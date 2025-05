Roland Garros – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Napolitano e Gigante avanzano nelle qualificazioni del Roland Garros: battuto Kym in tre set. Stefanini supera Leonard e avanza nelle qualificazioni (LIVE)

Lucrezia Stefanini inizia con il piede giusto il suo percorso nelle qualificazioni del Roland Garros 2025. La tennista italiana ha superato la francese Manon Leonard, numero 181 del ranking mondiale, con il punteggio di 7-6(6), 6-4 in un match combattuto che le ha permesso di accedere al secondo turno.

La toscana, nonostante qualche difficoltà iniziale, è riuscita a imporsi nella battaglia del primo set, chiudendo al tie-break per 8-6. Nel secondo parziale, Stefanini ha saputo mantenere più stabilità nei momenti chiave, conquistando il set con il punteggio di 6-4 e assicurandosi così il passaggio del turno.

Nel prossimo round, la tennista azzurra dovrà affrontare un’avversaria più esperta: la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. La trentunenne, nata il 22 marzo 1994 e attualmente numero 107 del ranking WTA, rappresenterà un ostacolo decisamente più impegnativo per Stefanini nel suo tentativo di accedere al tabellone principale del secondo Slam stagionale.

Stefano Napolitano avanza nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2025. Il tennista italiano, attualmente precipitato alla posizione 603 del ranking mondiale, ha superato a sorpresa l’americano Colton Smith, numero 162 ATP, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-2, trovando una vittoria importante.

Napolitano ha mostrato un tennis solido e lucido nei momenti decisivi, riuscendo a gestire con maturità le fasi più complicate della partita. Dopo aver conquistato il primo set per 6-4, l’italiano ha subito il ritorno dell’australiano, che è riuscito a pareggiare i conti aggiudicandosi il secondo parziale con lo stesso punteggio.

Nel terzo e decisivo set, però, Napolitano ha dato sfoggio della sua miglior versione, partendo con un impressionante parziale di 4-0 che ha indirizzato chiaramente la frazione. Nonostante un momento di calo che gli è costato uno dei due break di vantaggio, l’azzurro ha ripreso immediatamente il controllo della situazione, piazzando un altro break nel settimo game.

Il momento più delicato è arrivato proprio nelle battute finali, quando Napolitano ha dovuto annullare una palla break prima di chiudere definitivamente la pratica sul 6-2, conquistando un successo che vale molto più dei punti in palio.

Al secondo turno delle qualificazioni, Napolitano affronterà il francese Kyrian Jacquet, numero 151 del ranking mondiale. Il ventiquattrenne transalpino, rappresenterà un ostacolo impegnativo, soprattutto considerando il supporto che riceverà dal pubblico di casa.

Gigante avanza nelle qualificazioni del Roland Garros: battuto Kym in tre set

Matteo Gigante continua il suo percorso nelle qualificazioni del Roland Garros 2025. Il tennista italiano, attualmente numero 167 del ranking ATP, ha superato lo svizzero Jérôme Kym (123 ATP) con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, guadagnandosi l’accesso al secondo turno delle quali parigine.

Una prova di carattere quella dell’azzurro, che ha saputo gestire i momenti difficili del match e reagire nei momenti cruciali, specialmente nel set decisivo. Dopo un primo parziale controllato con autorità e chiuso sul 6-3, Gigante ha subito un calo nel secondo set, permettendo allo svizzero di pareggiare i conti.

Nel terzo e decisivo set, l’italiano ha mostrato grande carattere: dopo aver perso il servizio in apertura e trovarsi sotto di un break nel secondo gioco, è riuscito a reagire prontamente recuperando lo svantaggio. Il momento chiave del match è arrivato sul 4-3, quando Gigante ha piazzato il break decisivo portandosi sul 5-3. Da quel momento, l’azzurro non ha più tremato alla battuta, chiudendo con autorità l’incontro sul 6-3 finale.

Con questa vittoria, Matteo Gigante si guadagna l’opportunità di affrontare nel secondo turno delle qualificazioni l’americano Zachary Svajda, numero 227 del ranking mondiale. L’americano rappresenterà un altro ostacolo sulla strada che porta al tabellone principale del secondo Slam stagionale.

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00

Xinxin Yao vs Bianca Andreescu



GS Roland Garros Xinxin Yao Xinxin Yao 0 0 Bianca Andreescu [17] Bianca Andreescu [17] 6 6 Vincitore: Bianca Andreescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 Xinxin Yao 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Xinxin Yao 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Xinxin Yao 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Xinxin Yao 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Xinxin Yao 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Xinxin Yao 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Laura Pigossi vs Fiona Ferro



GS Roland Garros Laura Pigossi Laura Pigossi 2 5 Fiona Ferro Fiona Ferro 6 7 Vincitore: Fiona Ferro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Laura Pigossi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Fiona Ferro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Laura Pigossi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Fiona Ferro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Laura Pigossi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Fiona Ferro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Laura Pigossi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Fiona Ferro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Laura Pigossi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Fiona Ferro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Laura Pigossi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Fiona Ferro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Laura Pigossi 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Fiona Ferro 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Laura Pigossi 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Fiona Ferro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Laura Pigossi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Fiona Ferro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Laura Pigossi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Fiona Ferro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Arthur Bouquier vs Federico Coria



GS Roland Garros Arthur Bouquier Arthur Bouquier 5 6 3 Federico Coria [30] Federico Coria [30] 7 3 6 Vincitore: Federico Coria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Federico Coria 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Arthur Bouquier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Federico Coria 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Arthur Bouquier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Federico Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Arthur Bouquier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Federico Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Arthur Bouquier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Federico Coria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Arthur Bouquier 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Federico Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Arthur Bouquier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Federico Coria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Arthur Bouquier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Federico Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Arthur Bouquier 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Federico Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Arthur Bouquier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Federico Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Arthur Bouquier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Federico Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Arthur Bouquier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Federico Coria 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Arthur Bouquier 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Federico Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Arthur Bouquier 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Federico Coria 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Arthur Bouquier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Federico Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Arthur Bouquier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Fabio Fognini vs Nicolas Moreno de alboran



GS Roland Garros Fabio Fognini [7] • Fabio Fognini [7] 40 3 0 Nicolas Moreno de alboran Nicolas Moreno de alboran A 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Fabio Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Fabio Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Nicolas Moreno de alboran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Nicolas Moreno de alboran 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Fabio Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Fabio Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Fabio Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Nicolas Moreno de alboran 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 10:00

Petra Martic vs Carole Monnet



GS Roland Garros Petra Martic [11] Petra Martic [11] 6 5 5 Carole Monnet Carole Monnet 2 7 7 Vincitore: Carole Monnet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Carole Monnet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Carole Monnet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Carole Monnet 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Carole Monnet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Carole Monnet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Carole Monnet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Carole Monnet 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Petra Martic 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Carole Monnet 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Carole Monnet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Carole Monnet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Carole Monnet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Carole Monnet 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Carole Monnet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Carole Monnet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Carole Monnet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Carole Monnet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Nishesh Basavareddy vs Andrea Collarini



GS Roland Garros Nishesh Basavareddy [3] Nishesh Basavareddy [3] 5 7 4 Andrea Collarini Andrea Collarini 7 5 6 Vincitore: Andrea Collarini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Andrea Collarini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Nishesh Basavareddy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Andrea Collarini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Nishesh Basavareddy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Andrea Collarini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Nishesh Basavareddy 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Andrea Collarini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Nishesh Basavareddy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Andrea Collarini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Nishesh Basavareddy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Andrea Collarini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Nishesh Basavareddy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Andrea Collarini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Nishesh Basavareddy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Andrea Collarini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Nishesh Basavareddy 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Andrea Collarini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Nishesh Basavareddy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Andrea Collarini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Nishesh Basavareddy 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Andrea Collarini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Nishesh Basavareddy 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Andrea Collarini 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Nishesh Basavareddy 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Andrea Collarini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Nishesh Basavareddy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Andrea Collarini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Nishesh Basavareddy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Andrea Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Nishesh Basavareddy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Andrea Collarini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Nishesh Basavareddy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Andrea Collarini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Nishesh Basavareddy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Brandon Holt vs James Trotter



GS Roland Garros Brandon Holt [5] Brandon Holt [5] 1 4 James Trotter James Trotter 6 6 Vincitore: James Trotter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 James Trotter 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Brandon Holt 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 James Trotter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Brandon Holt 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 James Trotter 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Brandon Holt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 James Trotter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Brandon Holt 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 James Trotter 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Brandon Holt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 James Trotter 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Brandon Holt 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 James Trotter 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Brandon Holt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 James Trotter 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Brandon Holt 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 James Trotter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Tim Van rijthoven vs Sascha Gueymard wayenburg



GS Roland Garros Tim Van rijthoven Tim Van rijthoven 6 0 Sascha Gueymard wayenburg Sascha Gueymard wayenburg 7 6 Vincitore: Sascha Gueymard wayenburg Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Tim Van rijthoven 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Tim Van rijthoven 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Tim Van rijthoven 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Sascha Gueymard wayenburg 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Tim Van rijthoven 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Tim Van rijthoven 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Tim Van rijthoven 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Sascha Gueymard wayenburg 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Tim Van rijthoven 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Sascha Gueymard wayenburg 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Tim Van rijthoven 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Tim Van rijthoven 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Jenny Lim vs Ena Shibahara



GS Roland Garros Jenny Lim Jenny Lim 4 1 Ena Shibahara [31] Ena Shibahara [31] 6 6 Vincitore: Ena Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Jenny Lim 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Ena Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Jenny Lim 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Ena Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Jenny Lim 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Jenny Lim 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ena Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Jenny Lim 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Ena Shibahara 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Jenny Lim 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Ena Shibahara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Jenny Lim 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Ena Shibahara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Jenny Lim 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jenny Lim 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 10:00

Yuta Shimizu vs Kimmer Coppejans



GS Roland Garros Yuta Shimizu Yuta Shimizu 3 1 Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 6 6 Vincitore: Kimmer Coppejans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Kimmer Coppejans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Yuta Shimizu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Kimmer Coppejans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Yuta Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Kimmer Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Yuta Shimizu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Kimmer Coppejans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Yuta Shimizu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Kimmer Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Yuta Shimizu 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Kimmer Coppejans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Yuta Shimizu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Kimmer Coppejans 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Yuta Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Kimmer Coppejans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Yuta Shimizu 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Gregoire Barrere vs Dalibor Svrcina



GS Roland Garros Gregoire Barrere Gregoire Barrere 2 4 Dalibor Svrcina [22] Dalibor Svrcina [22] 6 6 Vincitore: Dalibor Svrcina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Gregoire Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Gregoire Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Gregoire Barrere 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Gregoire Barrere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Gregoire Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Gregoire Barrere 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Gregoire Barrere 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Gregoire Barrere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Constant Lestienne vs Roman Andres Burruchaga



GS Roland Garros Constant Lestienne Constant Lestienne 3 6 Roman Andres Burruchaga [25] Roman Andres Burruchaga [25] 6 7 Vincitore: Roman Andres Burruchaga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Roman Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Constant Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Roman Andres Burruchaga 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Constant Lestienne 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Roman Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Constant Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Roman Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Constant Lestienne 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Roman Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Constant Lestienne 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Roman Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Constant Lestienne 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Roman Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Constant Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Roman Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Constant Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Roman Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Constant Lestienne 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Roman Andres Burruchaga 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Constant Lestienne 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Roman Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Manon Leonard vs Lucrezia Stefanini



GS Roland Garros Manon Leonard Manon Leonard 6 4 Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 7 6 Vincitore: Lucrezia Stefanini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Manon Leonard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Manon Leonard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Manon Leonard 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Manon Leonard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Manon Leonard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Manon Leonard 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Manon Leonard 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Manon Leonard 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Manon Leonard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Manon Leonard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Manon Leonard 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Han Shi vs Julie Belgraver



GS Roland Garros Han Shi • Han Shi 15 3 1 Julie Belgraver Julie Belgraver 40 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Han Shi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 Julie Belgraver 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Han Shi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Julie Belgraver 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Han Shi 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Julie Belgraver 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Han Shi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Julie Belgraver 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Han Shi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Julie Belgraver 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Han Shi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Julie Belgraver 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 10:00

Coleman Wong vs Bernard Tomic



GS Roland Garros Coleman Wong Coleman Wong 6 3 Bernard Tomic Bernard Tomic 7 6 Vincitore: Bernard Tomic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Bernard Tomic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Coleman Wong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Bernard Tomic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Coleman Wong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Bernard Tomic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Coleman Wong 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Bernard Tomic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Coleman Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Bernard Tomic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 Bernard Tomic 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Coleman Wong 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Bernard Tomic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Coleman Wong 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Bernard Tomic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Coleman Wong 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Bernard Tomic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Coleman Wong 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Bernard Tomic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Coleman Wong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Bernard Tomic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Coleman Wong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Lola Radivojevic vs Jessika Ponchet



GS Roland Garros Lola Radivojevic Lola Radivojevic 6 6 Jessika Ponchet [32] Jessika Ponchet [32] 3 1 Vincitore: Lola Radivojevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Lola Radivojevic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Jessika Ponchet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Jessika Ponchet 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Lola Radivojevic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Jessika Ponchet 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jessika Ponchet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jessika Ponchet 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Lola Radivojevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jessika Ponchet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Lola Radivojevic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jessika Ponchet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lola Radivojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jessika Ponchet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Kyrian Jacquet vs Taro Daniel



GS Roland Garros Kyrian Jacquet Kyrian Jacquet 6 6 Taro Daniel [27] Taro Daniel [27] 1 4 Vincitore: Kyrian Jacquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Kyrian Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Kyrian Jacquet 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Taro Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Kyrian Jacquet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Taro Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Kyrian Jacquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Taro Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kyrian Jacquet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Kyrian Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Taro Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Kyrian Jacquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Taro Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Kyrian Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Taro Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Kyrian Jacquet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Mae Malige vs Federico Gomez



GS Roland Garros Mae Malige Mae Malige 3 3 Federico Gomez [29] Federico Gomez [29] 6 6 Vincitore: Federico Gomez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Federico Gomez 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Mae Malige 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Federico Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Mae Malige 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Federico Gomez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Mae Malige 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Federico Gomez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mae Malige 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Federico Gomez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Mae Malige 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Federico Gomez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Mae Malige 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Federico Gomez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Mae Malige 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Federico Gomez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Mae Malige 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Federico Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Mae Malige 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ore: 10:00

Nao Hibino vs Andrea Lazaro garcia



GS Roland Garros Nao Hibino Nao Hibino 7 6 Andrea Lazaro garcia Andrea Lazaro garcia 6 4 Vincitore: Nao Hibino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Andrea Lazaro garcia 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Andrea Lazaro garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Andrea Lazaro garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Andrea Lazaro garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Andrea Lazaro garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Andrea Lazaro garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Andrea Lazaro garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Andrea Lazaro garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Andrea Lazaro garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Andrea Lazaro garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Andrea Lazaro garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Vilius Gaubas vs Duje Ajdukovic



GS Roland Garros Vilius Gaubas Vilius Gaubas 6 6 6 Duje Ajdukovic Duje Ajdukovic 7 4 4 Vincitore: Vilius Gaubas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Duje Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Vilius Gaubas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Duje Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Vilius Gaubas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Duje Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Vilius Gaubas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Duje Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Duje Ajdukovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Duje Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Vilius Gaubas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Duje Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Vilius Gaubas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Duje Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Vilius Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Duje Ajdukovic 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Vilius Gaubas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Duje Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Duje Ajdukovic 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Vilius Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Duje Ajdukovic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Vilius Gaubas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Duje Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Duje Ajdukovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Vilius Gaubas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Duje Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Duje Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Vilius Gaubas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Varvara Lepchenko vs Taylah Preston



GS Roland Garros Varvara Lepchenko [16] Varvara Lepchenko [16] 6 7 Taylah Preston Taylah Preston 4 5 Vincitore: Varvara Lepchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Taylah Preston 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Taylah Preston 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Taylah Preston 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Taylah Preston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Taylah Preston 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Taylah Preston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Taylah Preston 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Taylah Preston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Taylah Preston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Taylah Preston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Taylah Preston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Yuliia Starodubtseva vs Hanne Vandewinkel



GS Roland Garros Yuliia Starodubtseva [1] Yuliia Starodubtseva [1] 6 6 Hanne Vandewinkel Hanne Vandewinkel 3 1 Vincitore: Yuliia Starodubtseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Hanne Vandewinkel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Hanne Vandewinkel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Hanne Vandewinkel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hanne Vandewinkel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Hanne Vandewinkel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 Hanne Vandewinkel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Hanne Vandewinkel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Hanne Vandewinkel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Harriet Dart vs Anastasiia Sobolieva



GS Roland Garros Harriet Dart [15] Harriet Dart [15] 1 2 Anastasiia Sobolieva Anastasiia Sobolieva 6 6 Vincitore: Anastasiia Sobolieva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Anastasiia Sobolieva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Harriet Dart 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Anastasiia Sobolieva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Anastasiia Sobolieva 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Harriet Dart 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Anastasiia Sobolieva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Harriet Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Anastasiia Sobolieva 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Anastasiia Sobolieva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Anastasiia Sobolieva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Harriet Dart 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Anastasiia Sobolieva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 3 – Ore: 10:00

Elmer Moller vs Facundo Bagnis



GS Roland Garros Elmer Moller [10] Elmer Moller [10] 6 7 Facundo Bagnis Facundo Bagnis 4 5 Vincitore: Elmer Moller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Elmer Moller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Facundo Bagnis 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Elmer Moller 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Facundo Bagnis 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Elmer Moller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Facundo Bagnis 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Elmer Moller 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Facundo Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Elmer Moller 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Facundo Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Elmer Moller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Facundo Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elmer Moller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Facundo Bagnis 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Elmer Moller 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Facundo Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Elmer Moller 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Facundo Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Elmer Moller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Facundo Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Elmer Moller 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Facundo Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Iryna Shymanovich vs Maddison Inglis



GS Roland Garros Iryna Shymanovich Iryna Shymanovich 1 1 Maddison Inglis Maddison Inglis 6 6 Vincitore: Maddison Inglis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Maddison Inglis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Maddison Inglis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Maddison Inglis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Maddison Inglis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Maddison Inglis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Maddison Inglis 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Maddison Inglis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Jana Fett vs Priscilla Hon



GS Roland Garros Jana Fett Jana Fett 6 4 7 Priscilla Hon Priscilla Hon 2 6 6 Vincitore: Jana Fett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 11*-10 6-6 → 7-6 Jana Fett 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Priscilla Hon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Jana Fett 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Priscilla Hon 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Jana Fett 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Priscilla Hon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Jana Fett 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Priscilla Hon 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Jana Fett 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Priscilla Hon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Jana Fett 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Priscilla Hon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jana Fett 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Priscilla Hon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Priscilla Hon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Jana Fett 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Priscilla Hon 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Priscilla Hon 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Jana Fett 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Priscilla Hon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jana Fett 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Priscilla Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Jana Fett 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Priscilla Hon 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Jana Fett 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Priscilla Hon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Jana Fett 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Priscilla Hon 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Arina Rodionova vs Tereza Valentova



GS Roland Garros Arina Rodionova Arina Rodionova 2 2 Tereza Valentova Tereza Valentova 6 6 Vincitore: Tereza Valentova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Arina Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Arina Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Arina Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Arina Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Arina Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Arina Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Arina Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Arina Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Tereza Valentova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Martin Landaluce vs Murkel Dellien



GS Roland Garros Martin Landaluce Martin Landaluce 30 6 2 Murkel Dellien • Murkel Dellien 40 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Murkel Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 Martin Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Murkel Dellien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Martin Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Murkel Dellien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Martin Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Murkel Dellien 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Martin Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Murkel Dellien 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Murkel Dellien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Martin Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Murkel Dellien 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Martin Landaluce 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Murkel Dellien 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 10:00

Lauren Davis vs Marina Stakusic



GS Roland Garros Lauren Davis Lauren Davis 4 4 Marina Stakusic [24] Marina Stakusic [24] 6 6 Vincitore: Marina Stakusic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Lauren Davis 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Marina Stakusic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Marina Stakusic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Marina Stakusic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Lauren Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Marina Stakusic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Lauren Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Marina Stakusic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lauren Davis 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Marina Stakusic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Lauren Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Marina Stakusic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Lauren Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Marina Stakusic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Lauren Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Marina Stakusic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Lauren Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Marina Stakusic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Carson Branstine vs Whitney Osuigwe



GS Roland Garros Carson Branstine Carson Branstine 6 6 Whitney Osuigwe Whitney Osuigwe 4 2 Vincitore: Carson Branstine Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Whitney Osuigwe 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Carson Branstine 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 Whitney Osuigwe 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Carson Branstine 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Whitney Osuigwe 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Carson Branstine 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Whitney Osuigwe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Carson Branstine 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Whitney Osuigwe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Carson Branstine 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Whitney Osuigwe 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Carson Branstine 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Whitney Osuigwe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Carson Branstine 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Whitney Osuigwe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Carson Branstine 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Whitney Osuigwe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Carson Branstine 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Jason Kubler vs Alejandro Moro canas



GS Roland Garros Jason Kubler Jason Kubler 6 3 6 Alejandro Moro canas Alejandro Moro canas 4 6 2 Vincitore: Jason Kubler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Alejandro Moro canas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Jason Kubler 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Alejandro Moro canas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Jason Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Alejandro Moro canas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Jason Kubler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Alejandro Moro canas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Jason Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Alejandro Moro canas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jason Kubler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jason Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Alejandro Moro canas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Alejandro Moro canas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Jason Kubler 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Jason Kubler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Alejandro Moro canas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Alejandro Moro canas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Benjamin Hassan vs Pavel Kotov



GS Roland Garros Benjamin Hassan Benjamin Hassan 7 7 Pavel Kotov [26] Pavel Kotov [26] 6 5 Vincitore: Benjamin Hassan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Pavel Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Benjamin Hassan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Pavel Kotov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Benjamin Hassan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Pavel Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Benjamin Hassan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Pavel Kotov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Benjamin Hassan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Pavel Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Benjamin Hassan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Pavel Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Benjamin Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Benjamin Hassan 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Pavel Kotov 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Benjamin Hassan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Pavel Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Benjamin Hassan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Pavel Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Benjamin Hassan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Pavel Kotov 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Benjamin Hassan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Pavel Kotov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Benjamin Hassan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Pavel Kotov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Aoi Ito vs Petra Marcinko



GS Roland Garros Aoi Ito [4] Aoi Ito [4] 5 2 Petra Marcinko Petra Marcinko 7 6 Vincitore: Petra Marcinko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Aoi Ito 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Petra Marcinko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Aoi Ito 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Petra Marcinko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 Aoi Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Petra Marcinko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Aoi Ito 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Petra Marcinko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Aoi Ito 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Petra Marcinko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Aoi Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Petra Marcinko 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Aoi Ito 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Petra Marcinko 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Aoi Ito 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Petra Marcinko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Aoi Ito 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Aoi Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Petra Marcinko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 10:00

Beibit Zhukayev vs Zachary Svajda



GS Roland Garros Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 5 3 Zachary Svajda Zachary Svajda 7 6 Vincitore: Zachary Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Zachary Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Beibit Zhukayev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Zachary Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Beibit Zhukayev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Beibit Zhukayev 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Beibit Zhukayev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Zachary Svajda 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Beibit Zhukayev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Zachary Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Beibit Zhukayev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Zachary Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Beibit Zhukayev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Beibit Zhukayev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Zachary Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Beibit Zhukayev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Beibit Zhukayev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Kristina Dmitruk vs Sijia Wei



GS Roland Garros Kristina Dmitruk Kristina Dmitruk 6 7 Sijia Wei [25] Sijia Wei [25] 1 5 Vincitore: Kristina Dmitruk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Kristina Dmitruk 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Sijia Wei 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Kristina Dmitruk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Sijia Wei 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Kristina Dmitruk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Sijia Wei 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Kristina Dmitruk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Sijia Wei 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Kristina Dmitruk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Sijia Wei 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kristina Dmitruk 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sijia Wei 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Kristina Dmitruk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Sijia Wei 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Kristina Dmitruk 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Sijia Wei 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Kristina Dmitruk 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Sijia Wei 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Kristina Dmitruk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Colton Smith vs Stefano Napolitano



GS Roland Garros Colton Smith Colton Smith 4 6 2 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 4 6 Vincitore: Stefano Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Stefano Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Colton Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Stefano Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Colton Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Stefano Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Colton Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Stefano Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Colton Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Stefano Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Colton Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Stefano Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Colton Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Stefano Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Colton Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Stefano Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Colton Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Stefano Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Colton Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Stefano Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Colton Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Stefano Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Colton Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Stefano Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Colton Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Stefano Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Colton Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Stefano Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Colton Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Dominika Salkova vs Tamara Zidansek



GS Roland Garros Dominika Salkova Dominika Salkova 1 5 Tamara Zidansek Tamara Zidansek 6 7 Vincitore: Tamara Zidansek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Dominika Salkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Tamara Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Dominika Salkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Tamara Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Dominika Salkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Dominika Salkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Tamara Zidansek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Celine Naef vs Joanna Garland



GS Roland Garros Celine Naef • Celine Naef 30 6 3 Joanna Garland Joanna Garland 40 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Celine Naef 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 Joanna Garland 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Celine Naef 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Joanna Garland 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Celine Naef 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Joanna Garland 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Celine Naef 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Celine Naef 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Celine Naef 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Celine Naef 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Celine Naef 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Joanna Garland 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Celine Naef 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Celine Naef 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Joanna Garland 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Celine Naef 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Joanna Garland 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 10:00

Ethan Quinn vs Mark Lajal



GS Roland Garros Ethan Quinn [11] Ethan Quinn [11] 7 7 Mark Lajal Mark Lajal 5 5 Vincitore: Ethan Quinn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ethan Quinn 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Mark Lajal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Ethan Quinn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Mark Lajal 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Ethan Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Mark Lajal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ethan Quinn 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Mark Lajal 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Ethan Quinn 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Mark Lajal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Ethan Quinn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Mark Lajal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Ethan Quinn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Mark Lajal 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Ethan Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Mark Lajal 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ethan Quinn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Mark Lajal 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Ethan Quinn 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Mark Lajal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Ethan Quinn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Mark Lajal 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Ethan Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Mark Lajal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Ella Seidel vs Stefanie Voegele



GS Roland Garros Ella Seidel [12] Ella Seidel [12] 6 0 6 Stefanie Voegele Stefanie Voegele 3 6 3 Vincitore: Ella Seidel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Stefanie Voegele 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Ella Seidel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Stefanie Voegele 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Stefanie Voegele 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Stefanie Voegele 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Ella Seidel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Stefanie Voegele 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Ella Seidel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Stefanie Voegele 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Ella Seidel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Stefanie Voegele 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Ella Seidel 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Stefanie Voegele 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Ella Seidel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Stefanie Voegele 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Ella Seidel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Stefanie Voegele 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Ella Seidel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Stefanie Voegele 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Stefanie Voegele 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Antonia Ruzic vs Hina Inoue



GS Roland Garros Antonia Ruzic [14] Antonia Ruzic [14] 6 6 Hina Inoue Hina Inoue 1 1 Vincitore: Antonia Ruzic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Hina Inoue 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Hina Inoue 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Hina Inoue 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Hina Inoue 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Hina Inoue 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Hina Inoue 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Hina Inoue 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Guy Den ouden vs Lukas Klein



GS Roland Garros Guy Den ouden Guy Den ouden 6 6 4 Lukas Klein Lukas Klein 7 3 6 Vincitore: Lukas Klein Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Guy Den ouden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Lukas Klein 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Guy Den ouden 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Lukas Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Guy Den ouden 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Lukas Klein 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Guy Den ouden 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Lukas Klein 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Guy Den ouden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lukas Klein 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Guy Den ouden 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Lukas Klein 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Guy Den ouden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Lukas Klein 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Guy Den ouden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Lukas Klein 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Guy Den ouden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Lukas Klein 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Guy Den ouden 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Guy Den ouden 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Lukas Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Guy Den ouden 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Lukas Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Guy Den ouden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Lukas Klein 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Guy Den ouden 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Lukas Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Guy Den ouden 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lukas Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Guy Den ouden 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lukas Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Alexander Shevchenko vs Shintaro Mochizuki



GS Roland Garros Alexander Shevchenko [2] • Alexander Shevchenko [2] 30 6 4 Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 15 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 30-15 4-2 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Shintaro Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Shintaro Mochizuki 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Shintaro Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Shintaro Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 10:00

Matteo Gigante vs Jerome Kym



GS Roland Garros Matteo Gigante Matteo Gigante 6 3 6 Jerome Kym [21] Jerome Kym [21] 3 6 3 Vincitore: Matteo Gigante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Matteo Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Jerome Kym 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Jerome Kym 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jerome Kym 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jerome Kym 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Matteo Gigante 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jerome Kym 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Jerome Kym 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Matteo Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Jerome Kym 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Jerome Kym 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Matteo Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jerome Kym 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Jerome Kym 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Matteo Gigante 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Jerome Kym 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Matteo Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jerome Kym 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Matteo Gigante 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jerome Kym 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Matteo Gigante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Sayaka Ishii vs Panna Udvardy



GS Roland Garros Sayaka Ishii Sayaka Ishii 2 1 Panna Udvardy Panna Udvardy 6 6 Vincitore: Panna Udvardy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Panna Udvardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Sayaka Ishii 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 Sayaka Ishii 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Sayaka Ishii 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sayaka Ishii 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Sayaka Ishii 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Sayaka Ishii 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Panna Udvardy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sayaka Ishii 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Khumoyun Sultanov vs Albert Ramos-vinolas



GS Roland Garros Khumoyun Sultanov Khumoyun Sultanov 1 1 Albert Ramos-vinolas Albert Ramos-vinolas 6 6 Vincitore: Albert Ramos-vinolas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Khumoyun Sultanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Khumoyun Sultanov 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Khumoyun Sultanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Khumoyun Sultanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Khumoyun Sultanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Khumoyun Sultanov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Khumoyun Sultanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Mona Barthel vs Sara Bejlek



GS Roland Garros Mona Barthel Mona Barthel 0 4 Sara Bejlek Sara Bejlek 6 6 Vincitore: Sara Bejlek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Mona Barthel 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Sara Bejlek 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Mona Barthel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Sara Bejlek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Mona Barthel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Sara Bejlek 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 Mona Barthel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Sara Bejlek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Mona Barthel 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Sara Bejlek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Mona Barthel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Sara Bejlek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Mona Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Sara Bejlek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Mona Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Sara Bejlek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 10 – Ore: 10:00

Louisa Chirico vs Tamara Korpatsch



GS Roland Garros Louisa Chirico Louisa Chirico 4 6 3 Tamara Korpatsch Tamara Korpatsch 6 4 6 Vincitore: Tamara Korpatsch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Louisa Chirico 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Louisa Chirico 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Louisa Chirico 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Louisa Chirico 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Louisa Chirico 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Louisa Chirico 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Louisa Chirico 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Louisa Chirico 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Louisa Chirico 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Louisa Chirico 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Louisa Chirico 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Louisa Chirico 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Louisa Chirico 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Louisa Chirico 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Louisa Chirico 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Rebeka Masarova vs Lina Glushko



GS Roland Garros Rebeka Masarova [10] Rebeka Masarova [10] 6 6 Lina Glushko Lina Glushko 0 2 Vincitore: Rebeka Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Lina Glushko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Lina Glushko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Lina Glushko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lina Glushko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Lina Glushko 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Lina Glushko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Lina Glushko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Maximilian Marterer vs Edas Butvilas



GS Roland Garros Maximilian Marterer Maximilian Marterer 6 7 Edas Butvilas Edas Butvilas 3 6 Vincitore: Maximilian Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Edas Butvilas 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Maximilian Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Edas Butvilas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Maximilian Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Edas Butvilas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Maximilian Marterer 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Edas Butvilas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Edas Butvilas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Edas Butvilas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Edas Butvilas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Edas Butvilas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Edas Butvilas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Maximilian Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Edas Butvilas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Aliaksandra Sasnovich vs Tatiana Prozorova



GS Roland Garros Aliaksandra Sasnovich [3] Aliaksandra Sasnovich [3] 6 6 Tatiana Prozorova Tatiana Prozorova 4 3 Vincitore: Aliaksandra Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tatiana Prozorova 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Tatiana Prozorova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Tatiana Prozorova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Tatiana Prozorova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tatiana Prozorova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Tatiana Prozorova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Tatiana Prozorova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Tatiana Prozorova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Tatiana Prozorova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Tatiana Prozorova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 10:00

Murphy Cassone vs August Holmgren



GS Roland Garros Murphy Cassone Murphy Cassone 2 3 August Holmgren August Holmgren 6 6 Vincitore: August Holmgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Murphy Cassone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Murphy Cassone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Murphy Cassone 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 August Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Murphy Cassone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Murphy Cassone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 August Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Murphy Cassone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 August Holmgren 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Murphy Cassone 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 August Holmgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Murphy Cassone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 August Holmgren 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Murphy Cassone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Rodrigo Pacheco mendez vs Alvaro Guillen meza



GS Roland Garros Rodrigo Pacheco mendez Rodrigo Pacheco mendez 4 3 Alvaro Guillen meza Alvaro Guillen meza 6 6 Vincitore: Alvaro Guillen meza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Rodrigo Pacheco mendez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Alvaro Guillen meza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Rodrigo Pacheco mendez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Alvaro Guillen meza 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Rodrigo Pacheco mendez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Alvaro Guillen meza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Rodrigo Pacheco mendez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Alvaro Guillen meza 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Rodrigo Pacheco mendez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Alvaro Guillen meza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Rodrigo Pacheco mendez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Alvaro Guillen meza 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Rodrigo Pacheco mendez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Alvaro Guillen meza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Rodrigo Pacheco mendez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Alvaro Guillen meza 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Rodrigo Pacheco mendez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Alvaro Guillen meza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Rodrigo Pacheco mendez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Nina Stojanovic vs Victoria Jimenez kasintseva



GS Roland Garros Nina Stojanovic Nina Stojanovic 6 3 6 Victoria Jimenez kasintseva [28] Victoria Jimenez kasintseva [28] 2 6 2 Vincitore: Nina Stojanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Nina Stojanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Victoria Jimenez kasintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Nina Stojanovic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Victoria Jimenez kasintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Nina Stojanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Victoria Jimenez kasintseva 0-15 0-30 15-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Nina Stojanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Victoria Jimenez kasintseva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Nina Stojanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Victoria Jimenez kasintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Nina Stojanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Victoria Jimenez kasintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Nina Stojanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Victoria Jimenez kasintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Nina Stojanovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Victoria Jimenez kasintseva 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Nina Stojanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Victoria Jimenez kasintseva 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Nina Stojanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Victoria Jimenez kasintseva 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Nina Stojanovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Victoria Jimenez kasintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Nina Stojanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Victoria Jimenez kasintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nina Stojanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Dalma Galfi vs Ana Bogdan



GS Roland Garros Dalma Galfi [2] Dalma Galfi [2] 6 6 Ana Bogdan Ana Bogdan 3 4 Vincitore: Dalma Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 10:00

Sofia Costoulas vs Yara Bartashevich



GS Roland Garros Sofia Costoulas Sofia Costoulas 6 6 Yara Bartashevich Yara Bartashevich 4 1 Vincitore: Sofia Costoulas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Yara Bartashevich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Sofia Costoulas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Yara Bartashevich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Sofia Costoulas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Yara Bartashevich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Sofia Costoulas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Yara Bartashevich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sofia Costoulas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Yara Bartashevich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Sofia Costoulas 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Yara Bartashevich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Sofia Costoulas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Yara Bartashevich 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Sofia Costoulas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Yara Bartashevich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Sofia Costoulas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Yara Bartashevich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Pablo Llamas ruiz vs Alex Bolt



GS Roland Garros Pablo Llamas ruiz Pablo Llamas ruiz 4 6 7 Alex Bolt Alex Bolt 6 4 5 Vincitore: Pablo Llamas ruiz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Alex Bolt 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Pablo Llamas ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Alex Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Alex Bolt 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Pablo Llamas ruiz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Alex Bolt 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Pablo Llamas ruiz 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Alex Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Alex Bolt 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Alex Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Alex Bolt 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Pablo Llamas ruiz 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Alex Bolt 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Pablo Llamas ruiz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Alex Bolt 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Pablo Llamas ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Alex Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Pablo Llamas ruiz 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Alex Bolt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Pablo Llamas ruiz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Alex Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Alex Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Pablo Llamas ruiz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Alex Bolt 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Pablo Llamas ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Alex Bolt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Oksana Selekhmeteva vs Kyoka Okamura



GS Roland Garros Oksana Selekhmeteva Oksana Selekhmeteva 6 6 Kyoka Okamura Kyoka Okamura 3 2 Vincitore: Oksana Selekhmeteva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Kyoka Okamura 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Kyoka Okamura 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Kyoka Okamura 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kyoka Okamura 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Kyoka Okamura 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Kyoka Okamura 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Kyoka Okamura 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kyoka Okamura 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Ignacio Buse vs Yannick Hanfmann



GS Roland Garros Ignacio Buse Ignacio Buse 2 6 3 Yannick Hanfmann [19] Yannick Hanfmann [19] 6 4 6 Vincitore: Yannick Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Ignacio Buse 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Ignacio Buse 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Yannick Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Ignacio Buse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Ignacio Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Yannick Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ignacio Buse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Yannick Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Ignacio Buse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Yannick Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Ignacio Buse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Ignacio Buse 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ignacio Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ignacio Buse 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Yannick Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Ignacio Buse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Yannick Hanfmann 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Ignacio Buse 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Yannick Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Ignacio Buse 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Ignacio Buse 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 10:00

Juan Pablo Ficovich vs Thiago Agustin Tirante



GS Roland Garros Juan Pablo Ficovich Juan Pablo Ficovich 2 2 Thiago Agustin Tirante [24] Thiago Agustin Tirante [24] 6 6 Vincitore: Thiago Agustin Tirante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Juan Pablo Ficovich 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Juan Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Juan Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Juan Pablo Ficovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Juan Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Juan Pablo Ficovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Juan Pablo Ficovich 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Juan Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Tristan Boyer vs Daniel Rincon



GS Roland Garros Tristan Boyer [16] Tristan Boyer [16] 7 6 Daniel Rincon Daniel Rincon 6 4 Vincitore: Tristan Boyer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tristan Boyer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Daniel Rincon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Tristan Boyer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Daniel Rincon 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Tristan Boyer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Daniel Rincon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Tristan Boyer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Daniel Rincon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Tristan Boyer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Daniel Rincon 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Daniel Rincon 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Tristan Boyer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Daniel Rincon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Tristan Boyer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Daniel Rincon 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Tristan Boyer 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Daniel Rincon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Tristan Boyer 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Daniel Rincon 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Tristan Boyer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Daniel Rincon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Tristan Boyer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Margaux Rouvroy vs Haruka Kaji



GS Roland Garros Margaux Rouvroy Margaux Rouvroy 6 7 7 Haruka Kaji Haruka Kaji 7 5 6 Vincitore: Margaux Rouvroy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 7*-3 8-3* 9-3* 6-6 → 7-6 Margaux Rouvroy 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Haruka Kaji 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Margaux Rouvroy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Haruka Kaji 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Margaux Rouvroy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Haruka Kaji 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Margaux Rouvroy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Haruka Kaji 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Margaux Rouvroy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Haruka Kaji 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Margaux Rouvroy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Haruka Kaji 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Margaux Rouvroy 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Haruka Kaji 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Margaux Rouvroy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Haruka Kaji 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Margaux Rouvroy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Haruka Kaji 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Margaux Rouvroy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Haruka Kaji 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Margaux Rouvroy 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Haruka Kaji 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Margaux Rouvroy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Haruka Kaji 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 Haruka Kaji 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Margaux Rouvroy 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Haruka Kaji 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Margaux Rouvroy 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Haruka Kaji 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Margaux Rouvroy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Haruka Kaji 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Margaux Rouvroy 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Haruka Kaji 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Margaux Rouvroy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Haruka Kaji 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Margaux Rouvroy 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Alexis Galarneau vs Matteo Martineau



GS Roland Garros Alexis Galarneau • Alexis Galarneau 40 6 4 Matteo Martineau Matteo Martineau 40 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Alexis Galarneau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 4-2 Matteo Martineau 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Alexis Galarneau 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Matteo Martineau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Alexis Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Matteo Martineau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Alexis Galarneau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Alexis Galarneau 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Matteo Martineau 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Alexis Galarneau 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Matteo Martineau 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Alexis Galarneau 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Matteo Martineau 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Alexis Galarneau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Matteo Martineau 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Alexis Galarneau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Matteo Martineau 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Alexis Galarneau 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Matteo Martineau 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

James Mccabe vs Mathys Erhard