine dell’anno.

Lew Sherr, CEO e direttore esecutivo di USTA, ha dichiarato: “Questo progetto ci consente di mantenere il più grande palcoscenico del tennis, l’Arthur Ashe Stadium, costruito più di 25 anni fa. Era tempo di modernizzarlo in modo da prepararlo per i prossimi 25 anni”.

Marco Mazzoni