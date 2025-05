ITF Kursumlijska Banja e Portoroz: I Main Draw

ITF KURSUMLIJSKA BANJA(Srb 75k terra)

[1] Xinyu Gao vs Katarina Kujovic

Francesca Curmi vs Stefania Bojica

Carmen Andreea Herea vs Ayla Aksu

Anja Stankovic vs [7] Zhibek Kulambayeva

[3] Alina Charaeva vs Natalija Senic

Arina Bulatova vs Alevtina Ibragimova

Anastasia Tikhonova vs Yuliya Hatouka

Nastasja Schunk vs [8] Lia Karatancheva

[6] Lina Gjorcheska vs Lisa Zaar

Anna Siskova vs Elena Korokozidi

Denislava Glushkova vs Ela Plosnik

Teodora Kostovic vs [4] Julia Avdeeva

[5] Caty Mcnally vs Lucija Ciric bagaric

Mia Ristic vs Laura Hietaranta

Andreea Prisacariu vs Sara Cakarevic

Havah Kaur Kaler vs [2] Irina Maria Bara

ITF PORTOROSE(Slo 50k terra)

[1] Viktoria Hruncakova vs Ziva Falkner

Yuliya Perapekhina vs TBD

TBD vs TBD

[8] Oleksandra Oliynykova vs TBD

[3] Jazmin Ortenzi vs Silvia Ambrosio

Pia Lovric vs Jaimee Fourlis

Nika Radisic vs Cagla Buyukakcay

Ipek Oz vs [7] Amandine Hesse

[5] Francisca Jorge vs Kajsa Rinaldo persson

Ekaterine Gorgodze vs TBD

Matilde Jorge vs Amarissa Kiara Toth

Ylena In-albon vs [4] Irene Burillo

[6] Katarina Zavatska vs Aurora Zantedeschi

Elizara Yaneva vs TBD

Caroline Werner vs TBD

[2] Mei Yamaguchi vs TBD