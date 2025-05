Arnaldi ribalta Gaston a Ginevra: rimonta e vittoria in tre set

Matteo Arnaldi conquista il secondo turno dell’ATP 250 di Ginevra dopo una partita combattuta. Il tennista italiano, numero 39 del ranking mondiale, ha superato il francese Hugo Gaston (n.74 ATP) con il punteggio di 6-7(6), 6-4, 6-4 al termine di una battaglia durata 2 ore e 25 minuti.

Il match ha avuto un andamento particolarmente altalenante, con l’azzurro che ha dovuto fare ricorso a tutte le sue risorse mentali per ribaltare una situazione che sembrava ormai compromessa. Dopo aver ceduto il primo set al tie-break per 8-6, Arnaldi si è trovato sotto anche nel secondo parziale per 4-2, in un momento in cui il francese sembrava in pieno controllo della partita.

È stato proprio in questa fase critica che il sanremese ha mostrato il suo carattere, reagendo con determinazione e piazzando un parziale di quattro game consecutivi che gli ha permesso di aggiudicarsi il secondo set con il punteggio di 6-4. Particolarmente significativo il decimo game, quando Arnaldi ha annullato due pericolose palle del controbreak, salvandone una anche grazie a un ace, prima di pareggiare i conti.

Nel terzo set, l’italiano ha continuato a mostrare un buon tennis, portandosi avanti per 4-2 dopo essere già stato in vantaggio di un break in precedenza. Gaston, però, non si è arreso e nell’ottavo gioco è riuscito a recuperare il break di svantaggio, riportando la partita in equilibrio sul 4-4.

Proprio quando l’inerzia sembrava nuovamente a favore del francese, Arnaldi ha trovato le energie per piazzare l’allungo decisivo: due game consecutivi che gli hanno permesso di chiudere il set e il match sul 6-4 con un parziale di 8 punti a 2, conquistando così un successo che vale l’accesso al secondo turno del torneo svizzero.

Nel prossimo turno, Arnaldi affronterà il vincente della sfida tra il qualificato Karue Sell e Fabian Marozsan. Un’opportunità importante per il tennista ligure, che punta a proseguire il suo cammino nel torneo e ad acquisire ulteriore fiducia in vista del Roland Garros, ormai alle porte.

ATP Geneva Matteo Arnaldi [8] Matteo Arnaldi [8] 6 6 6 Hugo Gaston Hugo Gaston 7 4 4 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 2-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 0-40 df 2-3 → 2-4 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistica Arnaldi 🇮🇹 Gaston 🇫🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 266 244 Ace 8 0 Doppi falli 4 1 Prima di servizio 58/95 (61%) 51/95 (54%) Punti vinti sulla prima 43/58 (74%) 33/51 (65%) Punti vinti sulla seconda 18/37 (49%) 25/44 (57%) Palle break salvate 5/8 (63%) 4/9 (44%) Giochi di servizio giocati 16 16 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 165 133 Punti vinti sulla prima di servizio 18/51 (35%) 15/58 (26%) Punti vinti sulla seconda di servizio 19/44 (43%) 19/37 (51%) Palle break convertite 5/9 (56%) 3/8 (38%) Giochi di risposta giocati 16 16 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 8/15 (53%) 9/13 (69%) Vincenti 32 19 Errori non forzati 54 26 Punti vinti al servizio 61/95 (64%) 58/95 (61%) Punti vinti in risposta 37/95 (39%) 34/95 (36%) Totale punti vinti 98/190 (52%) 92/190 (48%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 214 km/h (132 mph) 189 km/h (117 mph) Velocità media prima 190 km/h (118 mph) 173 km/h (107 mph) Velocità media seconda 159 km/h (98 mph) 141 km/h (87 mph)





Francesco Paolo Villarico