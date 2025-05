Challenger 75 Skopje: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger 75 Skopje – Tabellone Principale – terra

(1) Hugo Dellien vs Qualifier

Luka Mikrut vs (Alt) Mika Brunold

Corentin Denolly vs Nicolai Budkov Kjaer

(WC) Dino Prizmic vs (7) Max Houkes

(3) Jay Clarke vs (Alt) Jelle Sels

Pedro Cachin vs Qualifier

(NG) Joel Schwaerzler vs Gonzalo Bueno

(WC) Yanaki Milev vs (6) Marat Sharipov

(8) Mili Poljicak vs (WC) Kalin Ivanovski

Qualifier vs Genaro Alberto Olivieri

(JR) Maxim Mrva vs Michael Geerts

Qualifier vs (4) Oriol Roca Batalla

(5) Viktor Durasovic vs Stefano Travaglia

Qualifier vs (Alt) Nicolas Alvarez Varona

Qualifier vs Abdullah Shelbayh

Christoph Negritu vs (2) Zsombor Piros

(1) Daniel Michalskivs (WC) Obrad Markovski(Alt) Daniel Cukiermanvs (9) Lilian Marmousez

(2) Andrej Martin vs (Alt) Manas Dhamne

Martin Krumich vs (10) Matthew Dellavedova

(3) Oleg Prihodko vs Andrew Paulson

(WC) Berk Bugarikj vs (8) Neil Oberleitner

(4) Matej Dodig vs Andrej Nedic

Franco Agamenone vs (Alt) (12) Ryan Seggerman

(5) Nerman Fatic vs (WC) Amar Huseinovic

(WC) Stefan Micov vs (7) Gerard Campana Lee

(6) Toby Kodat vs Mirza Basic

(PR) Cedrik-Marcel Stebe vs (11) Michael Vrbensky

Centre Court – ore 10:30

Daniel Michalski vs Obrad Markovski

Berk Bugarikj vs Neil Oberleitner

Stefan Micov vs Gerard Campana Lee

Court 5 – ore 10:30

Andrej Martin vs Manas Dhamne

Toby Kodat vs Mirza Basic

Nerman Fatic vs Amar Huseinovic (Non prima 14:00)

Court 8 – ore 10:30

Martin Krumich vs Matthew Dellavedova

Oleg Prihodko vs Andrew Paulson

Matej Dodig vs Andrej Nedic (Non prima 14:00)

Court 6 – ore 10:30

Daniel Cukierman vs Lilian Marmousez

Franco Agamenone vs Ryan Seggerman (Non prima 12:30)

Cedrik-Marcel Stebe vs Michael Vrbensky (Non prima 14:00)